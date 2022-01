Swiss League Zwei Punkte und ein Schock: Der HC Thurgau gewinnt ein verrücktes Spiel in Visp 3:2 nach Verlängerung Der HC Thurgau dreht das Auswärtsspiel gegen den EHC Visp nach 0:2-Rückstand zu seinen Gunsten. In der Verlängerung fällt der Schwede Rickard Palmberg verletzt aus. Keine guten Aussichten für eine Meisterschaftsphase, in der fast jeden zweiten Tag ein Spiel auf den HCT wartet. Schon am Sonntag um 16 Uhr gastieren die Ostschweizer in Winterthur. Matthias Hafen aus Visp 28.01.2022, 23.02 Uhr

Rickard Palmberg (links, im Auswärtsspiel in Winterthur) schied in Visp nach einem Bandencheck von Linus Klasen aus. Bild: Mario Gaccioli

Das Gute vorweg: Am Ende jubelte der HC Thurgau in der Lonza-Arena doch noch, weil er einmal mehr bis zur letzten Sekunde kämpfte und dafür in der Verlängerung belohnt wurde. Doch es war ein Jubel, der im Hals stecken blieb. Denn in der Overtime, in der Dominic Hobi einen Schuss von Adam Rundqvist entscheidend ins gegnerische Tor abgelenkt hatte, fiel Rickard Palmberg mit Verdacht auf eine schlimmere Verletzung aus.

Der Schwede, ein wichtiges Element im Spielsystem von Trainer Stephan Mair, war nach einem Bandencheck von Landsmann Linus Klasen längere Zeit auf dem Eis liegen geblieben und konnte schliesslich die Spielfläche zwar aufrecht aber humpelnd verlassen. Klasens Matchstrafe und ein anschliessender Faustschlag von Visps Valentin Pilet gegen den Kopf von Thurgaus Topskorer Jonathan Ang führten zur doppelten Überzahl, die dem HCT in der Verlängerung den Sieg brachte. Doch den Zusatzpunkt könnten die Ostschweizer mit einem längeren Ausfall von Palmberg teuer bezahlen.

5:0-Führung des HCT wäre nicht abwegig gewesen

Die zwei Punkte in Visp waren auf jeden Fall hochverdient. Im Startdrittel war der HC Thurgau so dominant, dass das Powerplay der Gäste in der zwölften Minute ihre schwächste Phase war. Davor und danach powerten die Ostschweizer, was das Zeug hielt. Dominik Binias’ Ablenker in der vierten Minute hätte ebenso einen Torerfolg verdient gehabt wie die Triplette von Hobi, Nico Lehmann und Patrick Parati, die allesamt in einer einzigen Aktion den Puck nicht im gegnerischen Gehäuse untergebracht hatten. Die Thurgauer strotzten vor Selbstvertrauen, das sie beim 6:3-Heimsieg am vergangenen Sonntag gegen Langenthal geholt hatten. Nochmals Binias, Fabio Hollenstein und in der zweiten Thurgauer Überzahl auch Ian Derungs sowie Topskorer Ang hatten beste Chancen zur Führung der Gäste. Ein 5:0 zu Gunsten des HCT nach 20 Minuten wäre alles andere als abwegig gewesen. Doch der Videowürfel in der spärlich besetzten Lonza-Arena zeigte nach 20 Minuten noch 0:0 an. Ein Fakt, der dem HC Thurgau an diesem Abend beinahe zum Verhängnis wurde.

Denn so ineffizient sich die Mannschaft des Trainerduos Mair/Winkler im Startdrittel zeigte, so effizient agierte der EHC Visp im Mitteldrittel. Innert gut drei Minuten zogen die Walliser durch Tore von Niklas Olausson und Captain Raphael Kuonen auf 2:0 davon. Und dafür hatten sie nicht einmal richtige Torchancen gebraucht. Aus dieser Baisse kam der HCT lange nicht mehr heraus. Marco Forrers Anschlusstreffer von der blauen Linie aus (54.) hielt die Hoffnung auf eine Verlängerung immerhin am Leben.

Visps Schirjajew schenkt Thurgau eine letzte Chance

Kurz vor Schluss beschenkte Visps Jewgeni Schirjajew die Thurgauer mit einem weiteren Powerplay, indem er den Puck im Stile eines Baseballers aus der eigenen Zone unters Stadiondach schlug. Diese letzte Chance nutzte der HCT durch Hobi, der anstelle von Goalie Luis Janett als zusätzlicher Feldspieler aufs Eis geeilt war. Hobi traf genau von dem Punkt aus zum 2:2, wo ihn Trainer Mair Sekunden zuvor auf der Spielerbank noch hindirigiert hatte.

Mit dem späten 3:2-Sieg in Visp verteidigte der HC Thurgau Platz vier gegenüber Langenthal. Und das Selbstvertrauen dürfte trotz Palmbergs Ausfall nochmals gestiegen sein.

Visp – Thurgau 2:3 n. V. (0:0, 2:0, 0:2)

Lonza-Arena – 2192 Zuschauer – SR Hungerbühler/Staudenmann, Dreyfus/Francey.

Tore: 25. Olausson (Eggenberger, Kuonen) 1:0. 28 Kuonen (Pilet, Olausson/Ausschluss Törmänen) 2:0. 54. Forrer 2:1. 59. Hobi (Binias/Ausschluss Schirjajew) 2:2. 64. Hobi (Rundqvist/Ausschluss Klasen) 2:3.

Strafen: 6-mal 2 Minuten plus 5 Minuten (Klasen) plus Matchstrafe (Klasen) gegen Visp, 5-mal 2 Minuten gegen Thurgau.

Visp: Lory; Pilet, Steiner; Eggenberger, Lütolf; Casserini, Furrer; Ahlström; Klasen, Olausson, Kuonen; Merola, Schirjajew, Ritz; Riatsch, Brüngger, Haberstich; Burgener, Mäder, Spinelli; Haas.

Thurgau: Janett; Soracreppa, Forrer; Schmutz, Parati; Törmänen, Kühni; Derungs, Palmberg, Ang; Lehmann, Hobi, Binias; Spannring, Rundqvist, Woger; Baumann, Hollenstein, Petrig.

Bemerkungen: Thurgau ohne Moor (gesperrt), Fechtig, Fritsche, Loosli (alle verletzt), Senn, Salamin (beide HCT Young Lions) und Ramsauer (abwesend). – Visp komplett, aber noch ohne seinen neuen, dritten Ausländer Teemu Lepaus (FIN). – 57:47 Timeout Thurgau, danach bis 58:30 mit sechstem Feldspieler anstelle des Goalies. – 61. Palmberg verletzt ausgeschieden.



Nächstes Spiel. Sonntag, 30. Januar, 16.00 Uhr: Winterthur – Thurgau.