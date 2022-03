Swiss League Zwischen Frust und Freude: Die Teufelskerle des HC Thurgau holen sich das Playoff-Heimrecht, verlieren aber einen weiteren Spieler Der HC Thurgau zeigt auswärts gegen den SC Langenthal eine der stärksten Willensleistungen dieser Saison. Die Ostschweizer drehen einen 0:2-Rückstand in eine 4:2-Führung und retten sich mit einem 4:4 in die Verlängerung, die ihnen den Heimvorteil im Playoff-Viertelfinal beschert. Doch die nächste Hiobsbotschaft lässt nicht lange auf sich warten. Matthias Hafen aus Langenthal 05.03.2022, 21.36 Uhr

Langenthals Robin Leone (links) bezwingt Thurgaus Goalie Bryan Rüegger zum 1:0. Bild: Leroy Ryser

Jetzt ist es definitiv: Der HC Thurgau steigt zum ersten Mal seit 18 Jahren wieder mit Heimrecht in die Playoff-Viertelfinals. Zuletzt war dies den Ostschweizern in der Saison 2003/04 gelungen, als sie von Platz zwei aus in die Viertelfinals stiegen. In diesem Jahr wird der HCT von Platz vier aus ins Playoff starten. Das erste Spiel der Best-of-7-Serie gegen den Tabellenfünften Langenthal findet am Sonntag, 13. März, in der Weinfelder Güttingersreuti statt.

Obwohl die Thurgauer ihr grosses Zwischenziel in dieser Saison mit Bravour erreicht haben, sitzt der Frust tief. Dies, weil am Samstag in Langenthal auch noch Nico Lehmann ausfiel. Der Mittelstürmer verletzte sich in seinem allerersten Einsatz so unglücklich, dass er ins Spital gebracht werden musste. Vieles deutet auf einen Knochenbruch am Unterkörper hin. Damit ist die Saison auch für ihn just vor dem Playoff zu Ende. Mit Dominic Hobi, Rickard Palmberg, Jason Fritsche, Janik Loosli, Sebastiano Soracreppa und Bernhard Fechtig fallen sechs weitere Stammkräfte verletzungsbedingt aus für die Viertelfinals. «Es ist schon frustrierend, wenn du für die wichtigste Phase der Meisterschaft einfach niemanden mehr hast», sagte Assistenzcoach Beni Winkler nach der Partie.

Ein Tor von insgesamt 581 macht den Unterschied

Wozu der HC Thurgau aber auch arg dezimiert fähig ist, bewies er in Langenthal mit einem weiteren phänomenalen Auftritt. Das Playoff-Heimrecht holten sich die Ostschweizer mit einer 4:5-Niederlage. Weil die Partie erst in der Verlängerung entschieden wurde, spielte Sieg oder Niederlage am Ende gar keine Rolle mehr für den HCT. Die Schlussabrechnung zwischen den jetzt punktgleichen Thurgau und Langenthal sieht die Ostschweizer vorne, weil die erste von fünf Direktbegegnungen gestrichen wird und damit auch dieser Vergleich unentschieden endet. So macht am Ende in der Gesamt-Tordifferenz ein einziger Treffer den Unterschied zu Gunsten des HCT aus.

Der Playoff-Viertelfinal zwischen Thurgau und Langenthal müsste also eine ganz enge Kiste werden. Die samstägliche Partie vor 2024 Zuschauerinnen und Zuschauern im Schoren bot bereits einen Vorgeschmack darauf. Sie war intensiv, schnell und auch ein bisschen verrückt. Den 0:2-Rückstand aus dem Startdrittel machten die Gäste im Mitteldrittel wieder wett. Ein Powerplay-Treffer von Ian Derungs nach nur 78 Sekunden brachte Thurgau zurück in die Partie. Und mit einem Doppelschlag kurz vor Spielmitte drehte der HCT das Skore ganz. Zunächst bewies Daniel Woger nach einem Vorstoss von Jan Petrig und einem Traumpass von Verteidiger Adam Rundqvist, dass bei Thurgau nicht nur die Paradelinie skoren kann. Dann war der neue Kanadier Will Pelletier für die erstmalige Führung besorgt.

Mit verwaistem Tor holt Langenthal einen Zweitorerückstand auf

Als nach 17 Sekunden im Schlussdrittel Kevin Kühni mit seinem ersten Saisontreffer, einem Hammer in den Netzhimmel hinter Pascal Caminada, auf 4:2 erhöhte, war der Auswärtssieg und das Playoff-Heimrecht in greifbarer Nähe. Wieder hatte der HCT zu Beginn des Drittels eine Überzahl eiskalt ausgenutzt. Doch Thurgaus Sieg geriet in Gefahr, als Lagenthals Trainer Jeff Campbell gut fünf Minuten vor Schluss Goalie Caminada zu Gunsten eines zusätzlichen Feldspielers herausnahm. Mit verwaistem Tor gelangen dem Heimteam tatsächlich zwei Treffer innert 50 Sekunden. Beide Male bezwang Marc Kämpf den bedauernswerten HCT-Hüter Bryan Rüegger. Rüeggers Vorderleute waren in dieser Phase teils kopflos vor ihm umhergeirrt.

Doch Thurgau rettete sich in die Verlängerung und erreichte damit sein Ziel. Wer diesen Abend nun als Prestige-Sieg verbuchen kann, bleibt nach Stefan Rüegseggers Treffer zum 5:4 in der Overtime allerdings offen. Langenthals Sportchef Kevin Schläpfer hatte vor der Partie gesagt, dass er den Vorstoss in die Playoff-Halbfinals gegenüber dem Heimrecht im Viertelfinal bevorzuge. Ganz besonders, weil die Berner in dieser Saison auswärts deutlich stärker sind als zu Hause. Und beim HC Thurgau gibt die Erinnerung an 2003/04 auch nicht viel Hoffnung, als er zuletzt mit Heimrecht ins Playoff gestiegen war. Thurgau schied damals gegen das siebtplatzierte Ajoie mit 2:4 Siegen aus. In dieser Saison aber hat der HC Thurgau noch jeder Widrigkeit getrotzt.

Langenthal – Thurgau 5:4 n.V. (2:0, 0:3, 2:1)

Schoren – 2024 Zuschauer – SR Ströbel/Potocan, Ammann/Bichsel.

Tore: 15. Leone (Kläy) 1:0. 19. Rüegsegger (Kämpf, Coffman) 2:0. 22. Derungs (Pelletier, Ang/Ausschluss Chanton) 2:1. 28. Woger (Petrig, Rundqvist) 2:2. 30. Pelletier (Ang) 2:3. 41. (40:17) Kühni (Ang, Derungs/Ausschlüsse Kämpf, Elo; Hollenstein) 2:4. 56. (55:43) Kämpf (Maret, Wyss) 3:4 (Langenthal ohne Goalie). 57. (56:32) Kämpf (Rüegsegger, Elo) 4:4. 62. Rüegsegger (Coffman, Kämpf) 5:4.

Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen Langenthal, 2-mal 2 Minuten gegen Thurgau.

Langenthal: Caminada; Müller, Christen; Weber, Pienitz; Chanton, Maret; Guerra; Kämpf, Coffman, Rüegsegger; Fuss, Kläy, Elo; Helfer, Nyffeler, Leone; Wigger, Wyss, Rehak.

Thurgau: Rüegger; Rundqvist, Forrer; Moor, Parati; Schmutz, Kühni; Törmänen; Derungs, Pelletier, Ang; Baumann, Lehmann, Spannring; Petrig, Hollenstein, Woger; Bleiker, Jolliet, Binias.

Bemerkungen: Langenthal ohne Kummer, Tschannen (beide krank), Charlin und Higgins (beide verletzt). Thurgau ohne Soracreppa, Hobi, Palmberg/SWE, Fechtig, Fritsche, Loosli (alle verletzt), Meier, Senn (beide HCT Young Lions) und Azevedo (Bern U20). – 5. Lehmann verletzt ausgeschieden. – 11. Lattentreffer Rundqvist. – Langenthal von 54:44 bis 55:43 und von 55:59 bis 56:32 und von 58:51 bis 60:00 mit zusätzlichem Feldspieler anstelle des Goalies.