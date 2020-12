Tägerwilen Der Gemeindepräsident rechnet mit einem Kritiker ab und ein Gemeinderat tritt nach einer Niederlage zurück: Die emotionale Gemeindeversammlung von Tägerwilen Thomas Gerwig wurde nicht zum Gemeindepräsidenten gewählt. Nun hört er auch in der Behörde auf. Und Markus Thalmann kanzelt vor der Versammlung einen hartnäckigen Leserbriefschreiber ab. Emil Keller 08.12.2020, 17.02 Uhr

Markus Thalmann versuchte eine seitens Landbesitzer gewünschte Umzonung den Stimmberechtigen zu erklären. (Bild: Emil Keller)

Der fünfköpfige Tägerwiler Gemeinderat erhält nächstes Jahr mit Markus Ellenbroek nicht nur einen neuen Präsidenten, sondern muss sich auch auf die Suche nach einem neuen Mitglied machen. Thomas Gerwig, Mitbewerber für das Amt des Gemeindepräsidenten und im Gemeinderat derzeit zuständig für die Finanzen und Steuern, hat auf den 31. März 2021 schriftlich seinen Rücktritt aus der Tägerwiler Exekutive eingereicht. Der erste Wahlgang für den Posten ist für den 13. Juni geplant.

Verlust budgetieren, Gewinn einkassieren

Aus persönlichen Gründen konnte Gerwig an der Gemeindeversammlung am Montagabend nicht anwesend sein und so führte Gemeindepräsident Markus Thalmann durch die Budgetzahlen. Trotz der unsicheren Coronasituation rechnet der Gemeinderat nicht mit erheblichen Steuerausfällen.

Für 2021 rechnet man mit einem Aufwandüberschuss von 563000 Franken. Dafür trägt seit Jahren ein konstanter Strom an Neuzuzügern dafür Sorge, dass die Rechnung am Ende dennoch ausgeglichen ist. Den tiefen Steuerfuss von 33 Prozent möchte der Gemeinderat deshalb beibehalten. «Als ich mein Amt vor 25 Jahren angetreten habe, lag dieser noch bei 66 Prozent», erinnerte sich Thalmann zurück. Zu Buche schlagen 2021 unter anderem die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs, erhöhte Gesundheitskosten und die Überarbeitung des Finanzausgleichsgesetzes.

Umstrittene Schenkung an die Stiftung Drachenburg Gottlieben

In der Investitionsrechnung sorgte eine Schenkung von 100000 Franken an die neu gegründete Stiftung Drachenburg für Diskussionen. Mehrere Stimmen kritisierten, dass für den Kauf und die Restaurierung der historischen Drachenburg in Gottlieben in Höhe von 25 Millionen Franken noch kein Projekt vorliege. «Was aus dem Geld werden soll, weiss ich nicht», fasste Christian Schwarz die Bedenken zusammen. Ein Antrag, die Schenkung vorläufig zu streichen, wurde jedoch klar rheinab geschickt.

Die Versammlung war durchzogen von Anträgen. Teils ging es um formale Spitzfindigkeiten, teils um mehr Wunsch nach Transparenz. So wurde etwa Gemeinderat Jean-Michel Farine kritisiert, für sein Vorgehen bei Investitionen in den Wärmeverbund. Diese könnten die Finanzkompetenz des Gemeinderats von 500000 Franken überschreiten. Marcel Fässler plädierte dafür, der Gemeindeversammlung eine Botschaft vorzulegen. Die Bürger vertrauten jedoch der Behörde und lehnte diesen Antrag ab.

Am Ende wurden das Budget sowie der Steuerfuss mit grosser Mehrheit angenommen.

Einzig gegen eine Umzonung der 4365 Quadratmeter grossen Landreserve der Regena AG wehrten sich die Stimmberechtigten. (Bild: Emil Keller)

Vor dem Zonenplan sind alle gleich

Alle Anträge des Gemeinderates wurden angenommen – ausser bei der geplanten Umzonung einer Liegenschaft der Regena AG. Die Parzelle hätte auf Wunsch des Eigentümers von einer Arbeitszone zu einer Wohnzone werden sollen. «Es ist unüblich, dass so eine grosse Parzelle losgelöst von einer ganzheitlichen Ortsplanung umgezont wird», kritisierte der ehemalige Gemeinderat Jörg Sinniger den Antrag. Eine Mehrheit sah ebenfalls keinen Grund, das Bauland der Regena AG attraktiver für Investoren zu machen und lehnte den Antrag ab.

Die Abkanzelung eines Kritikers

Zum Schluss der Versammlung machte Gemeindepräsident Markus Thalmann seinem Ärger gegenüber einem beharrlichen Leserbriefschreiber Luft. Er ging auf verschiedene Einwände und Kritikpunkte ein, die Hans Riethmann im vergangenen Halbjahr veröffentlicht hatte. Und obwohl Thalmann versuchte, den Ton sachlich zu halten, glichen die Ausführungen dennoch einer Abkanzelung:

«Wer nicht in der Verantwortung steht, kann einfach kritisieren.»

So zitierte Thalmann Bundesrat Alain Berset und forderte seinen Mitbürger Riethmann dazu auf, sich doch für ein Amt im Gemeinderat zu bewerben.

Das befremdliche Herauspicken eines einzelnen Stimmbürgers führte unter den Versammelten zu Zwischenrufen des Missfallens. Brigitte Drechsler meldete sich im Anschluss zu Wort: «Ich kann verstehen, dass es frustrierend sein kann, wenn jede Entscheidung kritisiert und hinterfragt wird. Dennoch finde ich es schade, wenn jemand runtergemacht wird, der von seinem Recht auf freie Meinungsäusserung gebrauch macht.» Der anwesende Hans Riethmann nahm das Votum des Gemeindepräsidenten gelassen:

«Was stört es die Eiche, wenn sich die Sau an ihr schabt.»