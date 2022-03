Swiss League HC-Thurgau-Coach Beni Winkler: «Im Team entwickelt sich eine Jetzt-erst-recht-Mentalität» Erstmals seit 2004 kann der HC Thurgau das Playoff wieder mit Heimrecht beginnen. So gross die Freude über das Erreichte ist, so gross ist bei den Ostschweizern auch die Ungewissheit vor dem Viertelfinal gegen den SC Langenthal. An Charakter und Moral mangelt es ihnen aber nicht, wie auch die Aussagen von Stürmer Daniel Woger zeigen. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 07.03.2022, 05.00 Uhr

Assistenzcoach Beni Winkler ist überzeugt, dass der HC Thurgau auch arg dezimiert ein ernstzunehmender Playoff-Teilnehmer ist. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 2. Dezember 2021)

Dem HC Thurgau bleibt nichts erspart in dieser Saison. Aber auch gar nichts. Da beenden die Ostschweizer am Samstag in Langenthal die Regular Season so erfolgreich wie seit 18 Jahren nicht mehr, und am gleichen Abend sehen sie ihre Playoff-Chancen weiter entschwinden. Was ist bei der 4:5-Niederlage nach Verlängerung geschehen? In seinem ersten Einsatz überhaupt verletzte sich Stürmer Nico Lehmann so unglücklich, dass wohl auch für ihn die Saison vorzeitig zu Ende ist. Das gleiche Schicksal ereilte schon Rickard Palmberg, Jason Fritsche, Janik Loosli, Sebastiano Soracreppa und Bernhard Fechtig. Bei Dominic Hobi ist eine leise Hoffnung auf eine Rückkehr noch vorhanden. Gross ist sie aber nicht.

«Es ist schon frustrierend, wenn du für die wichtigste Phase der Meisterschaft einfach niemanden mehr hast», sagt Assistenzcoach Beni Winkler über den unfassbaren Ausfall an Schlüsselspielern. Die Freude über Platz vier ist beim HCT deshalb getrübt. Winkler sagt:

«Einerseits ist es schlicht phänomenal, was diese Mannschaft im Moment leistet. Aber irgendwann gehen diese Ausfälle an die Substanz.»

Für Assistenzcoach Winkler war das auch der Grund, weshalb der HC Thurgau in Langenthal in den Schlussminuten ein 4:2 verspielte und noch um den einen Punkt zittern musste, der ihm schliesslich das Heimrecht im Playoff-Viertelfinal – ebenfalls gegen Langenthal – bescherte. «Normalerweise würden wir diesen Vorsprung nach Hause bringen», so Winkler. Ganz abschreiben sollte man den HC Thurgau im Playoff-Viertelfinal gegen den Tabellenfünften aus dem Oberaargau aber nicht. «Jetzt müssen wir halt unsere allerletzten Reserven anzapfen», sagt Winkler. «Und innerhalb unseres Teams entwickelt sich gerade eine Jetzt-erst-recht-Mentalität.»

Die hinteren Linien treffen auch: Erstes Tor von Woger seit dem 28. November

Dass der HC Thurgau trotz der zahlreichen Ausfälle, trotz wenig Hilfe vom NLA-Partnerteam Rapperswil-Jona und trotz des schier unmenschlichen Spielplans Platz vier erreichte, war einer der grössten Willensleistungen in dieser Saison zu verdanken. Die Mannschaft des Trainerduos Mair/Winkler drehte im Eisstadion Schoren einen 0:2-Rückstand nach dem ersten Drittel in eine 4:2-Führung und ermöglichte damit überhaupt erst die Verlängerung. Dabei wurde deutlich, dass der HCT mehr denn je von seiner Paradelinie abhängig ist. Rekordtorschütze Ian Derungs und die beiden Kanadier Jonathan Ang und Will Pelletier waren an drei der vier Thurgauer Treffer beteiligt.

Im richtigen Moment in Playoff-Form? Der Österreicher Daniel Woger kam in Langenthal nach über drei Monaten wieder einmal zu einem Torerfolg. Bild: Mario Gaccioli (Kloten, 3. März 2022)

Mit dem Tor zum 2:2-Ausgleich bewies Daniel Woger immerhin, dass auch aus den hinteren Linien Schützenhilfe kommen kann. «Ich hatte zuletzt etwas Ladehemmungen. Deshalb tat es gut, dass ich wieder einmal traf», sagt der Österreicher, der heuer mit fünf Toren und sieben Assists etwas unter den Erwartungen blieb. Und Woger weiter:

«Im Playoff wird es auf alle Linien ankommen. Wir alle müssen unsere Leistung erbringen.»

Von den Ausfällen im Team lässt er sich nicht verrückt machen. Woger sagt: «Wir sollten das Gesamtbild betrachten. Und das zeigt uns auf Platz vier. Wir steigen formstark ins Playoff.» An Charakter und Moral mangelt es den arg dezimierten Thurgauern bestimmt nicht.

