Swiss League Modeschöpfer mit Bodycheck: Weshalb Joel Scheidegger vom HC Thurgau ein besonders faszinierender Eishockeyspieler ist Joel Scheidegger entwickelte sich beim HC Thurgau zu einem der besten Zweiweg-Verteidiger der Swiss League. Der 25-jährige Berner zeigt sich auch neben dem Eis kreativ und lässt sich unter anderem von Michael Jordan inspirieren. Matthias Hafen 11.02.2021, 18.54 Uhr

Joel Scheidegger war zuletzt beim 6:2-Heimsieg gegen den EHC Olten Topskorer des HC Thurgau. Mario Gaccioli (Weinfelden, 8. Februar 2021)

Vor fünf Jahren stand Joel Scheidegger vor dem Nichts. Sein Vertrag mit dem SC Langenthal wurde nicht verlängert, und der damals 20-jährige Verteidiger schloss sich mehr notgedrungen als freiwillig der GDT Bellinzona in der 1. Liga an. Das Profitum der NLA, sein erklärtes Ziel, schien plötzlich weit weg zu sein. Doch Scheidegger ist ein Kämpfer, ein Beisser, ein Berner, der so Eishockey spielt, wie er ist: konsequent gradlinig. «Sportlich war das Jahr im Tessin zum Vergessen. Aber es zwang mich dazu, mich mit mir selber auseinanderzusetzen», sagt Scheidegger.

So kam es, dass aus dem Eishockeyspieler Scheidegger auch ein Student der Betriebswirtschaftslehre wurde – und heute sogar ein Modeschöpfer. Ja, Joel Scheidegger ist quasi der Karl Lagerfeld der Swiss League. Seine Modelinie «JLS Men» – das L steht für Scheideggers zweiten Vornamen Lars – ist auf dem gleichnamigen Instagram-Kanal verfügbar. Und der geerdete Berner aus Gerzensee meint es ernst mit dem Business von trendigen oversized Shirts, also übergrossen, aber doch passgenauen T-Shirts. Das unterstreicht die von ihm vorab erstellte Nutzwertanalyse. Das Label, das einen Eishockeystock beinhaltet, leimt Scheidegger selber zusammen. Freundin Michelle, die mit ihm zusammen in Frauenfeld wohnt, näht die Logos auf. «Es ist für mich eine ideale Möglichkeit, die gelernte Theorie in die Praxis umzusetzen.» Und ein zweites Standbein nebst der Sportkarriere.

Zuerst nicht mehr als eine Randnotiz im Telegramm

Das Eishockey aufzugeben, stand für Scheidegger nie zur Debatte. Doch der heute 25-Jährige musste unten durch, bis er sich beim HC Thurgau einen Namen erarbeiten konnte. Nach dem verlorenen Tessiner Jahr gewann er 2017/18 beim EHC Brandis in der neu gegründeten MySports League die Freude am Spielen zurück. In derselben Saison suchte Thurgau nach Playoff-Verstärkung aus den unteren Ligen. Und so tauchte sein Name erstmals beim HCT auf – wenn auch fast ausschliesslich im Spieltelegramm. Thurgaus Trainerduo Stephan Mair und Benjamin Winkler erkannte jedoch schnell das Potenzial, das in Joel Scheidegger steckt. Die beiden ahnten, dass sie aus dem ehemaligen SCB-Junior eine Teamstütze formen können. Thurgaus Bemühungen, Scheidegger zu verpflichten, fruchteten schliesslich 2019, nachdem der Verteidiger bei Langenthal trotz Titelgewinns praktisch zum zweiten Mal aufgegeben worden war, dort kaum mehr zum Einsatz kam. Scheidegger sagt:

«Heute bin ich sehr glücklich, wo ich stehe. Und ich weiss es zu schätzen, was ich bisher erreicht habe.»

Für ihn war der HC Thurgau vor zwei Jahren die richtige Wahl, weil er hier das Vertrauen der Trainer erhielt und «in Ruhe an meinen Schwächen arbeiten konnte», wie er sagt. Für den HC Thurgau war Scheidegger ein gelungener Versuch, aus einem zuvor unbekannten Rohdiamanten eine Teamstütze zu schleifen. Besonders in der laufenden Saison sticht der 25-jährige Berner heraus – sowohl auf dem Eis wie auch statistisch. Mit knapp 23 Minuten Eiszeit pro Partie ist er nicht nur der «Marathon-Mann» des HCT, er war zuletzt sogar Topskorer und weist die beste Plus-Minus-Bilanz des gesamten Teams auf (+7). Scheideggers Lohn ist eine Vertragsofferte über zwei Jahre vom EHC Olten, die der Spieler soeben angenommen hat. Sein Traum von der National League wird damit wieder realer. Und so sehr sein Abgang den HC Thurgau schmerzt: Die Trennung war absehbar.

Joel Scheidegger (ganz links) verteht es sehr gut, vor dem eigenen Tor abzuräumen. Mario Gaccioli (Winterthur, 11. Oktober 2020)

Nach der Philosophie von Michael Jordan

Denn Joel Scheidegger kam zum HC Thurgau, um den nächsten Karriereschritt zu machen. Und Schritte führen einen stets an einen anderen Ort. «Das war von Anfang an allen klar», sagt der Spieler, der vor fünf Jahren vor dem Nichts stand. Inspiration zieht Scheidegger unter anderem aus dem Leben des früheren Basketball-Stars Michael Jordan. «Ich kann nicht aufhören, hart zu arbeiten. Jeden Tag habe ich das Gefühl, ich müsse weiterkommen», hatte Jordan einst gesagt. Ähnlich hält es der Berner mit seinem Leben. «Ich bin dem HC Thurgau sehr dankbar für die Zeit und die Chance, die er mir gegeben hat.» Für eine Verabschiedung sei es aber noch viel zu früh.

«Wir haben beim HC Thurgau derzeit das beste Team, seit ich hier bin», sagt Scheidegger. Er sei topmotiviert, mit dieser Mannschaft noch viel zu erreichen. «Ich bin überzeugt, dass uns die Türen weit offen stehen.» Scheidegger ist nicht nur ein Leader auf dem Eis, er ist es auch in der Kabine. Emotional, manchmal fast verbissen. Einer, der gezeigt hat, dass man mit harter Arbeit auch aus aussichtslosen Situationen herauskommt.