TÄGERWILEN Jedes Zimmer bezieht sich auf eine Whisky-Brennerei: Das «Trompeterschlössle» im Tägermoos wird ein schottisches Landhotel Der Tägerwiler Verleger und Hotelier Christian Rosenberg investiert hier mehrere Millionen. Mitte Mai soll der Betrieb in der renovierten Liegenschaft wieder eröffnet werden. Das Restaurant geht aber erst im Herbst wieder auf. Urs Brüschweiler 05.03.2021, 15.44 Uhr

Gemeindepräsident Markus Thalmann, Verleger Christian H. Rosenberg und Bauverwalter Rolf Uhler vor dem «Trompeterschlössle». Bild: PD

Christian H. Rosenberg hat ein Faible für Schottland und für die Hotellerie. Der Tägerwiler Unternehmer verlegt heute Whisky Fachmagazine und hat unter anderem schon im Dolder Grand Hotel in Zürich gearbeitet. 2017 kaufte er das historische «Trompeterschlössle» im Tägermoos. Bis im vergangenen Sommer war das Hotel auch immer in Betrieb, bis Corona kam. Der Neustart soll nun Mitte Mai erfolgen, wie Christian Rosenberg betont. Aber das Anwesen wird sich bis dahin markant verändert haben. Seit September wird die 1904 erbaute Liegenschaft umfassend umgebaut und renoviert. Ein schottisches Landhotel will der Tägerwiler Unternehmer verwirklichen.