Tägerwilen «Manche machen die Faust im Sack – ich nicht»: Thalmanns Angriff auf einen Kritiker an der Gemeindeversammlung In Tägerwilen gehen die Wogen hoch, seit Gemeindepräsident Markus Thalmann an der Gemeindeversammlung gezielt einen Kritiker angegriffen hat. Nun sagt eine Tägerwilerin, dass eine Diskussion nicht erwünscht sei. «Wer sich zu Wort meldet, wird als lästig abgetan.» Rahel Haag 19.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Markus Thalmann gibt sein Amt als Gemeindepräsident von Tägerwilen per 31. Juli 2021 ab. Bild: Reto Martin

(3. Dezember 2019)

Eine Power-Point-Folie mit acht aufgelisteten Daten: Das war es, was an der Gemeindeversammlung in Tägerwilen zu reden gab. Darunter war zu lesen: «Was bedeuten diese Freitagsdaten? Hans Riethmann Tägerwilen sagt, wie es geht!» In der Folge machte Gemeindepräsident Markus Thalmann seinem Ärger über den Schreiber der acht Leserbriefe Luft.