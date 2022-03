Swiss League Schon acht Verletzte: Dem HC Thurgau gehen im Playoff die Spieler aus Beim 1:2 am Samstag in Langenthal konnten zwei Leistungsträger des HC Thurgau die Partie nicht beenden. Sie gesellen sich vor der fünften Viertelfinal-Begegnung zum imposanten Lazarett der Ostschweizer. Dafür kehrt Topskorer Jonathan Ang am Montag um 19.45 Uhr in Weinfelden ins Playoff-Geschehen zurück. Matthias Hafen 20.03.2022, 18.11 Uhr

Wen soll Stephan Mair noch aufstellen? Der Headcoach des HC Thurgau macht gezwungenermassen schon B-Lizenz-Verstärkungen zu Schlüsselspielern. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 17. März 2022)

Die Leuen sind angeschossen. Mit 1:2 nach Verlängerung kassierte der HC Thurgau am Samstagabend in Langenthal die erste Niederlage im diesjährigen Playoff. Damit verkürzten die Oberaargauer die Best-of-seven-Viertelfinalserie auf 1:3. Das fünfte Spiel findet bereits am Montagabend um 19.45 Uhr statt. Dann wieder in der Weinfelder Güttingersreuti. Ein Vorzeichen ändert sich nicht: Der HCT braucht noch einen Sieg, um nach 2019 wieder die Playoff-Halbfinals zu erreichen.

Doch die Aufgabe wird für Trainer Stephan Mair und seine Truppe immer schwieriger. Dem Südtiroler gehen langsam die Spieler aus. Schon in der Overtime am Samstag musste Daniel Woger in der ersten Sturmreihe ran, standen den Gästen nur noch drei Linien zur Verfügung. Frédéric Jolliet, der vor dem Playoff höchstens für gelegentliche Einsätze von Düdingen aus der unterklassigen MySports League geholt wurde, ist mittlerweile eine tragende Figur im Thurgauer Kollektiv, spielt regelmässig auch im Powerplay. So gross ist die Personalnot beim HC Thurgau.

Langenthal ohne Rücksicht auf Verluste

Denn die 1:2-Niederlage am Samstagabend zog zwei weitere Verletzungen mit sich: Die Stürmer Dominik Binias und Patrick Spannring werden im fünften Spiel am Montag aller Voraussicht nach nicht mittun können. Spannring wurde in der 48. Minute von Langenthals Verteidiger Yves Müller folgenschwer gecheckt und Binias war von den Oberaargauern gleich mehrmals durchgeschüttelt worden. Für Stefan Rüegsegger gab es in der 37. Minute dafür folgerichtig eine Fünfminuten- plus Spieldauerdisziplinarstrafe. Serge Weber kam mit seiner Attacke in der 49. Minute ungeschoren davon.

Den Langenthalern vorzuwerfen, sie würden die Thurgauer absichtlich verletzen, wäre vermessen. Aber längst hat der schwankende Favorit erkannt, dass er mit jedem überharten Einsatz, jedem zusätzlichen Ausfall eines Gegenspielers seine Chancen auf ein Weiterkommen massiv erhöht. Die Schiedsrichter sind in diesem Viertelfinal deshalb mehr denn je gefordert.

Nur wenig fehlte zum vierten Sieg im vierten Spiel

In Acht nehmen muss sich am Montagabend aber auch der SC Langenthal. Denn angeschossene Leuen sind die gefährlichsten Leuen. Das gilt für die fünfte Playoff-Begegnung besonders, weil beim HC Thurgau Topskorer Jonathan Ang nach zwei Spielsperren zurückkehren wird. Nicht nur er wird vor heimischem Publikum «geladen» sein. Wie sehr Ang der Mannschaft gefehlt hat, war auch am Samstag im Langenthaler Schoren wieder aufgefallen. Vor allem das Powerplay hat ohne den Kanadier weniger Wirkung. Sowieso ist Ang ein Energielieferant für den HCT.

Mit viel Herz und Leidenschaft hätten sich die Thurgauer am Samstag dennoch fast den vierten Sieg im vierten Spiel gegen Langenthal geholt. Und das trotz der Abwesenheit von sechs Verletzten (Lehmann, Palmberg, Soracreppa, Fechtig, Fritsche, Loosli) und dem kranken Adam Rundqvist. Kevin Kühni («Niemand hat erwartet, dass wir mit 4:0 durchmarschieren») hatte Thurgau zu Beginn des Schlussdrittels im Powerplay in Führung gebracht. Ebenfalls in Überzahl rettete der Finne Eero Elo den SC Langenthal aber in die Verlängerung (57.). In der Overtime wurde dem HCT eine Strafe gegen Patrick Parati zum Verhängnis, die abermals Elo zum 2:1 ausnutzte (74.). Dennoch: Der HC Thurgau lag in dieser Playoff-Serie erst sieben Minuten und 59 Sekunden in Rückstand – das im Schlussdrittel der dritten Partie.