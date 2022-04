Swiss League So gut wie noch nie: Der HC Thurgau schreibt Geschichte im Playoff-Halbfinal gegen Kloten – und hat noch nicht genug Der HC Thurgau spielt seine erfolgreichste Meisterschaft der Klubgeschichte und entfacht damit eine Euphorie, die an die 1990er-Jahre erinnert. Bringt er nun sogar den EHC Kloten um den Aufstieg? Matthias Hafen Jetzt kommentieren 07.04.2022, 05.00 Uhr

Der kanadische Stürmer Jonathan Ang (links) jubelt im Playoff-Viertelfinal gegen Langenthal mit seinen Teamkollegen Silvio Schmutz, Kevin Kühni und Ian Derungs. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 13. März 2022)

Dominic Hobis Overtime-Tor am Dienstag in Kloten war 20'000 bis 30'000 Franken wert. So hoch schätzt der HC Thurgau den Reingewinn, den er mit dem dritten Halbfinal-Heimspiel diesen Donnerstag in der Weinfelder Güttingersreuti erzielen wird. Es ist einer von vielen Boni für den Swiss-League-Klub in der laufenden Saison. Für die Partie dürften wie schon für Spiel vier alle 2880 Tickets abgesetzt werden.

Mit dem 3:2-Sieg nach Verlängerung am Dienstagabend erkämpfte sich der HCT mit dem Rücken zur Wand ein sechstes Duell in der Best-of-seven-Serie gegen den grossen Aufstiegsfavoriten EHC Kloten. Und das, obwohl den Ostschweizern nun schon seit Wochen in jedem Spiel acht bis neun Leistungsträger verletzungsbedingt fehlen. Das Thurgauer Rumpfteam ist die grosse Überraschung der Meisterschaft 2021/22.

Schon Platz vier nach der Qualifikation und damit das erstmalige Heimrecht im Playoff-Viertelfinal seit 18 Jahren war ein Meilenstein. Dann bodigte die Mannschaft, die kaum noch vier Linien aufs Matchblatt bringt, Langenthal gleich mit 4:1 Siegen. Und im Halbfinal gegen den EHC Kloten resultierten nun schon zwei Siege. Etwas, was der HC Thurgau seit seiner Gründung im Jahr 1989 noch nie geschafft hatte. Dass beide Siege auswärts zu Stande kamen, unterstreicht den Charakter dieser Mannschaft.

Der zweite Sieg in Kloten: Die Thurgauer verkürzten am Dienstag die Best-of-seven-Halbfinalserie auf 2:3 und halten sich damit im Playoff am Leben. Bild: Mario Gaccioli (Kloten, 5. April 2022)

Erinnerungen an die 1990er-Jahre kommen auf

Mit den aktuellen Erfolgen lässt der HC Thurgau die goldenen Zeiten der 1990er-Jahre neu aufleben. Zeiten, in denen die Ausländer Dan Daoust, Mike Posma, Dave Pasin und Jason Young hiessen. Zeiten, in denen der heutige Verwaltungsrat Ralph Ott und der heutige Assistenzcoach Beni Winkler die Defensive zusammenhielten und vorne der aktuelle HC-Davos-Trainer Christian Wohlwend für Tore sorgte.

Von 1995 bis 1998 standen die Ostschweizer viermal hintereinander im Playoff-Halbfinal. Weiter kamen sie nie. Doch sie liessen mit ihren Auftritten das Heimstadion, die «Gütti» beben, in das zu jener Zeit noch fast doppelt so viele Leute «gemostet» wurden. Nun ist die Gütti wieder voll. Thurgaus CEO Urban Leimbacher sagt:

«In dieser Saison ist hier eine grosse Fangemeinschaft zusammengewachsen.»

Und der Geschäftsführer weiter: «Die positive Stimmung bekommt auch die Mannschaft mit, trägt sie sprichwörtlich.»

Trainer Stephan Mair führte den HC Thurgau in sechs Jahren jedes Mal ins Playoff und zwei Mal in die Playoff-Halbfinals. Bild: Pascal Müller/Freshfocus (Kloten, 1. April 2022)

Und wenn jemandem der erstmalige Vorstoss in den Playoff-Final zuzutrauen ist, dann Trainer Stephan Mair. In seinem sechsten und letzten Jahr mit dem HC Thurgau holt der 54-jährige Südtiroler nochmals alles aus seiner Mannschaft. 2016 als unbekannter, italienischer Nationalcoach angekommen perfektionierte Mair über die Jahre ein System, das auf die zweithöchste Schweizer Liga und insbesondere den HCT zugeschnitten ist.

Der Star ist das Team, für Individualisten hat es nur wenig Platz. Der Charakter eines Spielers ist Mair mindestens so wichtig wie dessen Fähigkeiten. Denn fehlendes Talent lässt sich kompensieren, mit Kampf, Wille, Bauernschläue. Fehlender Charakter hingegen nicht.

Widrigkeiten schweissen das Team zusammen

Die jüngsten Erfolge des HC Thurgau fussen aber auch in einem wohl einmaligen Mannschaftsgeist. Heuer lief mit den zahlreichen schweren Verletzungen so vieles gegen dieses Team, dass sich in der Kabine eine Jetzt-erst-recht-Mentalität breitgemacht hat. Jeder zerreisst sich für seine Mitspieler. Jeder ist bereit, die Extrameile zu gehen. Eine Mentalität so unumstösslich, dass sie nun selbst den EHC Kloten ins Wanken bringt.

Am vergangenen Sonntag war die Eishalle Güttingersreuti in Weinfelden mit 2880 Zuschauerinnen und Zuschauern erstmals seit Jahren wieder ausverkauft. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 3. April 2022)

Natürlich liegt der HC Thurgau im Best-of-seven immer noch 2:3 in Rückstand, bleibt spielerisch unterlegen und scheidet mit der nächsten Niederlage aus. Aber auch der 3:3-Ausgleich in der Halbfinalserie ist am Donnerstagabend in Weinfelden möglich. Und sollte es so weit kommen, dürften die schlotternden Knie der aufstiegswilligen Klotener im siebten und entscheidenden Spiel am Samstag in der ganzen Eishockey-Schweiz zu hören sein.

«Wir sind ein Team, wir halten zusammen und wir haben Spass», sagt Thurgaus Stürmer Jonathan Ang. All das könnte den Unterschied zu Kloten ausmachen. Der 24-jährige Kanadier mit malaysischen Wurzeln ist die treibende Kraft der Ostschweizer, schafft Räume, schiesst Tore und bringt Energie in ein Team, das die letzten Kraftreserven anzapft. Ein Aufstieg kommt für den HCT nicht in Frage. Der Mannschaft mangelt es aber nicht an Ambitionen. Ang sagt:

«Wir konzentrieren uns nur darauf, was wir noch alles erreichen können.»

