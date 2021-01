Mit nur einem Ausländer ist für den HC Thurgau gegen den Leader nichts zu holen

(mat) Nach dem eingeschobenen Heimspiel gegen Kloten geht es für den HC Thurgau morgen Samstag um 15.45 Uhr bei der EVZ Academy weiter. Die zehntplatzierten Zuger haben die letzten vier Begegnungen allesamt verloren. Aus den vergangenen zehn Partien resultierte gerade einmal ein Sieg. Gegen den HCT allerdings gab die Nachwuchsequipe des National-League- Klubs stets eine gute Figur ab. Zuletzt, am 5.Dezember, gewann sie in der Güttingersreuti 4:0. Die beiden Thurgauer Siege zuvor fielen mit 2:0 (in Weinfelden) und 3:2 nach Verlängerung (in Zug) äusserst knapp aus.