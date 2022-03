Swiss League Nun probiert's auch Kloten mit einem Video: Drohen dem HC Thurgau die nächsten Spielsperren? Die Playoff-Gegner versuchen in diesem Jahr, den hartnäckigen Aussenseiter HC Thurgau mit allen Mitteln zu besiegen. Nach Langenthal im Viertelfinal schickte nun auch der EHC Kloten im Halbfinal Videomaterial an die Disziplinarkommission. Wieder sollen damit Spielsperren gegen den HCT-Kanadier Jonathan Ang bewirkt werden. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 31.03.2022, 16.30 Uhr

Jonathan Ang (vorne, im Zweikampf mit Jorden Gähler) steht wieder im Fokus der Disziplinarkommission von Swiss Ice Hockey. Bild: Mario Gaccioli

Es war dicke Post, die der HC Thurgau am Donnerstagmorgen erhielt. Die Ostschweizer werden eines Fouls bezichtigt, das weder grossen Einfluss auf das Spiel, noch eine Verletzung des Gegenspielers zur Folge hatte. Von den Schiedsrichtern war die Aktion im zweiten Halbfinalspiel vom Mittwochabend zwischen dem HC Thurgau und dem EHC Kloten (1:2) nicht einmal sanktioniert worden.

Konkret geht es um eine Szene bei Halbzeit des ersten Drittels, in der Thurgaus Stürmer Jonathan Ang seinen Klotener Gegenspieler im Zweikampf aufs Kreuz legte. Während die Schiedsrichter die Partie weiterlaufen liessen, ist man beim EHC Kloten der Ansicht, dass Angs Tat ein «Slew-Footing» gemäss Regel 160 ist. Die Definition von «Slew-Footing» lautet gemäss Regelbuch des internationalen Eishockeyverbands IIHF folgendermassen: Ein Spieler, der rücksichtslos von hinten gegen den Schlittschuh eines Gegenspielers tritt oder einen Gegenspieler rücksichtslos zurückzieht, während er gleichzeitig die Füsse unter ihm wegkickt oder -schlägt.

Ang könnte erneut für mehrere Spiele gesperrt werden

Nachdem Klotens Sportchef Patrik Bärtschi das Video an die Disziplinarkommission eingereicht hat, beschäftigt die Aktion nun den sogenannten Player Safety Officer Ryan Gardner. Gardner ist vom nationalen Verband Swiss Ice Hockey angestellt und beurteilt solche Aktionen von seinem Büro in Kanada aus. Er gibt dann eine Empfehlung zuhanden des Einzelrichters ab. Gardners Einschätzung wird also darüber entscheiden, ob es zu einem Verfahren gegen Jonathan Ang kommen wird oder nicht. Der Entscheid wird noch heute Donnerstag erwartet.

Sollte die Aktion als Slew-Footing beurteilt werden, steht eine Sperre gegen Ang wohl ausser Frage - selbst mehrere Spielsperren wären möglich. Denn während einer Partie wird diese Art Foul mit einer grossen Strafe und einer automatischen Spieldauerdisziplinarstrafe sanktioniert, bei zusätzlich rücksichtsloser Gefährdung des Gegenspielers mit einer Matchstrafe.

Für HC-Thurgau-Headcoach Stephan Mair ist Klotens Vorgehen der Beweis dafür, wie gross der Respekt des Aufstiegsfavoriten gegenüber dem HCT ist. Bild: Mario Gaccioli

Thurgau-Trainer Mair: «Ein grösseres Kompliment können wir gar nicht erhalten»

Beim HC Thurgau ist man aufgrund der Videobilder eigentlich gelassen, rechnet aber aufgrund der Erfahrung aus der Viertelfinalserie gegen den SC Langenthal mit dem Schlimmsten. Schon damals hatte der Gegner ein Video mit einer Aktion von Ang eingereicht, die auf dem Eis lediglich zwei Strafminuten zur Folge hatte, nach der Beurteilung durch die Disziplinarkommission aber in zwei Spielsperren für Thurgaus besten Spieler umgewandelt wurde.

Beim HC Thurgau bedauert man, dass der EHC Kloten die bislang faire und umkämpfte Halbfinalserie zwischen dem Aufstiegsfavoriten aus der Flughafenstadt und dem Aussenseiter aus der Ostschweiz nun auf dieses Niveau absenkt. Thurgaus Trainer Stephan Mair sagt:

«Irgendwann wird es reichen, um uns zu massakrieren. Aber wir machen weiter.»

Dass sich der grosse EHC Kloten gegen den kleinen HC Thurgau mit solchen Mitteln behelfen müsse, zeige nur, wie viel Respekt die Klotener vor ihnen hätten, so Mair. «Ein grösseres Kompliment können wir gar nicht erhalten.» In der Playoff-Halbfinalserie zwischen dem Qualifikationssieger Kloten und Thurgau steht es nach Siegen 1:1. Die dritte Begegnung findet am Freitagabend um 19.45 Uhr in Kloten statt.

