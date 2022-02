Swiss League Hat sich die Liga überschätzt? Der HC Thurgau geht auf Sparkurs, weil die Vermarktung der Swiss League stockt Die Saison 2021/22 wird trotz der Aufhebung fast aller Coronamassnahmen zur finanziellen Belastung für die Swiss-League-Klubs. Und die Zukunft ist nicht rosiger. Für die wegfallenden TV-Gelder ist von der Liga noch keine angemessene Kompensation in Sicht. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.20 Uhr

Grosse Löcher auf der Stehrampe: Im Durchschnitt 810 Zuschauerinnen und Zuschauer besuchten diese Saison die Spiele des HC Thurgau. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 7. Dezember 2021)

Urban Leimbacher ist nicht zu beneiden. Der CEO und Sportchef des HC Thurgau muss sich in diesen Tagen mit seinen Spielern an den Verhandlungstisch setzen, ohne dass er das Budget für die kommende Saison genau kennt. Respektive hat der HC Thurgau für die Meisterschaft 2022/23 wohlweislich so vorsichtig budgetiert, dass die Message des Klubs eindeutig ist: Sparen, sparen, sparen.

Der Grund: Mit dem Schritt in die Eigenständigkeit ab der nächsten Saison gehen der Swiss League auf einen Schlag rund 365’000 Franken flöten – pro Klub und Jahr. Dieses Geld war bislang aus den TV-Verträgen und dem ligaübergreifenden Sponsoring-Deal mit Postfinance geflossen. Für den HC Thurgau sind das fast zehn Prozent seines bisherigen Vier-Millionen-Budgets. Die Swiss League war überzeugt, diese Einnahmen mit der Selbstvermarktung zumindest grösstenteils kompensieren zu können. Wohl eine Fehleinschätzung. Bis heute wurde seitens der neu gegründeten Swiss League AG noch kein einziger Partner, kein Sponsoring-Deal mit einem Unternehmen kommuniziert.

Höhere Ausgaben und deutlich tiefere Einnahmen

Kommt dazu: Die laufende Saison 2021/22 ist finanziell auch mit der Aufhebung aller Coronamassnahmen nicht mehr zu retten. Bislang besuchten im Durchschnitt lediglich 810 Zuschauerinnen und Zuschauer die Spiele des HC Thurgau – und das trotz sportlichen Erfolgs. Entsprechend tief sind die Einnahmen aus Ticketing und Catering. Und anders als noch in der Vorsaison bekommen die Sportklubs vom Bund keine coronabedingten Hilfsgelder mehr. Dem HCT droht in dieser Saison geschätzt ein Verlust von mehreren 100’000 Franken.

Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste: Präsident Thomas Müller will mit bedachter Budgetierung ein finanzielles Fiasko des HC Thurgau verhindern. Bild: Donato Caspari (Weinfelden, 6. September 2021)

Das Loch in der Kasse ist massiv. Auch wegen der Aufstockungen auf der Geschäftsstelle. Doch Thurgau hat vorgesorgt. Die letzte Aktienkapitalerhöhung ist noch nicht ausgeschöpft. Der HCT kann von den Aktionärinnen und Aktionären also deutlich entlastet werden, wenn diese weitere Aktien zeichnen. «Es wird am Ende des Geschäftsjahres einen finanziellen Verlust geben für den HC Thurgau», sagt Klubpräsident Thomas Müller. Doch er fügt an:

«Wir alle sind bestrebt, den Verlust zu minimieren. Er wird keine Gefahr sein für den HC Thurgau.»

Damit wäre die Coronavergangenheit einigermassen schadlos überstanden. Doch was ist mit der Zukunft? «Es ist schwierig, ein Budget für die Saison 2022/23 zu erstellen, weil noch ungewiss ist, wie viel Geld wir durch die Selbstvermarktung der Swiss League erhalten werden», sagt HCT-Präsident Müller. Die Swiss League AG stelle den Klubs rund die Hälfte der bisherigen Einnahmen aus den TV-Geldern in Aussicht. «Ich bin optimistisch, dass dies der Fall sein wird», sagt Müller in seiner Funktion als Verwaltungsrat der Swiss League AG. Er verlasse sich da auf Ligapräsident Jean Brogle und die Tit-Pit GmbH, die mit der Vermarktung der Swiss League beauftragt wurde. Dennoch budgetiert der HCT für 2022/23 weniger als die Hälfte der bisherigen TV-Gelder.

Das Budget des Kaders wird verkleinert

Nach Jahren des Aufschwungs sollte sich das Umfeld des HC Thurgau also darauf einstellen, dass künftig wieder kleinere Brötchen gebacken werden. Präsident Thomas Müller sagt:

«Wir haben allen unseren Angestellten kommuniziert, dass wir sparen müssen.»

Auch das Budget des Kaders werde um bestimmte Positionen reduziert. Die Anzahl Ausländer sollen davon aber nicht betroffen sein, sagt Müller. Vielmehr wird nebst der vierten Linie künftig auch die dritte aus vorwiegend jungen Kräften bestehen. So betont der HC Thurgau ausdrücklich, dass der neue Cheftrainer gerne mit jungen Spielern arbeiten muss.

Nico Lehmann (links, gegen Visps Dario Burgener) ist ein Paradebeispiel dafür, wie man auch mit jungen Spielern erfolgreich sein kann. Der 20-jährige Stürmer verlängerte den Vertrag mit dem HCT am Donnerstag um ein weiteres Jahr. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 28. September 2021)

In der Tabelle muss das nicht in einem Rückschritt münden. Denn die finanziellen Probleme betreffen alle Swiss-League-Klubs, die auch nächste Saison in der Liga spielen werden. Und seitens der Klubsponsoren erhält Thurgaus Präsident positive Signale. Thomas Müller:

«Das gibt uns Hoffnung, dass wir am Ende vielleicht doch mit einem ähnlichen Budget wie heuer arbeiten können.»

