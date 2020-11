Interview Syrer wird Einbürgerung in Romanshorn verweigert – Kommissionspräsident weist Anschuldigungen zurück und wehrt sich: «Wir werden kriminalisiert» Dem gebürtigen Syrer Talal Aldroubi wurde in Romanshorn die Einbürgerung verweigert. Er machte seine Geschichte publik und übte massive Kritik an der Einbürgerungskommission (EBK). Nun meldet sich deren Präsident zu Wort und erzählt eine andere Version der Geschichte. Annina Flaig 04.11.2020, 04.30 Uhr

Felix Meier vor dem Romanshorner Stadthaus. Donato Caspari

Herr Meier, Talal Aldroubi hat unter den Folgen seiner Scheidung offenbar stark gelitten. Warum hat die EBK im Bewerbungsgespräch in dieser Wunde gebohrt?

Felix Meier: Wir bohren nicht in Wunden, weder absichtlich, noch – wie Herr Aldroubi wahrheitswidrig behauptet – «vor allem». Entgegen der Behauptung von Herrn Aldroubi war der Kommission nicht bekannt, dass er an den Folgen seiner Scheidung aussergewöhnlich stark gelitten hat. Das ist aus den Akten auch nicht ersichtlich.

Auch seine Religion soll bei der Befragung ein Thema gewesen sein. Wieso?

Auch das stimmt, so wie es dargestellt wird, nicht. Religion war kein Thema. Die Kammer hat in einer einzigen Frage die Religionszugehörigkeit angesprochen. Im Übrigen eine Angabe, die bereits bei der Gesuchseinreichung auf dem offiziellen Formular des Kantons gemacht werden müsste, hier aber offensichtlich fehlte. Herr Aldroubi hat im Folgenden äusserst bereitwillig und ausführlich über seine Einstellung gesprochen.

Warum hat die EBK Talal Aldroubi gefragt, was er davon hielte, wenn man eine Delegation der Schweizer Armee nach Syrien in sein Geburtsland schicken würde?

Zunächst sei die Gegenfrage erlaubt, was dieser Schlenker mit der Parteizugehörigkeit des Kammermitgliedes mit der beanstandeten Frage zu tun haben soll? Niemand – auch die SP nicht – will, dass die Schweiz eine Delegation der Armee nach Syrien schickt. Was sollte das denn überhaupt sein? Es ging einzig um die Frage, wie der Bewerber einen hypothetischen Einsatz der Schweizer Armee in Syrien im Sinne des Peace-Keeping und in der Art des Einsatzes der KVOR Swisscoy im Kosovo beurteilen würde. Für jemanden, der sich für die Schweiz interessiert und sich auch ein politisch aktives Engagement vorstellen kann, ist das wohl kaum eine ehrenrührige Frage.

Sie und Talal Aldroubi sind Nachbarn. Warum sind Sie bei der Behandlung seines Gesuchs nicht in den Ausstand getreten?

Allein die Tatsache, dass man jemanden kennt, bedeutet noch nicht, dass man in den Ausstand treten muss. Das hat ja auch der Kanton bestätigt. Talal Aldroubi und ich hatten ein nachbarschaftliches Verhältnis. Das ist noch kein Grund, in den Ausstand zu treten. Ansonsten würden in einem Dorf wie Romanshorn, wo jeder jeden kennt, Einbürgerungen ja verunmöglicht. Ausserdem war ich bei der Befragung gar nicht dabei. Ich habe lediglich, und wie es üblich ist, meine Unterschrift unter den Entscheid gesetzt. Das ist meine Aufgabe als Präsident.

Wie kam der Entscheid in der Einbürgerungskommission denn zu Stande?

Wie alle anderen auch. Die EBK Romanshorn ist eine 15-köpfige Kommission, aufgeteilt in drei Kammern mit je fünf Mitgliedern. Diese prüfen abwechslungsweise, ob einem Gesuchsteller die Schweizer Staatsbürgerschaft erteilt werden kann. Geprüft wird mittels Fragebogen, den der Gesuchsteller schriftlich ausfüllt sowie in einem persönlichen Gespräch. Die jeweilige Kammer gibt dann eine Empfehlung ab, und wir entscheiden auf dem Zirkularweg über das Gesuch oder verlangen weitere Abklärungen. So steht es auch in unserem Geschäftsreglement.

Dieses Geschäftsreglement beruht offenbar auf veralteten Gesetzen.

Das Reglement muss überarbeitet werden. Das hat die Überprüfung des Kantons klar aufgezeigt. Wir haben das bereits an die Hand genommen und einzelne formale Anpassungen vorgenommen. Einzelne Paragrafen befinden sich im neuen Gesetz an einem neuen Ort. Dies führte in unserem Dokument zu formellen Fehlern. Das heisst aber nicht, dass unser Entscheid falsch ist. Ich betone, dass uns der Kanton vor allem auf formeller Ebene korrigiert hat und die Angelegenheit zur neuen Entscheidung an die EBK zurückgewiesen hat.

Der Fragebogen, den die EBK einsetzt, ist laut Aldroubi dilettantisch. Und er wurde falsch ausgewertet.

Woher Herr Aldroubi die Kompetenz nimmt den Fragebogen als dilettantisch zu bezeichnen, weiss ich nicht. Die Auseinandersetzung mit der Testauswertung hat jedoch gezeigt, dass diese Tests überarbeitet werden müssen. Auch die Korrekturen werden speziell zu prüfen sein. Die entsprechenden Massnahmen werde ich unverzüglich an die Hand nehmen. Bei Herrn Aldroubi sind wenige Fehler passiert, die das Testresultat unwesentlich beeinflusst haben. Er hat den Test bestanden. Daran ist seine Einbürgerung nicht gescheitert. Das persönliche Gespräch ist entschieden wichtiger. Denn dort machen sich fünf Leute ein Bild des Bewerbers.

Woran ist Talal Aldroubi mit seiner Bewerbung denn gescheitert?

Ich bitte um Verständnis, dass ich dazu materiell hier keine Stellung nehmen kann. Es handelt sich um ein laufendes Verfahren.

Der EBK wird Willkür vorgeworfen. Was sagen Sie dazu?

Willkür bedeutet absichtliche und interessengeleitete Beugung des Rechts. Das ist eine der massivsten Anschuldigungen, die man gegenüber einer Behörde machen kann. Damit kriminalisiert man eine Behörde, denn es gibt ein Willkürverbot in Artikel fünf der Bundesverfassung. Ich kann nicht akzeptieren, dass man auf eine derart ungebührliche Art und Weise die Arbeit einer ganzen Kommission lächerlich macht. Wir werden vom Bewerber und seinem Anwalt extrem hart angegangen, ohne dass diese sich auch nur einmal mit unserer bisher erfolgreichen und seriösen Arbeit auseinandergesetzt haben.

Wie zeigt sich denn, dass die EBK Romanshorn erfolgreich ist?

Die EBK hat in zwölf Jahren 241Gesuche behandelt und entschieden. In 212 Fällen hat sich die EBK für eine Einbürgerung ausgesprochen. Das entspricht 88 Prozent der Gesuche. 29 Gesuche, das sind 12 Prozent, haben wir abgelehnt. In diesen zwölf Jahren wurde gegen sieben Entscheide rekurriert, wovon ein Rekurs geschützt wurde. Es war ein Kostenrekurs. Aus der Bevölkerung wurde im Jahre 2007 in einem Falle Einspruch erhoben, der ohne Folge blieb. Das zeigt doch, dass die EBK Romanshorn gute Arbeit leistet. Wir sind überzeugt, dass wir unsere Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen gemäss unserem Auftrag erfüllt haben.

Der Kanton hat den Fall zur EBK zurückgewiesen. Warum lässt diese Aldroubi seit Mitte Juni warten?

Wir lassen Herrn Aldroubi nicht warten. Alle unsere sechs Sitzungen von Sommer bis Ende Jahr sind seit längerem verplant. Vor allem gibt es für jede Sitzung Bewerber, die ein Aufgebot erhalten haben. Wir werden nicht einfach alles auf den Kopf stellen und Personen wieder ausladen. Das wäre dann wirklich behördliche Willkür.

Wie wird die EBK in der Sache weiter vorgehen?

Wir werden einen neuen Entscheid fällen, so wie es der Kanton verlangt. Dafür brauchen wir eine neue Grundlage. Wir werden deshalb Herrn Aldroubi so bald als möglich nochmals zum Gespräch in einer anderen Kammer einladen. Ich werde, wie beim letzten Mal, darauf verzichten, an diesem Gespräch teilzunehmen.