Der zukünftige Gemeindepräsident heisst Markus Ellenbroek

«Ich lebe seit 24 Jahren für die Gemeinde»: Markus Thalmann kündigt seinen Rücktritt als Tägerwiler Gemeindepräsident an.

Seit 1995 ist der ehemalige Lehrer Markus Thalmann Gemeindepräsident von Tägerwilen. Damit ist er das am längsten amtierende Oberhaupt einer Thurgauer Gemeinde. Kurz vor seinem 62. Geburtstag am Mittwoch hat er an der Gemeindeversammlung bekanntgegeben, wann er die Geschicke des Dorfes in neue Hände geben wird.