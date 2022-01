Swiss League HC Thurgau bestätigt: Trainer Mair geht, Assistent Winkler bleibt Der HC Thurgau ist offiziell auf der Suche nach einem neuen Trainer. Stephan Mair wird die Ostschweizer am Ende dieser Saison verlassen. Dafür konnte der HCT den Vertrag mit Assistenzcoach Beni Winkler um ein weiteres Jahr verlängern. Matthias Hafen 27.01.2022, 14.17 Uhr

Das Ende eines erfolgreichen Tandems: Stephan Mair (rechts) und Beni Winkler führten den HC Thurgau in den sechs gemeinsamen Jahren jede Saison ins Playoff der Swiss League. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 30. Januar 2021)

Nun ist es also offiziell: Nach sechs erfolgreichen Jahren endet beim HC Thurgau die «Ära Stephan Mair». Der 54-jährige Südtiroler sucht nach dieser Saison eine neue Herausforderung, verlässt den HCT auf eigenen Wunsch, wie der Swiss-League-Eishockeyklub aus Weinfelden am Donnerstagmittag in einem Communiqué schrieb. Mair wollte auf Anfrage keine Stellung nehmen zu seinem angekündigten Abgang.