Symbol der Krise: Die Kunstgrenze zwischen Kreuzlingen und Konstanz ist geschlossen Am Montagabend errichteten Beamte einen Grenzzaun zwischen Kreuzlingen und Konstanz auf Klein-Venedig. Der Emmishofer und der Gottlieber Zoll sind ebenfalls geschlossen. Urs Brüschweiler 17.03.2020, 13.13 Uhr

Der Konstanzer Oberbürgermeister Horst Frank und der Kreuzlinger Stadtammann Josef Bieri durchschnitten am 16. August 2006 den Grenzzaun auf Klein Venedig. (Bild: Susann Basler - 16.8.2006)

Wie der «Südkurier» von der Bundespolizeiinspektion Konstanz erfahren hat, sind aktuell nur noch die Grenzübergänge am Kreuzlinger Tor (ehemaliger Hautpzoll, nur für Füssgänger und Velofahrer) und der Autobahnzoll geöffnet. Im Umkehrschluss heisst das, die Übergänge Tägerwilen/Gottlieben und Emmishofen sind bis auf Weiteres geschlossen.

Vor dem 2. Weltkrieg errichtet und 2006 abgerissen

Kurz vor Sonnenuntergang am Montagabend errichteten Beamte einen Grenzzaun zwischen Konstanz und Kreuzlingen auf Klein Venedig. Ein Augenschein am Dienstagmorgen zeigt tatsächlich ein ungewohntes Bild. Die 22 Tarot-Figuren, welche seit 2007 die Grenze säumen, werden auf deutscher Seite geleitet von einem hohen Zaun. Deutsche Zollbeamte schauen derweil zurückhaltend, aber präsent zum Rechten.

«Das ist schon sehr speziell», meinen zwei ältere Frauen, die einen Spaziergang entlang des Zauns Richtung Seeufer machen. «Aber es muss wohl so sein, in der jetzigen Situation.» Sie können sich noch gut erinnen, als der Zaun 2006 entfernt wurde. Am 16. August durchschnitten die beiden damaligen Stadtoberhäupter Josef Bieri und Horst Frank den Zaun. In einer historischen

«Hin und her kann man jetzt ohne Behinderung», schrieb man damals in der Zeitung. An die Stelle des Maschendrahtzauns kamen auf der Länge von 280 Metern 22 acht Meter hohe Tarotfiguren des Konstanzer Künstlers Johannes Dörflinger zu stehen.

Am Dienstagmorgen fährt eine Velofahrerin mit Hund dem Zaun entlang. «Wahnsinn! Einfach nur Wahnsinn!», sagt sie, und radelt weiter. Ein junges Pärchen ist derweil in eifriger Diskussion. Über Ein- und Ausreise von Konstanz nach Kreuzlingen und den kleinen Grenzverkehr, der wohl ausser für Deutsche, die in der Schweiz wohnen oder arbeiten, fast gänzlich zum erliegen gekommen ist. Aber es plagt sie auch noch ein anderes Problem:

«Wo soll ich denn nun joggen gehen.

Meine Runde führte mich

genau hierdurch.»