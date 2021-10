Tägerwilen Der Kampf um das Ei Seit diesem Jahr existiert der Rugby Club Tägerwilen. Es trainieren Kinder und Erwachsene zusammen. Eine Praktikantin der Thurgauer Zeitung schloss sich der lockeren Runde an und hat am eigenen Leib erfahren, was es heisst, wenn man Rugby spielt. Johanna Lichtensteiger Jetzt kommentieren 09.10.2021, 13.31 Uhr

Die Praktikantin versucht Caleb Cooke, den Trainer zu tackeln – ohne Erfolg. Bild: Ralph Ribi

Heute vor dem Bildschirm zu sitzen ist ein bisschen eine Qual. Nicht, weil mir nichts zum Schreiben einfällt, sondern weil mir das – exgüsi – Füdli wehtut. Bereuen tue ich allerdings nichts, die Erfahrung, die dazu führte, war einzigartig und lustig. Denn gestern habe ich mit dem Rugby Club Thurgau in Tägerwilen trainiert und das war so:

Am Mittwochabend stehe ich in Tägerwilen am Rand des grasigen Sportplatzes hinter der Dreifachturnhalle. Dort balgen sich in zwei Trainingseinheiten zuerst die etwa 20 Kinder und später rund zehn Erwachsenen des Clubs jeweils um den eiförmigen Ball – an diesem Mittwoch besonders idyllisch gar unter einem Regenbogen.

«Tackle him!», ruft Gründungsmitglied und Trainer Caleb Cooke des Rugby Club Tägerwilen, während er die Kleinen anfeuert, als sie aufeinander zurennen. In Tägerwilen trainiert seit Mai die U8 und U10 des ersten Rugby Clubs im Thurgau. Bis November trainieren die Kinder mittwochs von 17.30 bis 18.45 Uhr auf dem Sportplatz der Tägerwiler Schule, danach geht das Training samstags um acht Uhr in der Halle weiter. «Entstanden ist der Club aus der Coronakrise heraus, als wir wegen der Grenzprobleme nicht mehr auf Konstanz trainieren konnten. Auf das Drängen meines Sohnes hin, stellte ich den Club auf die Beine», sagt Caleb Cooke. Interessierte können sich bei ihm melden: caleblcooke@hotmail.com oder 076 450 15 00.

«Rugby ist ein Mannschaftskampfsport und der grösste Faktor, den man besiegen muss, ist die Angst», sagt Caleb Cooke, Trainer und Gründungsmitglied. Er selbst spiele Rugby, seit er 18 Jahre alt ist und auch 22 Jahre später habe er in manchen Momenten noch Angst. Davor habe er Australian Football gespielt, unseren Fussball kannte der Australier als Kind nicht. Dieser Sport habe auf Grund des Mangels von Körperkontakt in Down Under als Mädchensport gegolten.

Lasst das Spiel beginnen

Doch genug geredet, pünktlich beginnt um 19 Uhr das Erwachsenentraining. Mit von der Partie sind acht Männer, Caleb Cooke und sein kleiner Sohn sowie ich – Praktikantin der «Thurgauer Zeitung». Die Männer sind alle doppelt so breit wie ich. Die meisten auch einen Kopf grösser. Nervös war ich nicht. Ich wusste, sie nehmen Rücksicht auf mich. Das nahm mir alle Angst.

Das Training beginnt mit Passen. Im Hintergrund steht Caleb Cooke und gibt die Instruktionen. Bild: Ralph Ribi

Also stellen wir uns auf der Wiese entlang der blauen Markierungshütchen auf. Erste Übung: Die beiden Reihen rennen sich kreuzend auf die andere Seite und zwei weitere rennen quer durch die Gruppe. Klingt verwirrend, war es in der Praxis anfangs auch. Ziel ist es, einen Ball entlang den jeweiligen Reihen zu passen, indem man ihn immer nach hinten spielt. Nach vorne zum Goal, was im Rugby die Endzone des Feldes ist, kommt der Ball nämlich nur durch Rennen oder Kicken.

Die Form des Balls macht das Passen schwierig. Er wabbelt und schlingert heftig, als ich ihn mit meinen ungeübten Händen zu werfen versuche. Die anderen stellen sich geschickter an und der Ball gleitet ruhig durch die Luft. Ich merke schnell, das Koordinieren des Werfens, Rennens und Ausweichen ist schwierig und so lässt auch die erste Kollision nicht lange auf sich warten.

«Beim Rugby geht es um das Aufstehen und Weitermachen.»

Sagt einer der Spieler zu mir, als ich mal wieder am Boden liege. Denn das Spiel läuft weiter, auch wenn jemand auf dem Boden liegt. Er selbst habe einmal eine gelbe Karte bekommen, weil er zu lange liegen blieb, erzählt er mit einem Augenzwinkern.

Beim Tackeln eines Spielers des Rugby Club Tägerwilen bleibt die Praktikantin chancenlos. Bild: Ralph Ribi

Ein guter Trainer

Also hoch und zur nächsten Übung. Blitzartig sind jegliche Hemmungen vergessen und die Kälte ist nur noch ein ferner Gedanken. Keuchend warten wir auf die nächsten Anweisungen. Nun steht an, wovor mir vor dem Training noch mulmig war, dass sogenannte Tackeln. Da aber das Kissen Polsterung verschafft, besteht kein Grund zur Sorge. «Greif ihn von unten an den Beinen und drück hoch», sagt Cooke.

Mit dieser Instruktion lege ich los. Es erübrigt sich wohl zu sagen, dass ich niemanden umhaue und erfolglos gegen das Kissen schiebe. Mich werfen die Männer zwar mühelos um, doch durchaus sanfter, als sie untereinander umgehen. Unnötig zu erwähnen, dass das Tackeln mit anderntags die eingangs erwähnten Unannehmlichkeiten bereitete.

Ein Spieler tackelt die Praktikantin. Bild: Ralph Ribi

Es folgt eine Runde Touchrugby, wo das Umwerfen mit einem Antippen ersetzt wird. Verwirrt renne ich brav in der Reihe mit und gebe mein Bestes, nicht mehr als notwendig umzufallen. Werfen, rennen, ducken, umfallen, aufrappeln und weiter geht’s. Es macht unheimlich Spass. Als es zum Einwurf kommt, erkläre ich mich deshalb sofort bereit, freiwillig den Boden unter den Füssen zu verlieren. Den beim Einwurf wird eine Person pro Team hochgehoben, fängt den Ball und wirft ihn den anderen zu. Was sich vielleicht nach der eleganten Hebefigur in Dirty Dancing anhört, ging rasanter und wackliger über die Bühne.

Meine Freude ist gross, als ich es am Ende doch noch schaffe, jemanden zu tackeln, wohlwissend, dass sie es mir einfach machen. Aber die Instruktionen von Trainer Cooke scheinen doch genützt zu haben: «Auf die Höhe der Oberschenkel zielst du mit deinen Schultern und drückst deine Arme zusammen. Auch der Grösste knickt ein, wenn du in seinen Knien hängst.»

Es war zu schnell vorbei

Aufgrund des mangelnden Lichts hört das Training früher auf als die geplanten 20 Uhr. Ich bin erschöpft, doch hätte nichts gegen noch eine Runde. Bald finde das Training auf einem Platz mit Flutlicht und ab November Samstagmorgens um acht Uhr in der Halle statt, sagt Caleb Cooke.

In einer entspannten Runde erzählen mir die Männer, was der Sport für sie ausmacht: «Man kann wieder ein Kind sein und es ist fast alles erlaubt.» Oder: «Wo kann ich mich sonst mit Kollegen im Schlamm wälzen.» Rugby schaffe eine sofortige Kameradschaft, egal zu welchem Team man gehe. Der kollektive Kampf, das Leid und anschliessende Bier schweisse zusammen. Und ich stimme ihnen zu, so ungezwungen rumgespielt, habe ich das letzte Mal als kleines Mädchen und die lockere Stimmung der Runde hilft gegen den Kampf mit der Angst.

Entstanden ist der Klub aus der Coronakrise heraus, als die Cookes durch die Grenzprobleme nicht mehr in Konstanz trainieren und coachen konnten. Auf das Drängen seines Sohnes hin stellte Caleb Cooke den Klub auf die Beine. Auf den Kindern liegt auch der Fokus des Klubs und die Erwachsenen sind hauptsächlich eine Plauschgruppe. Dort sind etwa zehn Männer und auch Frauen dabei.

«Wir wissen noch nicht, wohin der Erwachsenenklub hingeht. Ob wir Touchrugby spielen oder ob wir ein Klub für alte Männer werden», sagt Caleb Cooke und bringt die Gruppe zum Lachen. Naja, wohin es für mich geht, weiss ich: mit einem Lächeln unter die warme Dusche und am nächsten Morgen vor die Tasten.

Hinweis: Interessierte Kinder und Erwachsene können sich direkt bei Caleb Cooke unter

076 450 15 00 oder training@rugbyclub-taegerwilen.ch melden. Weitere Informationen: rugbyclub-taegerwilen.ch