Paula Dalla Corte: Das Gesangstalent macht eine Kreativpause

Tägerwilen «Das Studium kann noch warten»: Die Gewinnerin von «The Voice of Germany» will nach der Matura erst mal reisen, geniessen und neue Musik veröffentlichen Paula Dalla Corte aus Tägerwilen hat die letzte Ausgabe der deutschen Castingshow «The Voice of Germany» gewonnen. Nach der bestandenen Matura konzentriert sich die 20-Jährige nun auf ihre Musikkarriere. Mario Testa Jetzt kommentieren 23.09.2021, 05.10 Uhr

Gesangstalent Paula Dalla Corte aus Tägerwilen will mit ihrer eigenen Musik überzeugen. Bild: Donato Caspari

Seit diesem Sommer haben Sie ihre Matura im Sack. Beginnen Sie nun ein Studium?

Paula Dalla Corte: Nein. Das Studium kann noch warten. Ich hab mich riesig gefreut, dass ich die Matura geschafft habe. Aber nun will ich zuerst mal machen, was ich mag. Ich hatte zum Schluss einfach keine Freude mehr am Lernen und speziell an den naturwissenschaftlichen Fächern.

Was haben Sie denn sonst gemacht in den vergangenen drei Monaten?

Ich habe gelebt, genossen und habe viel unternommen. Halt das, was möglich war während der Pandemie. Dazu bin ich auch sehr viel am Klavier gesessen.

Wie geht es nun weiter mit Ihrer Musikkarriere?

Ich will meine Musik zu 100 Prozent selber machen, will Sängerin, Songwriterin und Produzentin in einem sein. Deshalb habe ich mir in den vergangenen Monaten auch ein Musikprogramm beigebracht, an dem ich nun am Computer meine Musik produzieren kann.

Paula Dalla Corte wohnt im Haus ihrer Eltern in Tägerwilen in einer Einliegerwohnung. Bild: Donato Caspari

Wie entstehen bei Ihnen neue Songs?

Ich sitze ans Klavier und komponiere. Danach geht es ans Mikrofon und an den Computer.

Welche Art von Musik machen Sie?

Ich würde sagen «Alternativ Indie», vereinzelt auch etwas Punk. Ich mag melancholische, schwebende und verträumte Musik. Dass ich auf Wikipedia als Popsängerin bezeichnet werde, nervt mich.

Sind Sie derzeit viel zu Hause in Tägerwilen?

Nein. Ich mache mit meinem Freund Zion Lee Walder viel City-Hopping. Wir waren in Berlin, Mailand und Paris. Dazu bin ich häufig in Zürich. In diesen Städten passiert einfach mehr, als 20-Jährige ist es in Tägerwilen manchmal etwas schwierig und langweilig. In den grossen Städten spüre ich viel Energie und hole mir dabei Inspiration. Zudem sind in Berlin einige Leute, die mich unterstützen bei meiner Musik. Alles in allem habe ich die vergangenen Monate seit der Matura sehr genossen, es tut gut, rauszukommen in der Covid-Zeit.

Bringen Sie Ihre neue Musik bald raus?

Ich habe in Berlin bereits ein paar Songs aufgenommen. Ich strenge mich an und gebe mir Mühe, dass bald mal etwas rauskommt. Aber ich muss mich selbst noch finden im Studioalltag. Es ist nicht so einfach, nach einer TV-Show etwas rauszuhauen, hinter dem ich auch stehen kann. Auf alle Fälle sammle ich jetzt ein paar Songs.

Wann veröffentlichen Sie Ihre neue Musik?

Bald. Mehr kann ich leider nicht sagen. Ich habe einen Plan im Kopf, aber es kann sich noch so vieles verändern und ich weiss auch nicht, wie das Management und die Leute um mich rum das so sehen. Ich hoffe, dass sehr bald etwas erscheint.

An der Maturafeier in Kreuzlingen haben Sie gesungen. Hatten Sie nach Ihrem Erfolg bei «The Voice of Germany» sonst noch Engagements?

Ich wurde oft angefragt für Hochzeiten und so. Aber ich habe im jetzigen Moment das Gefühl, noch nicht dafür bestimmt zu sein. Die Anfragen ehren mich zwar, aber ich will noch abwarten und nicht einfach Coversongs singen. Zudem hat Covid natürlich auch einiges gebremst.

Hat Musikproduzent David Guetta schon bei Ihnen angerufen, wie in der TV-Show angekündigt?

Nein, hat er nicht. Ich habe mir schon überlegt, ob ich ihn kontaktieren soll. Aber momentan könnten wir ja kaum zusammenarbeiten. Reisen in die USA geht ja kaum.

Haben Sie trotz der Musik auch ein Studium im Hinterkopf?

Ein Studium war lange der Plan. Mich interessiert Kunst, Architektur oder Design. Aber persönlich kann ich jetzt einfach niemanden brauchen, der mir Aufgaben gibt. Im Moment brauche ich meine Freiheit.

Sieg in der Castingshow «The Voice of Germany 2020» Paula Dalla Corte hat vergangenen Herbst an der deutschen TV-Castingshow «The Voice of Germany» teilgenommen. Als erste Schweizerin schaffte sie es, den Sieg zu holen. Gecoacht von Samu Haber und Rea Garvey schaffte sie es, das Publikum schon in den Vorrunden von sich zu begeistern. Im Finale am 20. Dezember 2020 setzte sie sich gegen vier männliche Mitkandidaten durch und errang mit fast 44 Prozent aller Stimmen aus dem TV-Publikum einen deutlichen Sieg.