Swiss League Wieder ein Shut-out: Der HC Thurgau siegt bei den GCK Lions 4:0 Die Thurgauer Eishockeyaner beweisen im Auswärtsspiel gegen die GCK Lions Nerven aus Stahl und machen mit dem verdienten 4:0-Erfolg einen Riesenschritt in Richtung direkter Playoff-Qualifikation. Matthias Hafen aus Küsnacht 13.02.2022, 19.46 Uhr

Verteidiger Aaro Törmänen stand kurz vor dem Führungstreffer des HC Thurgau im Mittelpunkt. Mario Gaccioli (Winterthur, 30. Januar 2022)

Die wohl kritischste Phase in der diesjährigen Eishockeymeisterschaft überstand der HC Thurgau mit Bravour. Mit einem Rumpfteam und nur einem Ausländer angetreten erkämpften sich die Ostschweizer an diesem Wochenende zwei Siege gegen die direkten Konkurrenten Sierre und GCK Lions. Damit festigte der HCT fürs Erste Platz vier in der Swiss League und darf immer noch auf den Heimvorteil im Playoff hoffen. Vor allem aber machte Thurgau deutlich, dass es auf keinen Fall mehr auf Platz sieben zurückfallen und das Pre-Playoff bestreiten will. In den letzten acht Spielen der Qualifikation dürfte dies aufgrund des Punktepolsters wohl auch nicht mehr geschehen.

Der 4:0-Sieg am Sonntag bei den GCK Lions war wie schon das 3:0 am Freitag gegen Sierre eine absolute Willensleistung. Jonathan Ang und Doppeltorschütze Dominic Hobi taten sich zwar hoch über dem Zürichsee einmal mehr als wichtige Skorer hervor, und zwischen den Pfosten nutzte Bryan Rüegger in Abwesenheit des verletzten Luis Janett mit seinem zweiten Shut-out innert 48 Stunden die Chance, sich als Playoff-Starter aufzudrängen. Doch für die drei Punkte gegen die Zürcher Junglöwen brauchte es von Captain Patrick Parati bis zu den B-Lizenz-Spielern Frédéric Jolliet und Livio Azevedo alle.

GCK-Trainer zerschmettert seine Taktiktafel vor Wut

Denn bis zu Hobis 2:0 in der 47. Minute stand die Partie auf Messers Schneide. Und man konnte GCK-Trainer Michael Liniger nachfühlen, als er bei Spielmitte seine Taktiktafel vor Wut auf der Bande in mehrere Stücke zerschmetterte. Zuvor waren die Thurgauer sekundenlang zu sechst auf dem Eis gestanden, ehe Verteidiger Parati den Fauxpas bemerkte und auf die Bank hinaus spurtete. Das alles blieb von den Schiedsrichtern unbemerkt, was Liniger zur Weissglut trieb.

Und auch in der 34. Minute konnten sich die Ostschweizer bei den Referees bedanken, als diese das Spiel beim Stand von 0:0 unterbrachen, um Verteidiger Aaro Törmänen auf die Strafbank zu schicken. Dass Törmänen nach Diskussionen unter den Schiedsrichtern dann doch nicht in die Kühlbox musste, war so etwas wie eine Bestrafung der GCK Lions. Denn die Zürcher hatten die Gäste zuvor minutenlang in deren Defensivzone eingeschnürt und einen Spielerwechsel verunmöglicht. Beim erlösenden Pfiff der Schiedsrichter hatten sich die Thurgauer kaum noch auf den Beinen halten können.

Jonathan Ang nutzt den Moment zum Führungstreffer

Es spricht aber für den Charakter und den vorhandenen Biss des HC Thurgau, dass er gleich im Anschluss an Törmänens Nicht-Strafe das 1:0 erzielte. Topskorer Ang war von Ian Derungs so schön freigespielt worden, dass er sich die Ecke vor Goalie Robin Zumbühl aussuchen konnte. Die GCK Lions, die dem HCT in dieser Saison schon drei Niederlagen zufügten, waren auch diesmal die längste Zeit ebenbürtig. Sie hatten zwar weniger, dafür die besseren Torchancen als die Gäste. Die Thurgauer aber taten eindeutig mehr fürs Spiel – und man hatte das Gefühl, sie wollten den Sieg auch mehr. Mit Hobis 2:0 nach gut sechs Minuten im Schlussdrittel war der HCT dann endgültig auf der Erfolgsspur. Im Powerplay erhöhte Hobi dann herrlich angespielt von Ang auf 3:0 (51.), ehe sich auch noch Captain Parati unter die Torschützen reihte (53.).

Nun hat der HC Thurgau vier Tage Pause, bevor am kommenden Freitag der Qualifikations-Endspurt mit dem Heimspiel gegen die Ticino Rockets beginnt.

GCK Lions – Thurgau 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Kunsteisbahn, Küsnacht – 210 Zuschauer – SR Castelli/Gianinazzi, Duc/Meusy.

Tore: 34. Ang (Derungs) 0:1. 47. Hobi 0:2. 51. Hobi (Ang, Derungs/Ausschluss Büsser) 0:3. 53. Parati 0:4.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen die GCK Lions, 1-mal 2 Minuten gegen Thurgau.

GCK Lions: Zumbühl; Büsser, Braun; Capaul, Burger; Noah Meier, Landolt; Widmer; Marchand, Backman, Hayes; Suter, Aeschlimann, Küng; Mettler, Schlagenhauf, Graf; Casutt, Henry, Truog; Berri.

Thurgau: Rüegger; Soracreppa, Forrer; Moor, Parati; Schmutz, Kühni; Törmänen; Derungs, Lehmann, Ang; Baumann, Hobi, Spannring; Azevedo, Rundqvist, Binias; Petrig, Hollenstein, Jolliet.

Bemerkungen: GCK Lions ohne Guebey, Riedi, Sopa und Falus (alle abwesend). Thurgau ohne Woger (krank), Palmberg, Janett, Fechtig, Fritsche, Loosli (alle verletzt), Senn, Jan Meier (beide Pikes/HCT Young Lions) und Salamin (gesperrt). – 20. Pfostenschuss Marchand.



Nächstes Spiel. Freitag, 18. Februar, 20.00 Uhr: Thurgau – Ticino Rockets.