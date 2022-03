Swiss League HC Thurgau hofft für Playoff-Halbfinal gegen Kloten vergeblich auf Rückkehrer Der HC Thurgau tritt auch zum Auftakt des Playoff-Halbfinals gegen den EHC Kloten arg dezimiert an. Für die Partie am Montagabend um 19.45 Uhr in Kloten ist immerhin Jan Petrig wieder einsatzbereit. Matthias Hafen 28.03.2022, 05.10 Uhr

Hoffnungsschimmer am Horizont: Stürmer Jan Petrig ist nach kurzer Krankheit am Ende der Viertelfinalserie gegen Langenthal wieder einsatzbereit. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 23. Januar 2022)

Für seine «Mission Aufstieg» hat der EHC Kloten mittlerweile so viele Stürmer – nur Stürmer – im Kader wie der HC Thurgau noch Spieler aufs Matchblatt bringt. An der Favoritenrolle des Qualifikationssiegers gibt es also auch im Playoff-Halbfinal keine Zweifel. Am Montag um 19.45 Uhr beginnt die Best-of-seven-Serie im Schluefweg. Die Partie wird von MySports im Free-TV übertragen.

Auf Seiten des HC Thurgau hoffte man in der sechstägigen Spielpause nach dem Viertelfinalerfolg gegen Langenthal vergeblich auf allfällige Rückkehrer. Die Verletztenliste des Qualifikationsvierten ist und bleibt monumental lang. Mit Dominik Binias, Patrick Spannring, Nico Lehmann, Rickard Palmberg, Sebastiano Soracreppa, Bernhard Fechtig, Jason Fritsche und Janik Loosli fallen acht Leistungsträger weiterhin aus. Einzig der am Ende des Viertelfinals kranke Jan Petrig kehrt für die Halbfinalserie in die Aufstellung zurück.

Will Pelletier fühlt sich wohl in der Klotener Arena

Auch was die Direktbegegnungen in dieser Saison betrifft, gibt es für den HC Thurgau an Kloten eigentlich kein Vorbeikommen. Vier der bislang fünf Partien entschieden die Flughafenstädter zu ihren Gunsten, davon beide in der Weinfelder Güttingersreuti. Aber Thurgau gewann bei letzter Gelegenheit doch noch ein Duell. Beim Einstand von Will Pelletier am 3. März siegte der HCT im Schluefweg gleich 5:2. Der Kanadier Pelletier bildete damals mit Jonathan Ang ein überragendes Sturmduo, war an jeden Thurgauer Treffer beteiligt.

Und was Kloten ganz sicher im Hinterkopf hat: Wer so vielen Widrigkeiten trotzte wie der HCT im Viertelfinal gegen Langenthal, der ist besonders für einen Aufstiegsfavoriten ein ernst zu nehmender Gegner.