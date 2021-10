Rolf Altwegg aus Tägerwilen: 70 Jahre Einsatz für die Musik

Tägerwilen Ein Leben für die Musik: Seit über 70 Jahren prägt Rolf Altwegg die Blasmusikszene im Thurgau Rolf Altwegg ist ein Grandseigneur der Thurgauer Blasmusikwelt. Seit über 70 Jahren musiziert und dirigiert er. Dafür wird er nun zum Eidgenössischen Ehrenveteranen ernannt. Mario Testa Jetzt kommentieren 05.10.2021, 04.40 Uhr

Dirigent Rolf Altwegg inmitten all seiner Pokale und Auszeichnungen. Er ist seit über 70 Jahren im Thurgauer Blasmusikwesen aktiv. Bild: Donato Caspari

«Nehmt den Altwegg, der war mein bester Schüler.» Das sagte Komponist und Dirigent Heinrich Steinbeck – Komponist des «Inf. Reg 31»-Marsches mit dem Thurgauerlied – im Jahr 1962 zum Vorstand des Musikvereins Uttwil, als dieser eine Nachfolge für Steinbeck am Dirigentenpult suchte. Und so kam es, dass der damals 22-jährige Altwegg neuer Dirigent des Vereins wurde – und er blieb es 34 Jahre lang.

Musik hat den heute 81-jährigen Rolf Altwegg sein ganzes Leben lang begleitet. «Mein Vater spielte im Musikverein Tägerwilen und auch mein Götti war Musikant und Militärtrompeter. So kam es, dass auch ich Musik machen wollte», sagt Altwegg. Als Elfjähriger trat er der Knabenmusik Kreuzlingen bei – er spielte Flügelhorn und später Es-Cornet. Den Militärdienst absolvierte er im Spiel und machte weiter bis zum Feldweibel.

Rolf Altwegg mit seinen Kindern Monika und Markus in den Uniformen der Jugendmusik Kreuzlingen. Bild: PD

«Im Militär bekam ich dann auch die erste Ausbildung als Dirigent. Danach ging ich zu Heinrich Steinbeck in einen zweieinhalbjährigen Dirigentenkurs nach Arbon.»

Was ihn besonders reizt am Dirigieren, kann Altwegg gar nicht so genau sagen. «Die Auftritte sind immer schön, die Musik allgemein. Mich hat jeweils besonders gefreut, mit Jungen zu arbeiten.» So kam es, dass er 1966 die Knabenmusik Kreuzlingen übernahm. Wenig später wurde sie zur Jugendmusik – und so konnte auch seine Tochter Monika, später auch sein Sohn Markus dort mitmusizieren.

Auf die Medaille wartet er noch

Seit seinem Einstieg in die Welt der Blasmusik sind mittlerweile über 70 Jahre vergangen. Deshalb darf sich Rolf Altwegg nun über die Auszeichnung «Eidgenössischer Ehrenveteran» freuen, die höchste Auszeichnung, die es zu holen gibt. «Obwohl ich schon letztes Jahr diese Marke erreicht habe, hab ich das Abzeichen noch gar nicht», sagt der Tägerwiler. «Ehrungen waren vergangenes Jahr ja leider nicht möglich. Deshalb bekomme ich die Medaille wohl dieses Jahr.» Rolf Altwegg ist nach Albert Weber selig aus Weinfelden und Felix Kressig selig aus Wängi erst der dritte Thurgauer, dem diese Ehre laut Marco Weber, Geschäftsstellenleiter des Thurgauer Kantonalmusikverbands, zuteilwird.

Vier hat er schon, aber noch fehlt Rolf Altwegg seine Medaille als Eidgenössischer Ehrenveteran. Bild: Donato Caspari

«Ich feiere nächstes Jahr auch noch ein zweites Jubiläum – 60 Jahre Dirigent Altwegg», sagt er und lacht. Wie viele Dirigentenstäbe er in dieser Zeit zerbrochen habe, kann der 81-Jährige nicht sagen. «Seit langem keinen mehr, die sind ja heute aus Fiberglas. Anfangs waren sie aus Holz und da sind mir schon einige zu Bruch gegangen.» In seiner langen Zeit als Dirigent im Thurgauer Blasmusikwesen habe sich auch sonst einiges verändert.

«Früher waren die Regeln strenger, die Musik dafür einfacher. Heute sind das musikalische Niveau und die Anforderungen viel höher, dafür werden die Vereine weniger strikt geführt.»

Sein Lehrmeister Heinrich Steinbeck habe auch schon Musikanten kurzerhand wieder nach Hause geschickt, wenn diese nur fünf Minuten zu spät zur Probe erschienen waren. «So könnte man heute nicht mehr verfahren.»

Gründungsdirigent der Veteranenmusik

Nebst diversen Musikvereinen hat Rolf Altwegg auch das Spiel der Kantonspolizei Thurgau geleitet. «Da war ich der einzige Nicht-Polizist.» Und im Jahr 2007 hat er die Veteranenmusik Thurgau mitgegründet und leitet diese seither als Dirigent.

Rolf Altwegg probt mit der Veteranenmusik Thurgau in Weinfelden. Bild: Mario Testa

Altweggs Stationen als Dirigent 1962–1967 Musikverein Berg

1962–1977 Vereinigung Thurgauischer Militärtrompeter

1964–1998 Musikverein Uttwil

1966–1985 Knabenmusik/Jugendmusik Kreuzlingen

1985–1992 Spiel der Kantonspolizei Thurgau

1998–2010 Musikverein Tägerwilen

seit 2007 Veteranenmusik Thurgau

Seinen Lohn verdiente Altwegg als Elektriker und später beim Kantonalen Zeughaus in Frauenfeld. Er wohnt mit seiner Frau Erika in Tägerwilen. «Mit dem Musikverein Tägerwilen haben wir ein Platzkonzert beim Restaurant Trauben in Triboltingen gegeben, da hat Erika aushilfsweise serviert. Dort hat's zwischen uns gefunkt», sagt Rolf Altwegg.

Mit der Jugendmusik Kreuzlingen konzertierte der damalige Dirigent Rolf Altwegg 1980 in der Royal Festival Hall in London. Bild: PD/Jugendmusik Kreuzlingen

Zu seinen schönsten Erlebnissen als Dirigent zählt Rolf Altwegg die vielen Teilnahmen an Kreismusiktagen, Kantonalen und Eidgenössischen Musikfesten. «Ein Höhepunkt für mich war 1980 der Auftritt mit der Jugendmusik Kreuzlingen in der Royal Festival Hall in London vor über 2500 Leuten. Da lief es mir kalt den Rücken hinunter. Auch die Musikreisen ins norddeutsche Rastede waren immer toll.»

An neuen Gelegenheiten für bleibende Erinnerungen fehlt es Altwegg auch nicht. Mit der Veteranenmusik Thurgau hat er diverse Auftritte geplant. «Mir macht das Dirigieren einfach Spass und man muss ja auch was machen, sonst wird es einem noch langweilig.»