Swiss League Gut gebrüllt, Leuen! Der HC Thurgau gewinnt zum Halbfinal-Auftakt in Kloten 3:2 nach Verlängerung Als das erste Spiel der Halbfinalserie gegen den EHC Kloten schon verloren scheint, schiesst Adam Rundqvist den HC Thurgau zum Sieg - mit einem kuriosen Treffer in der Overtime. An Klotens Kaderüberlegenheit gibt es aber auch im zweiten Spiel am Mittwoch um 19.45 Uhr in Weinfelden nichts zu rütteln. Matthias Hafen aus Kloten 28.03.2022, 23.31 Uhr

Mit vereinten Kräften halten die Thurgauer Klotens späteren Pechvogel Marc Marchon von einem Torferfolg ab. Bild: Mario Gaccioli

Was für ein verrücktes Ende beim 3:2-Sieg des HC Thurgau auswärts gegen den EHC Kloten! Zuerst muss in der Overtime Thurgaus Jan Petrig auf die Strafbank, weil er völlig übermotiviert den Klotener Flurin Randegger weit entfernt vom eigenen Tor im Kampf um den Puck anhüpft und zu Boden reisst. Damit war für Kloten Tür und Tor offen, in Überzahl das erste Spiel der Playoff-Halbfinalserie für sich zu entscheiden. Doch es kam anders. Im Powerplay überkam ein Moment der geistigen Umnachtung Klotens Marc Marchon. Seinen haarsträubenden Pass in der Angriffsauslösung fing Thurgaus Topskorer Jonathan Ang ab und lancierte so Adam Rundqvist. Rundqvist drosch den Puck einfach mal Richtung Kloten-Goalie Sandro Zurkirchen, der zur Überraschung aller 5381 Zuschauerinnen und Zuschauer danebengriff.

Thurgaus Kanadier Will Pelletier erwischt Klotens Matteo Nodari auf dem falschen Fuss. Bild: Mario Gaccioli

Mit diesem Glücksschuss in Unterzahl belohnte sich der HC Thurgau in Kloten für einen weiteren beherzten Auftritt. Wie schon im Playoff-Viertelfinal gegen Langenthal war Goalie Luis Janett die grosse Stütze in der Defensive. Und vorne nutzten die Stürmer im ersten Drittel zwei Powerplays zur 2:1-Führung. In der 15. Minute schlicht sich der Kanadier Ang unbemerkt an den zweiten Pfosten, wo er von Landsmann Will Pelletier perfekt angespielt wurde und zum 1:1 einschob. Damit war Eric Failles 1:0 aus der siebten Minute ausgeglichen.

Wieder setzt sich Petrig im Slot gegen alle durch

Für Thurgau kam es noch besser, als zwölf Sekunden vor Drittelsende Jan Petrig im Powerplay einen Abpraller vor Klotens Goalie Zurkirchen zum 2:1 nutzte. Diesen Vorsprung hielten die Ostschweizer gemeinsam mit viel Einsatz, Zusammenhalt und auch dem Glück der Tüchtigen bis in die 50. Minute. Bezeichnend war die Aktion in der 44. Minute, als HCT-Goalie Janett nach einer Klotener Attacke in Unterzahl sekundenlang ohne Stock dastand, dem freigespielte Robin Figren am Ende aber bei der Schussabgabe just der brachliegende Stock von Janett im Weg war.

In der 50. Minute fruchteten die unermüdlichen, wenn auch meist hilflosen Bemühungen von Kloten doch noch. Ajoie-Leihgabe Martin Ness, ein ex-Thurgauer, traf zum 2:2. Er verwertete einen der wenigen Abpraller von Luis Janett und nährte beim Favoriten die Hoffnung, mit einem Minimalistensieg in der Best-of-seven-Serie 1:0 in Führung gehen zu können. Doch die Klotener haben an diesem Abend die Rechnung ohne den HC Thurgau gemacht, der gewillt ist, jedem noch so grossen Favoriten in die Waden zu beissen.

Während der EHC Kloten für seine «Mission Aufstieg» auf ein breites Kader setzt, punktet der mögliche Spielverderber HC Thurgau mit einem Rumpfteam, das enorm zusammengeschweisst auftritt. Bild: Mario Gaccioli

Kloten setzt auf die Hilfe aus der National League

Gegen die spielerisch übermächtigen Klotener mit zusätzlicher National-League-Verstärkung von Ajoie (Rouiller, Ness), Lugano (Nodari) und Langnau (Michael Loosli) hätte es für Thurgau zum Halbfinalauftakt mehrere Momente gegeben, um die Segel zu streichen. Doch die Mannschaft des Trainerduos Mair/Winkler scheint in dieser Saison so richtig aufzublühen, wenn alles gegen sie läuft. Mit neun Verletzten war sie in Kloten angetreten. Das, während die Zürcher Unterländer Spieler wie Jeffrey Füglister, David Stämpfli oder Mattia Hinterkircher überzählig auf der Tribüne lassen konnten. Und auch wenn der HC Thurgau in der Best-of-seven-Serie nun 1:0 führt: An diesen krassen Kaderverhältnissen wird sich auch im zweiten Spiel am Mittwoch um 19.45 Uhr in der Weinfelder Güttingersreuti nichts ändern.

Kloten – Thurgau 2:3 n. V. (1:2, 0:0, 1:0)

Stimo-Arena – 5381 Zuschauer – SR Castelli/Ruprecht, Pitton/Urfer.

Tore: 7. Faille (Nodari, Rouiller) 1:0. 15. Ang (Pelletier, Rundqvist/Ausschluss Marchon) 1:1. 20. (19:48) Petrig (Pelletier, Moor/Ausschluss Gähler) 1:2. 50. Ness (Ganz) 2:2. 70. Rundqvist (Ang/Ausschluss Petrig!) 2:3.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Kloten, 5-mal 2 Minuten gegen Thurgau.

Kloten: Zurkirchen; Kindschi, Ganz; Rouiller, Gähler; Seiler, Nodari; Randegger, Ramel; Spiller, Faille, Figren; Marchon, Meyer, Altorfer; Dostoinov, Kellenberger, Michael Loosli; Melnalksnis, Ness, Obrist.

Thurgau: Luis Janett; Rundqvist, Kühni; Moor, Parati; Törmänen, Forrer; Senn; Derungs, Pelletier, Ang; Jolliet, Hobi, Woger; Baumann, Hollenstein, Petrig; Bleiker, Salamin, Ramsauer; Meier.

Bemerkungen: Kloten ohne Simek, Steiner, Schreiber (alle verletzt), Füglister, Stämpfli, Hinterkircher, Knellwolf, Bartholet, Lindemann, Gian Janett, Reinbacher und Claireaux (alle überzählig).Thurgau ohne Schmutz, Binias, Spannring, Lehmann, Palmberg/SWE, Soracreppa, Fechtig, Fritsche, Janik Loosli (alle verletzt) und Azevedo (überzählig). – Kloten wird anstelle des kranken Cheftrainers Jeff Tomlinson von dessen Assistenten Kimmo Rintanen und Fabian Sutter gecoacht. – 61. Lattenschuss Derungs.