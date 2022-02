Swiss League Von Arno del Curto bis John Miner: Diese 16 Namen gehören bei der Trainersuche des HC Thurgau auf die Longlist Der HC Thurgau sucht derzeit einen Nachfolger für Headcoach Stephan Mair, der den Swiss-League-Klub Ende Saison verlassen wird. Wir stellen 16 mögliche Kandidaten vor, darunter bekannte Namen, vermeintliche Nobodys mit Potenzial und alte Besen, die gut kehren. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kommt es zur Wiedervereinigung? Mario Kogler (rechts) bildete mit Beni Winkler schon 2016 ein erfolgreiches Duo an der Bande des HC Thurgau. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 12. Januar 2016)

Normalerweise sind im Mannschaftssport die Trainer die grösste Variable. Sie werden mit relativ kurzer Halbwertszeit ausgetauscht. Beim HC Thurgau aber bildeten die Trainer zuletzt die grosse Konstante. In den vergangenen knapp sechs Jahren haben Headcoach Stephan Mair und dessen Assistent Beni Winkler im HCT unzählige Wechsel miterlebt. Im Spielerkader ist nur noch Captain Patrick Parati übrig aus der Anfangszeit von 2016. Auf der Geschäftsstelle sitzen mittlerweile andere Leute und selbst im Verwaltungsrat gab es in dieser Zeit grosse Veränderungen.

Mairs Abgang ist für Thurgau bedauerlich, bietet dem Swiss-League-Klub aber auch die Chance, einen neuen Weg einzuschlagen. Selbst aus der Teppichetage waren zuletzt die Stimmen nicht mehr zu überhören, die sich wieder mehr Unterhaltung auf dem Eis wünschten. Spektakel und Erfolge unter einen Hut zu bringen, wird denn auch die grosse Herausforderung von Mairs Nachfolger sein.

Bekannte Namen für hohe Ziele

Die Wahl des neuen Trainers hängt davon ab, wo sich der HC Thurgau in Zukunft positionieren will. Strebt er mit Nachdruck den sportlichen Erfolg an und ist auch bereit, dafür zu investieren, wäre Jason O’Leary eine valable Lösung. Der 43-jährige Kanadier weiss, wie man die NLB-Meisterschaft gewinnt, coachte den SC Langenthal 2017 zum Titel. Heuer musste er als Cheftrainer der SCL Tigers in der National League den Hut nehmen, wurde am 16. Januar durch Yves Sarault ersetzt und sucht nun einen neuen Klub.

Wenn man Anders Olsson glaubhaft ambitionierte sportliche Ziele darlegen würde, könnte man den 46-jährigen Schweden vielleicht zu einer Rückkehr in die Schweiz überreden. Olsson war von 2015 bis 2017 Elite-Junioren-Trainer beim HC Davos, danach vier Saisons lang Assistenzcoach beim EHC Biel und steht heuer als Headcoach von Stjernen Fredrikstad auf Platz zwei in der höchsten norwegischen Liga. Er hat eine beeindruckende Biografie, was die Arbeit mit jungen Spielern angeht. Olsson und Stephan Mair kennen sich und sind sich auch in ihrer Philosophie nahe.

Arno del Curto wäre nicht nur ein verdienter Trainer, er würde bestimmt auch vermehrt wieder Publikum anlocken in der Weinfelder Güttingersreuti. Bild: Patrick Lüthy (Olten, 19. Dezember 2021)

Apropos überreden: Zumindest gut zureden sollte man Arno del Curto. Der Schweizer Kulttrainer gibt sich heute zwar als Hotelinvestor, scheint als Eishockeyrentner aber nicht glücklich zu werden, wie die Kurzengagements beim HC La Chaux-de-Fonds und zuletzt im österreichischen Nationalteam zeigten. Del Curto arbeitete erfolgreich und gerne mit jungen Talenten. Der 65-jährige Bündner würde dem HC Thurgau nicht nur enormes sportliches Know-how bescheren, sondern garantiert auch Spektakel und wieder mehr Zuschauer in der Güttingersreuti – ein nicht zu unterschätzender Mehrwert.

Ein sicherer Wert in der Swiss League ist Dany Gelinas. Der 55-jährige französisch-kanadische Doppelbürger gehörte Anfang der 2000er-Jahre als U20-Headcoach zum erweiterten Trainerstab von Genf-Servette um Chris McSorley. Es waren jene Jahre, in denen auch der heutige HCT-Verwaltungsrat Ralph Ott bei Servette gespielt hat. Gelinas’ Arbeit im Genfer Nachwuchs trug massgeblich zur Etablierung des Klubs in der Schweizer Elite bei. Später coachte er erfolgreich den HC Ajoie und den EHC Basel. 2019 brachte Gelinas den HC Sierre zurück in die Swiss League und etablierte die Walliser auf Anhieb im Mittelfeld. In Sierre wird Gelinas Ende Saison angeblich durch Yves Sarault ersetzt.

Vermeintliche Nobodys, die eine Chance verdienen

Selbst wenn der HC Thurgau in Zukunft deutlich mehr junge Spieler in sein Kader einbauen muss, weil dem Klub Zuschauer fehlen und die TV-Gelder der vergangenen Jahre ab nächster Saison nicht mehr fliessen werden, sollten eigentlich genügend Optionen auf dem Markt sein. Ein Wagnis wert wären unbekanntere, dafür auch günstigere Trainer wie Ryan Foster. Der 47-jährige Österreich-Kanadier erzielte für Dornbirn einst 110 Skorerpunkte in einer Saison (37 Spiele)! Als Trainer coachte er den Klagenfurter und Steiermarker Nachwuchs. Heute steht er mit Halle an der Spitze der deutschen Oberliga Nord (dritthöchste Liga).

Ein bisschen Eishockey-Exotik gefällig, ohne auf den Erfolg verzichten zu müssen? Der 47-jährige Schotte Peter Russell ist auf der Insel eine hoch angesehene Hockeygrösse. Er war jahrelang Cheftrainer von Grossbritanniens Nachwuchs, ehe er 2014 auch das A-Nationalteam übernahm. Seit 2019 coacht Russell in der DEL2 in Deutschland – zuerst den EHC Freiburg und in dieser Saison die Ravensburg Towerstars. Für Russells Karriere wäre ein Engagement in der Schweiz ein weiterer Schritt nach oben.

Nicht wirklich ein Nobody, doch hierzulande nur noch selten auf dem Radar ist Kim Collins. Der 60-jährige Kanadier mit deutschem Pass steht aktuell bei Meran in der Alps Hockey League an der Bande. Collins ist in der NLB kein Unbekannter. 2006 und 2007 gewann er mit dem EHC Biel zweimal den Titel, 2014 auch noch mit dem EHC Visp. Ebenfalls coachte er zweimal den HC Sierre.

John Miner (links, im Dress des EV Zug) setzt sich im Zweikampf gegen Luganos Key-Player Todd Elik durch. Bild: Sigi Tischler/Keystone (Zug, 1. November 1997)

John Miner? Das war doch dieser kanadische Verteidiger, der in den 1990er-Jahren mit den Skorerwerten eines Stürmers die Schweizer Ligen rockte – bei Lausanne, Ajoie, Martigny und Zug. Der heute 56-Jährige stieg 2010 als Assistent bei Sierre ins Trainerbusiness ein. Seither coachte er den Nachwuchs des Okanagan Hockey Clubs Europe in Österreich. Seit Januar ist Miner Cheftrainer von Augsburgs U20 in Deutschland.

Weniger bekannte, aber deswegen nicht weniger interessante Namen für den HC Thurgau sind der 59-jährige Kanadier Daniel Naud von den Bietigheim Steelers aus der DEL (ehemaliger Torjäger bei Langnau, Ex-Assistenzcoach bei Biel und Fribourg), der 38-jährige Kanadier Clint Thornton von der U18 des Okanagan Hockey Clubs Europe aus Österreichs Nachwuchsliga (Ex-Assistenzcoach von La Chaux-de-Fonds) sowie der 53-jährige Kanadier Mike Flanagan, der ennet der Landesgrenze seit zwei Jahren den EHC Lustenau in der Alps Hockey League coacht.

Für ihn ist der HC Thurgau eine Herzensangelegenheit: Christian Weber ebnete ab 2013 bei den Ostschweizern den Weg für die heutigen Erfolge. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 20. Oktober 2015)

Kogler/Weber – oder alte Besen kehren gut

Warum aber in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Christian Weber sollte aus mehreren Gründen in die Auswahl kommen. Der 57-jährige Zürcher legte zwischen 2013 und 2016 mit einem Umdenken innerhalb des HCT überhaupt den Grundstein für die heutigen Erfolge. Er sagte einst, der HC Thurgau sei für ihn eine Herzensangelegenheit. Auch beweist Weber immer wieder ein gutes Händchen bei Spielerverpflichtungen. Das wurde jüngst auch beim EHC Basel sichtbar, den er diese Saison aus der MySports League zurück in die Swiss League führen will.

Und wenn schon Webers Name fällt, darf auch derjenige von Mario Kogler nicht fehlen. Der 34-jährige Österreicher war bei Thurgau zuerst Webers Assistent, bevor er im Januar 2016 nach Webers Rücktritt kurz zum Headcoach befördert wurde. Koglers Vorteil: Er hat in jenen Monaten bereits erfolgreich als Gespann mit Beni Winkler gearbeitet und im Playoff-Viertelfinal gegen Rapperswil-Jona beinahe die Sensation geschafft. Nach einem kurzen NLA-Intermezzo in Bern coacht Kogler wieder die U20 des SCB – und das sehr erfolgreich. Thurgau wäre doch das ideale Sprungbrett, um seine Trainerkarriere bei den Aktiven anzukurbeln.

Rapperswiler Vergangenheit kann nicht schaden

Thurgaus Trainersuche wird auch beim Partnerteam Rapperswil-Jona gespannt mitverfolgt. Seine Vergangenheit beim SCRJ könnte Robin Farkas interessant machen. Der 54-jährige Kanadier war von 2015 bis 2018 der wichtige Mann hinter Jeff Tomlinson. Nach einer Schaffenspause übernahm Farkas am 21. Januar dieses Jahres als Headcoach der Bayreuth Tigers in der DEL2.

Kari Eloranta (hier als NLA-Trainer von Rapperswil-Jona) kennt alle Facetten des Eishockeys, war einst NHL-Profi bei den Calgary Flames und coacht in diesen Tagen das finnischen Frauen-Nationalteam an den Olympischen Spielen in Peking. Er würde gerne in die Schweiz zurückkehren. Bild: Patrick Straub/Keystone (Basel, 14. September 2007)

Eine spannende Wahl wäre Kari Eloranta. Der 65-jährige Finne war zwischen 2002 und 2008 fast fünf Saisons lang Headcoach von Rapperswil-Jona und später Cheftrainer in Lustenau. Dabei fiel er durch seine gute Arbeit mit jungen Talenten auf. Zuletzt coachte er als Assistent erfolgreich Finnlands Frauen-Nationalteam, mit dem er aktuell an den Olympischen Spielen in Peking teilnimmt. Eloranta würde eine Rückkehr in die Schweiz begrüssen.

Etwas in Vergessenheit geraten ist Andy Ritsch, seit er 2020 den 1.-Liga-Klub Wil verlassen hat. Der 60-jährige Bündner, von 2002 bis 2004 Elorantas Assistent in Rappi wäre nicht nur eine Schweizer Lösung, die bodenständige Schaffensweise des früheren Juniorennationalcoachs würde zum HCT passen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen