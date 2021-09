Podium zum neuen evangelischen Kirchgemeindehaus in Tägerwilen

Tägerwilen «In zehn Jahren ist das Kirchgemeindehaus wichtiger, als zwei Kirchen zu haben»: Die evangelische Kirchgemeinde organisiert vor der Abstimmung ein Podium Am 26. September entscheiden die Stimmberechtigten über das neue Kirchgemeindehaus der Evangelischen Kirchgemeinde Tägerwilen und eine damit einhergehende Steuererhöhung um vier Prozentpunkte. Das Siegerprojekt «Trinitas» kostet 4,6 Millionen Franken. Judith Schuck 02.09.2021, 11.45 Uhr

Die Visualisierung zeigt, wie das evangelische Kirchgemeindehaus dereinst aussehen soll. Bild: PD

Unter den Podiumsgästen selbst herrscht durchweg Einigkeit darüber, dass Tägerwilen ein neues Gemeindehaus für die evangelische Kirche brauche. KW8, wie das Gebäude am Kirchweg 8 genannt wird, sei heute schon zu klein und für viele Veranstaltungen ungeeignet. Zudem ist der Altbau nicht barrierefrei, ein Zustand, der heutzutage gar nicht mehr tragbar wäre, findet Rahel Bitzer. Die junge Frau ist in Tägerwilen aufgewachsen und kennt die Gemeinde von Kindesbeinen an.