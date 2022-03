Swiss League Jetzt ist Zunder in der Serie: HC-Thurgau-Topskorer Ang für das dritte Playoff-Spiel am Donnerstag gesperrt Eine späte Aktion beim 4:1-Sieg vom Dienstagabend in Langenthal hat für den HC Thurgau weitreichende Konsequenzen. Topskorer Jonathan Ang wurde für die dritte Begegnung am Donnerstag um 19.45 Uhr in Weinfelden vorsorglich gesperrt. Und es könnte nicht die einzige Spielsperre bleiben für den 24-jährigen Kanadier. Matthias Hafen 16.03.2022, 17.44 Uhr

Jonathan Ang (rechts) muss am Donnerstag im dritten Playoff-Spiel gegen Langenthal zuschauen. Bild: Mario Gaccioli (13. März 2022)

Der SC Langenthal war vor dessen Publikum bereits besiegt und die letzten, unbedeutenden Sekunden auf der Matchuhr liefen herunter, da passierte es: Jonathan Ang verlor ob all der Provokationen gegen seine Person die Nerven, teilte einen Revanche-Crosscheck gegen Langenthals Luca Wyss aus und platzierte nach dem Rencontre schliesslich auch noch die Faust im Gesicht seines Gegenspielers. Dafür kassierte Thurgaus Topskorer vier Strafminuten, zwei wegen Crosschecks und zwei wegen übertriebener Härte. Wyss erhielt lediglich eine Zweiminutenstrafe wegen Stockschlags, mit dem er Ang zur Weissglut getrieben hatte.

Obwohl die Schiedsrichter keine Spieldauerdisziplinarstrafe oder Matchstrafe ausgesprochen hatten, sperrte die Disziplinarkommission von Swiss Ice Hockey nun Jonathan Ang aufgrund seines Crosschecks gegen Wyss vorsorglich für das dritte Playoff-Viertelfinalspiel vom Donnerstagabend in der Weinfelder Güttingersreuti. Angeblich, weil der SC Langenthal mit Nachdruck verlangt hat, dass das Videomaterial gesichtet wird. Zusätzlich wurde ein Verfahren gegen Ang eröffnet, das zutage bringen soll, ob der Kanadier noch für weitere Partien gesperrt wird. Der verletzungsbedingt bereits arg dezimierte HC Thurgau führt in der Best-of-seven-Serie gegen den SC Langenthal überraschend mit 2:0 Siegen.

Angs Sperre kann nicht angefochten werden

Der HC Thurgau zeigt sich schockiert nach der Strafe gegen seinen Topskorer, will sich zum laufenden Verfahren aber nicht äussern. Gegen Angs vorsorgliche Sperre kann er nichts unternehmen. Der Schlüsselspieler wird also auf jeden Fall gesperrt sein im dritten Viertelfinalspiel gegen Langenthal. CEO Urban Leimbacher hat jedoch eine Stellungnahme des HC Thurgau bei der Disziplinarkommission eingereicht, die zeigen soll, dass die Strafe gegen Ang ungerechtfertigt ist - und vor allem, dass es nicht noch zu weiteren Spielsperren kommen darf.

Klar ist: Die Sperre gegen Ang kann die Playoff-Serie zwischen dem HC Thurgau und dem SC Langenthal komplett verändern. Klar ist auch, dass der HCT-Topskorer seine Emotionen jederzeit im Griff haben muss. Besonders, wenn die Partie praktisch schon zu Ende ist. Dennoch ist es ein schlechtes Signal für den Sport und das Fair-Play, wenn Langenthals Taktik, den Gegner zu provozieren, in dieser Weise fruchtet. Die Oberaargauer hatten am Dienstagabend den Viertlinienspieler Wyss offensichtlich auf Ang angesetzt, um ihm das Leben schwer zu machen. Und das nicht immer mit fairen Mitteln. So hatte Ang kurz vor seinem Revanchefoul selber ein Körperteil von Wyss im Gesicht erwischt. Das ganz Spiel über war Ang zudem mit mehr und weniger versteckten Stockschlägen eingedeckt worden.

Dem HC Thurgau, der in diesem Playoff verletzungsbedingt schon auf sechs Teamstützen verzichten muss, bleibt damit nur der grosse Frust - und die Möglichkeit, die Antwort am Donnerstag und in den weiteren Spielen auf dem Eis zu geben.