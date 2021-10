Langenthal, selten eine Reise wert: Der HC Thurgau gastiert am Mittwoch im Schoren

Nach über einer Woche Pause greift der HC Thurgau am Mittwochabend um 19.46 Uhr auswärts gegen den Tabellenfünften SC Langenthal wieder ins Spielgeschehen ein. Die Ostschweizer liessen in den ersten Runden schon mehrfach ihr Potenzial aufblitzen, arbeiten aber noch an ihrer Stabilität.