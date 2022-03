Swiss League Keine Wahl ist manchmal die beste Wahl: Weshalb der HC Thurgau auch im Playoff-Halbfinal Chancen hat Für den 4:1-Erfolg des arg dezimierten HC Thurgau in der Viertelfinalserie gibt es mehrere Gründe. Sicher ist: Die widrigen Umstände haben die Thurgauer enorm zusammengeschweisst. Und zwar so, dass es selbst den Aufstiegsfavoriten Kloten und Olten, den möglichen Halbfinalgegnern des HCT, die Schweissperlen auf die Stirn treiben könnte. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 22.03.2022, 21.12 Uhr

Mit vereinten Kräften brachte der HC Thurgau (Marco Forrer, rechts, und Dominic Hobi) den SC Langenthal (Noah Fuss) im Playoff-Viertelfinal zu Fall. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 21. März 2022)

Ein geflügeltes Wort von Thurgaus Assistenzcoach Beni Winkler hat jetzt schon Kultstatus: «Wir haben, was wir haben», sagt er diese Saison stets. Damit sind die Spieler gemeint, die noch zur Verfügung stehen. Winkler und Headcoach Stephan Mair mussten sich im gewonnenen Playoff-Viertelfinal gegen den SC Langenthal aufgrund der bis zu neun Verletzten im Team gar nie gross Gedanken über die Aufstellung machen, waren sowieso gezwungen, jeden zu bringen, der noch keinen Knochenbruch, keine Hirnerschütterung und keine Bänderverletzung hatte.

Und mit jedem Thurgauer, den die Langenthaler zusätzlich verletzten, steig innerhalb der Mannschaft die Jetzt-erst-recht-Mentalität. «Andere Spieler haben die Rollen der Abwesenden übernommen», sagt Winkler. «Deshalb haben wir immer funktioniert.» Eindrücklich sei dies an der Torschützenliste zu sehen. Zehn verschiedene Spieler steuerten die 15 Playoff-Treffer gegen Langenthal bei. Einzig Ian Derungs (5 Tore) und Kevin Kühni (2) waren in der Viertelfinalserie Mehrfachtorschützen.

Riesenjubel bei den Spielern des HC Thurgau nach dem 2:1-Sieg in der Verlängerung des fünften Viertelfinalspiels. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 21. März 2022)

Dominic Hobi beeindruckt vom Charakter des Teams

Für Routinier Dominic Hobi ist es schlicht «genial, was wir erreicht haben.» Die drei Verlängerungen zum Schluss der Serie hätten zwar Nerven gekostet, doch sei das Weiterkommen des HCT sehr verdient. Die teils schlechten Schiedsrichterleistungen seien auch in der Kabine Thema gewesen. «Als Spieler versuchst du, solche Dinge auszublenden. Das war in dieser Serie aber unmöglich.» Wie die Mannschaft hingegen auf dem Eis geantwortet habe, spreche für den Charakter des Teams. Hobi sagt:

«Ich glaube nicht, dass viele Mannschaften all diese Widrigkeiten ausgehalten und dann die Best-of-seven-Serie noch 4:1 gewonnen hätten.»

Im Halbfinal gegen Kloten oder Olten ab kommendem Montag prophezeit er einen hungrigen HCT. «Wir sind noch nicht müde. Das steht fest. Wir werden den Halbfinal mit Vollgas in Angriff nehmen.» Um die Batterien aufzuladen, erhielten die Spieler zwei Tage frei.

Gegen Kloten würden bis zu 400 Gästefans in Weinfelden erwartet

Klubpräsident Thomas Müller hat ob des sportlichen Erfolgs des HC Thurgau gut lachen. Bild: Reto Martin (Weinfelden,23. Juli 2020)

Klubpräsident Thomas Müller ist überwältigt von der bisherigen Leistung der Mannschaft, wie er sagt. «Ich war immer überzeugt, dass wir diese Saison ein gutes Team zusammenhaben. Dass wir aber mit all den Verletzten noch solche Erfolge zustande bringen, freut mich besonders. Das macht Lust auf mehr.» Der Halbfinaleinzug bringe auch wirtschaftlich positive Aspekte mit sich, sagt Müller.

«Erstens ist es so schöner und einfacher, um mit Sponsoren über Verträge zu verhandeln. Und zweitens werden die Halbfinalspiele auch unser Defizit in dieser Saison verringern.»

Thurgaus Präsident zeigt sich erfreut über den Publikumsaufmarsch im Playoff (1740 im Durchschnitt) und ist zuversichtlich, dass die 2000er-Marke gegen Kloten respektive Olten geknackt wird. Sollte Kloten der Gegner sein, rechnet der HCT mit bis zu 400 Gästefans.

