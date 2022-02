Swiss League Total verrückte Wende: Der HC Thurgau macht gegen Olten in den letzten 135 Sekunden aus dem 0:1 einen 2:1-Sieg Im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten EHC Olten sehen die Thurgauer lange Zeit wie die Verlierer aus. Doch das Duo Ian Derungs/Jonathan Ang schlägt ganz am Ende der Partie doch noch zu - und wie! Der Ausfall eines weiteren Schlüsselspielers verleiht dem Abend jedoch auch eine bittere Note. Matthias Hafen 22.02.2022, 23.21 Uhr

Die Thurgauer Ian Derungs (links) und Jonathan Ang fallen sich nach dem 1:1-Ausgleichstreffer um den Hals. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Am 22.2.22 hatte für den HC Thurgau eine Zahl besondere Bedeutung: die Sechs. Im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Olten realisierte die Mannschaft des Trainerduos Mair/Winkler ihren sechsten Sieg in Serie. Damit wackelt schon die Bestmarke unter Mair/Winkler aus der Saison 2017/18, als die Thurgauer – ebenfalls im Februar – sieben Partien in Folge siegreich beendeten.

Dabei hatte es am Dienstagabend 57 Minuten und 45 Sekunden lang so ausgesehen, als würde der HCT seine erste Niederlage seit dem 7. Februar und dem 1:4 in Biasca kassieren. 135 Sekunden vor Schluss lagen die Ostschweizer noch 0:1 in Rückstand, als ihr «Duo infernale», Ian Derungs und Jonathan Ang, zuschlug. Beim 1:1 in der 58. Minute passte Derungs von hinter dem Tor haargenau auf seinen kanadischen Sturmkollegen. Und Ang rettete Thurgau mit seinem Tor in die Verlängerung. Dachten alle 817 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion.

Derungs’ Genialität sichert dem HC Thurgau alle drei Punkte

Doch wer will schon eine Verlängerung, wenn man alle drei Punkte haben kann? Diese Einstellung, dieses Selbstvertrauen, kann man nur haben, wenn man zuvor fünf Spiele hintereinander gewonnen hat, das alles mit nur einem Ausländer und erst noch in der härtesten Phase des gesamten diesjährigen Spielplans. Genau mit dieser Einstellung gingen die Thurgauer in der Güttingersreuti die letzten Sekunden an. Und es war die Genialität von Derungs, die dem HCT in diesem total verrückten Spiel sogar noch den Sieg nach 60 Minuten bescherte. Lanciert von Topskorer Ang, nahm der 22-jährige Stürmer ein, zwei Schritte, bevor er voll draufhaute und den Puck hinter Olten-Goalie Simon Rytz ins hohe Eck hämmerte. Was für eine Wende! Was für ein Ende!

Denn man hatte sich als Zuschauer schon damit abgefunden, das der HC Thurgau an diesem Abend den Puck einfach nicht im gegnerischen Tor unterbringt. Das Heimteam drückte zwar, bemühte sich mit allen noch vorhandenen Kräften, Olten Paroli zu bieten (41:44 Schüsse), kam aber gegen den Aufstiegsanwärter auf keinen grünen Zweig. Das frühe 0:1 durch den Ex-Thurgauer Simon Sterchi (7.) schien die Niederlage des HCT zu besiegeln. Gleich zweimal hatte Thurgau die Möglichkeit, über eine Minute lang in doppelter Überzahl zu agieren. Zweimal blieb der Torerfolg aus. Als Liga-Torschützenkönig Derungs in der zweiten 5-gegen-3-Phase dreimal am nahen Pfosten scheiterte, von dort also, wo er sonst fast immer trifft, musste man das Schlimmste befürchten. Doch an diesem Abend wurden die Thurgauer für ihre Aufopferung redlich belohnt.

Droht auch Dominic Hobi ein längerer Ausfall?

Der Abend hat für den HCT aber auch eine bittere Note. Denn dass die Thurgauer zweimal zu einer 5-gegen-3-Überzahl kamen, mussten sie teuer bezahlen. In der 18. Minute hatte Oltens Dominic Forget HCT-Stürmer Dominic Hobi kopfvoran in die Bande gecheckt. Forget musste direkt unter die Dusche, für Hobi war das Spiel mit Verdacht auf eine Schulterverletzung und Hirnerschütterung ebenfalls vorbei. Damit fiel nach dem langzeitverletzten Schweden Rickard Palmberg noch im Startdrittel ein zweiter, eminent wichtiger Center aus. Hobi hatten in den vergangenen Partien regelmässig zu Thurgaus Skorern gehört.

Umso grösser muss die Hochachtung vor diesem HC Thurgau sein, der das Publikum nun schon seit Wochen mit vollem Einsatz und grossartigem Erfolg begeistert. Ein HCT, der sich je länger je mehr auf die direkte Playoff-Qualifikation freuen kann - am Ende vielleicht sogar mit Heimvorteil.

Auch Thurgaus nächster Gegner La Chaux-de-Fonds im Hoch Die Wahnsinnswoche mit vier Spielen innert sechs Tagen geht für den HC Thurgau am Donnerstag beim Heimspiel gegen den HC La Chaux-de-Fonds weiter. Die Neuenburger, Dritte der Swiss League mit acht Siegen aus den letzten neun Spielen, gewannen am Dienstag daheim gegen die GCK Lions 4:0. La Chaux-de-Fonds ist auch am Freitag Gegner des HCT, dann in der Patinoire des Mélèzes im Neuenburger Jura. Am Sonntag empfängt Thurgau schliesslich Visp. (mat)

Thurgau – Olten 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Güttingersreuti, Weinfelden – 817 Zuschauer – SR Castelli/Anna Maria Wiegand, Ammann/Nater.

Tore: 7. Sterchi 0:1. 58. Ang (Derungs, Moor) 1:1. 60. (59:38) Derungs (Ang, Lehmann) 2:1.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Thurgau, 4-mal 2 Minuten plus 5 Minuten (Forget) plus Spieldauer (Forget) gegen Olten.

Thurgau: Bader; Soracreppa, Forrer; Moor, Parati; Schmutz, Kühni; Törmänen; Derungs, Lehmann, Ang; Baumann, Hobi, Spannring; Petrig, Hollenstein, Binias; Jolliet, Rundqvist, Woger; Salamin.

Olten: Rytz; Maurer, Lüthi; Heughebaert, Weisskopf; Wieszinski, Wyss; Horansky, Knelsen, Nunn; Lhotak, Forget, Sterchi; Hüsler, Weder, Mosimann; Hasani, Schwab, Oehen; Fuhrer.

Bemerkungen: Thurgau ohne Palmberg, Fechtig, Fritsche, Loosli, Senn (alle verletzt), Meier (HCT Young Lions), Azevedo (Bern U20) und Rüegger (Rapperswil-Jona/NLA), dafür mit Rapperswil-Jonas Goalie Bader. Olten ohne Scheidegger, Gurtner, Schmuckli, Antonietti (alle verletzt) und Smith (CAN/GER, überzählig). – 18. Hobi verletzt ausgeschieden. – 58. Pfostenschuss Derungs. – 59:38 Time-out Olten, danach mit sechstem Feldspieler anstelle des Goalies.



Nächstes Spiel. Donnerstag, 24. Februar, 20.00 Uhr: Thurgau – La Chaux-de-Fonds.