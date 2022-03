Swiss League Kann der Thurgau auch Playoff? Im Viertelfinal gegen Langenthal ist ein ganzer Kanton gefordert Nach der besten Qualifikation seit 2004 will der HC Thurgau auch die Viertelfinalserie gegen den SC Langenthal zu einem Erfolg machen. Dafür sind die Ostschweizer auf ihre torgefährliche Paradelinie angewiesen – aber auch auf die Unterstützung von den Rängen. Das erste Spiel findet am Sonntag um 17.30 Uhr in Weinfelden statt. Matthias Hafen 11.03.2022, 20.09 Uhr

So spektakulär wie lange nicht mehr: Die Thurgauer wissen in dieser Saison zu begeistern. Bild: Mario Gaccioli (24. Februar 2022)

In einer Saison, in der vieles, wenn nicht sogar alles, gegen ihn lief, haute der HC Thurgau nochmals einen raus. Platz vier bedeutet die beste Klassierung nach der Qualifikation seit 18 Jahren. Nur fünfmal in der Klubgeschichte standen die Ostschweizer überhaupt besser da nach der Regular Season. In seinem sechsten und letzten Jahr mit dem HCT führte Headcoach Stephan Mair seine Mannschaft zum besten Qualifikationsergebnis in dieser sonst schon erfolgreichen Ära. Als hätte sich der Südtiroler das Beste für den Schluss aufgespart.

Doch nicht nur die Klassierung macht den HC Thurgau in dieser Saison so attraktiv. Die Mannschaft weiss zu begeistern, gibt keinen Zentimeter vom Eis kampflos her und sorgt wieder regelmässig für Torjubel. Wir erinnern uns: Im vergangenen Jahr waren Verteidiger T.J. Brennan und Patrick Spannring, der eigentlich die Gegner aus dem Weg räumen soll, mit je zehn Treffern ex aequo Torschützenkönige des Teams. Heuer hat alleine Ian Derungs fast viermal mehr Tore erzielt. Auch Jonathan Ang, Dominic Hobi, Rickard Palmberg, Dominik Binias und seit neustem Will Pelletier machen die gegnerischen Goalies nervös.

Hobi rechnet mit einer baldigen Rückkehr

Auf den Schweden Palmberg und auf Hobi muss der HC Thurgau im Playoff verzichten – zumindest im ersten Spiel am Sonntag um 17.30 Uhr in Weinfelden. Hobi rechnet damit, dass er im Verlauf der Best-of-seven-Serie wieder ins Spielgeschehen eingreifen kann. Zudem kehrt fürs Playoff der 19-jährige Stürmer Robin Ramsauer vom NL-Partnerteam Rapperswil-Jona zurück zum HCT. Die zahlreichen Verletzten aber bleiben die grosse Hypothek der Ostschweizer im Viertelfinal gegen Langenthal. Für Palmberg, Fechtig, Soracreppa, Fritsche, Loosli und Lehmann (Wadenbeinbruch bestätigt) ist die Saison vorbei.

Für Headcoach Mair und sein Team sind das denkbar schlechte Voraussetzungen, um den letzten Beweis anzutreten: Dass der HC Thurgau auch Playoff kann. Das ist es doch letztlich, worauf es im Eishockey ankommt. Und in den vergangenen fünf Jahren mit Mair an der Bande übertrafen die Ostschweizer in der Qualifikation die Erwartungen stets. Aber einzig 2018/19 erreichte der HCT den Playoff-Halbfinal – in einer epischen Serie über sieben Spiele gegen den HC Ajoie. Es war Thurgaus bestes Schlussergebnis seit 21 Jahren und bis heute das Highlight der «Ära Mair».

Die Zuschauerzahlen sind unerklärlich tief

Die Mannschaft hat in diesem Winter mit einem beispiellosen Zusammenhalt beste Voraussetzungen geschaffen, um einen weiteren Höhepunkt anzupeilen. Und das, obwohl vieles gegen sie sprach. Sie holte am vergangenen Sonntag in extremis das Heimrecht gegen Langenthal. Und sie sucht trotz der personell düsteren Vorzeichen keine Ausreden. Sie sollte ein Vorbild sein für uns alle.

Denn ab Sonntag ist auch das Thurgauer Publikum gefragt wie nie zuvor. Ein Zuschauerdurchschnitt von 837 ist in der Nach-Coronazeit unerklärlich für eine so erfolgreiche Swiss-League-Saison des HCT. Und sicher nicht die verdiente Anerkennung für eine Mannschaft, die nebst den Thurgauer Tugenden wie ehrliche Arbeit und harter Kampf auch wieder Spektakel und Erfolg bietet. In der Viertelfinalserie gegen Langenthal ist der HC Thurgau auf eine volle Eishalle Güttingersreuti angewiesen. Auf einen Kanton, der stolz darauf ist, dass er im zweitwichtigsten Publikumssport des Landes im nationalen Scheinwerferlicht steht – und das mit der Unterstützung im Stadion auch zeigt. Die entscheidende Frage lautet also: Kann denn der Thurgau Playoff?

Zahlen & Fakten zum Playoff-Start Dauergegner Langenthal Der diesjährige Viertelfinal gegen den SC Langenthal ist das dritte Playoff-Aufeinandertreffen des HCT mit den Oberaargauern in den vergangenen sechs Jahren. Zuvor waren sich die beiden Teams im Playoff der zweithöchsten Liga nie gegenübergestanden. In beiden bisherigen Viertelfinals schieden die Thurgauer aus – 2017 mit 0:4 Siegen, vergangenes Jahr mit 2:4.



Nur zwei noch dabei Von der Mannschaft von 2017 sind beim HC Thurgau noch zwei Spieler dabei respektive wieder dabei: Captain Patrick Parati und Marco Forrer, der damals als junger Aushilfsverteidiger des HC Davos seine ersten zwei Playoff-Spiele ausserhalb des Nachwuchses bestritt. 2016/17 war zudem die erste Saison des Trainerduos Mair/Winkler. Bei Langenthal hingegen standen zehn Spieler aus dem aktuellen Kader schon 2017 in der Aufstellung: Die fünf besten Schweizer Skorer Dario Kummer, Luca Christen, Stefan Rüegsegger, Marc Kämpf und Stefan Tschannen sowie Fabio Kläy, Hans Pienitz, Luca Wyss, Robin Nyffeler und Silvan Hess. Zudem war Trainer Jeff Campbell vor fünf Jahren noch Langenthals Topskorer.



Kapitän bleibt an Bord Just vor dem Playoff-Start am Sonntag hat Patrick Parati seinen Vertrag mit dem HC Thurgau um ein Jahr verlängert. Der Captain und Verteidiger setzt damit ein starkes Zeichen, hilft er doch mit einer achten Saison beim HCT, die Konstanz nach dem anstehenden Trainerwechsel zu wahren.