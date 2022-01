Swiss League Um den Erfolg gebracht: Der HC Thurgau verliert das Heimspiel gegen Leader EHC Kloten auf der Strafbank Ein umstrittener Doppelausschluss bringt den grossen Aussenseiter HC Thurgau gegen den Aufstiegsanwärter Kloten entscheidend in Rückstand. Dabei hatte der Abend für die Mannschaft von Trainer Stephan Mair so gut begonnen. Matthias Hafen 20.01.2022, 05.05 Uhr

Thurgaus Topskorer Jonathan Ang (rechts, gegen Klotens David Stämpfli) sass in der entscheidenden Phase auf der Strafbank. Mario Gaccioli

Zwei Drittel lang spielte der HC Thurgau auf Augenhöhe mit dem neuen Swiss-League-Leader Kloten. Dann, in der letzten Sekunde des zweiten Abschnitts, traf das Schiedsrichterduo Pascal Hungerbühler/Julien Staudenmann einen folgenschweren Entscheid. Mit Topskorer Jonathan Ang bereits in der Kühlbox schickten die Referees auch noch Marco Forrer auf die Strafbank. Der Verteidiger hatte in Unterzahl das Thurgauer Tor mit Vehemenz verteidigt. Sein Eingreifen gegen Juraj Simek – selber kein Kind von Traurigkeit – ahndeten die Unparteiischen zum Erstaunen vieler als übertriebene Härte. Die Folge: Der HCT musste das Schlussdrittel zu dritt gegen fünf Klotener in Angriff nehmen – und das beim Spielstand von 1:1. Diese Chance liess sich der Aufstiegsanwärter aus der Flughafenstadt nicht nehmen.

Drei Gegentreffer in nicht einmal drei Minuten

Robin Figren nach 39 Sekunden und Captain Simon Kindschi mit einem Ablenker nach 123 Sekunden schraubten das Skore zu Beginn des letzten Drittels auf 3:1 für die Gäste hoch. Unmittelbar vor Kindschis Treffer war Forrer aufs Eis zurückgekehrt, kam aber zu spät, um Passgeber Figren noch zu stören. Diese spielentscheidende Phase war der hochklassigen Partie unwürdig. Thurgaus Trainer Stephan Mair schäumte vor Wut, deckte die Referees mit einer Tirade ein. Es dürften unschöne Worte gewesen sein. Kloten auf der anderen Seite heimste so am Ende weitere drei Punkte ein. Man hätte dem Favoriten auf dem Weg zurück in die National League aber mehr spielerische Überzeugung bei numerischem Gleichstand gewünscht.

Wie entscheidend die doppelte Unterzahl des HCT war, zeigte sich nur 71 Sekunden nach dem 1:3, als Patrick Obrist noch während Thurgaus Fassungslosigkeit das 4:1 für Kloten erzielte. Spätestens jetzt gab es am Ausgang dieser Partie keine Zweifel mehr. Immerhin fingen sich die Thurgauer noch einmal und verkürzten mit der nächsten Überzahlsituation durch Rickard Palmberg auf 2:4 (53.). Den Schlusspunkt setzte jedoch Kloten mit dem ersten Saisontreffer von Verteidiger Nicholas Steiner im Powerplay (57.).

Torschütze Dominic Hobi bejubelt das frühe 1:0 für den HC Thurgau. Mario Gaccioli

Wie steigt der HCT als Favorit in die Partie?

Bleibt zu hoffen, dass diese Niederlage beim HC Thurgau keine Narben hinterlässt. Denn die Richtung der Mannschaft stimmt. Und schon am Freitag um 20.00 Uhr empfängt der Tabellenfünfte in der Weinfelder Güttingersreuti das zehntplatzierte Winterthur. Die erste Begegnung im neuen Jahr, in die der HCT als Favorit steigt. Wie gut er das als Aussenseiter kann, hatte er am Samstag in Olten (3:1) und am Mittwoch gegen Kloten bewiesen. Gegen die Flughafenstädter nahm Mairs Equipe das Spieldiktat früh in die Hand und forcierte so das 1:0 durch Torschütze Dominic Hobi und Passgeber Dominik Binias (5.). Selbst ein grober Schnitzer des ansonsten überzeugenden Goalies Luis Janett, der zum 1:1 durch Harrison Schreiber führte (18.), brachte Thurgau nicht aus dem Konzept. Torchancen hatte der HCT in den ersten zwei Dritteln mehr und vor allem die deutlich besseren. Diese Leidenschaft, diese Leichtigkeit ist von den Thurgauern auch am Freitag gegen den EHC Winterthur gefragt.

Thurgau – Kloten 2:5 (1:1, 0:0, 1:4)

Güttingersreuti, Weinfelden – 1024 Zuschauer – SR Hungerbühler/Staudenmann, Bachelut/Ambrosetti.

Tore: 5. Hobi (Binias) 1:0. 18. Schreiber 1:1. 41. (40:39) Figren (Ganz, Faille/Ausschlüsse Ang, Forrer) 1:2. 43. (42:03) Kindschi (Figren) 1:3. 44. (43:14) Obrist (Lindemann) 1:4. 53. Palmberg (Rundqvist/Ausschluss Faille) 2:4. 57. Steiner (Ganz/Ausschluss Rundqvist) 2:5.

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Thurgau, 3-mal 2 Minuten gegen Kloten.

Thurgau: Luis Janett; Soracreppa, Forrer; Parati, Moor; Schmutz, Kühni; Senn; Derungs, Palmberg, Ang; Lehmann, Hobi, Binias; Spannring, Rundqvist, Woger; Ramsauer, Hollenstein, Petrig.

Kloten: Zurkirchen; Kindschi, Ganz; Steiner, Gähler; Seiler, Randegger; Stämpfli, Reinbacher; Dostoinov, Faille, Figren; Spiller, Meyer, Altorfer; Simek, Kellenberger, Obrist; Ramel, Lindemann, Schreiber.

Bemerkungen: Thurgau ohne Bader (zurück zu Rapperswil-Jona/NLA), Baumann, Fechtig, Fritsche, Loosli (alle verletzt), Bischofberger (Chur/MSL) und Salamin (überzählig). Kloten ohne Marchon (gesperrt), Ness, Melnalksnis (beide verletzt), Füglister, Hinterkircher, Gian Janett (alle überzählig), Nyffeler (Servette/NLA), Bartholet und Knellwolf (beide Ajoie/NLA). – 39:58 Kloten ersetzt Zurkirchen bis 40:00 durch einen sechsten Feldspieler.



Nächstes Spiel. Freitag, 21. Januar, 20.00 Uhr: Thurgau – Winterthur.