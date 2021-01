Tägerwilen Keine Wurst vom Grill dieses Wochenende: Wegen herabfallender Äste ist die Kuhhorn-Beiz im Tägermoos abgesperrt Das Wirtepaar Fränzi und Fritz Wüthrich kann seinen Gästen derzeit nicht einmal ein Take-away-Angebot machen. Die Stadt Konstanz hat den Rheinweg wegen Gefahr für die Fussgänger gesperrt. Urs Brüschweiler 30.01.2021, 04.30 Uhr

Der Ast ist in der Freitagnacht auf die Absperrung beim «Kuhhorn» gefallen. (Bild: Reto Martin)

Spazieren am Seerhein kann gefährlich sein. Ein oberschenkeldicker Ast kracht in der Nacht auf Freitag direkt auf die Absperrung auf dem Fussweg unter den Pappeln. Das Wirtepaar des Restaurants Kuhhorn im Tägermoos, Fränzi und Fritz Wüthrich, hat ihn am Morgen entdeckt. «So etwas kann hier immer passieren», sagen sie. Vor etwa zwei Jahren ereignete sich unweit ihrer Beiz genau so – durch einen herunterfallenden Ast – ein schwerer Unfall. «Deswegen wollen wir der Stadt Konstanz auch keinen Vorwurf machen, die Sperrung ist sicher sinnvoll», sagt Fränzi Wüthrich und ärgert sich im selben Moment über Spaziergänger und Velofahrer, welche die aufgestellten Schilder und Barken schlicht ignorieren.

Sperrung bis auf weiteres

«Die Pappeln entlang des Rheinwegs im Tägermoos haben aufgrund von Schneebruch Schaden genommen», meldete die hier zuständige Stadt Konstanz am Freitag vergangener Woche. Aus Sicherheitsgründen sei der Weg «bis auf weiteres» von den Technischen Betrieben gesperrt worden. Und das bleibe so, bis die noch in den Baumkronen hängenden Äste keine Gefahr für die Fussgänger mehr darstellten. Fränzi Wüthrich sagt:

«Das wir darüber gar nicht informiert worden sind, ist etwas ärgerlich.»

Seit Ende Dezember heizt das Wirtepaar im «Kuhhorn» nämlich am Wochenende den Holzkohlegrill ein. Ein beliebtes Take-away-Angebot für Spaziergänger im Naherholungsgebiet. Ergänzend boten sie auch Pommes und Glühwein an. Von den Stammgästen sei das Angebot gut angenommen worden. Für die Konsumation hätten sich die Leute dann zum Beispiel an den Seerhein gesetzt.

«Fürs letzte Wochenende hatten wir schon alles eingekauft und das Wetter war ja ausgezeichnet.»

Dann seien die Mitarbeiter des Konstanzer Bauamts gekommen und hätten einfach alles abgesperrt.

Die Stadt Konstanz hat den Rheinweg in die Pappelallee bis auf weiteres gesperrt. (Bild: Reto Martin)

Schlechtes Wetter am Wochenende

Dieses Wochenende ist das Wetter garstig. «Da ist die Sperrung nicht so tragisch.» Aber Wüthrichs wüssten gerne, wie lange die Situation noch anhält. Eine Nachfrage bei der Stadtverwaltung Konstanz habe ergeben, dass die Äste eigentlich diese Woche hätten entfernt werden sollen. Passiert ist allerdings bis Freitagmittag noch nichts. Für Fränzi Wüthrich eine zusätzliche Erschwernis. Sie würde gerne zumindest das Take-away-Angebot weiterführen, wenn schon der normale Beizenbetrieb verboten ist.