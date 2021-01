Swiss League Fünfter Ausländer nötig? Der HC Thurgau streckt seine Fühler schon über den grossen Teich Nach Derek Hulak, Darcy Murphy, Brandon Hagel und T.J. Brennan könnte in dieser Saison bald ein weiterer Ausländer zum HC Thurgau stossen. Die Ostschweizer müssen auch im Heimspiel vom Mittwoch gegen den HC Ajoie ohne den Kanadier Derek Hulak auskommen. Und es gibt berechtigte Zweifel, dass der Stürmer bis Saisonende nochmals zu seiner Höchstform zurückfindet. Matthias Hafen 20.01.2021, 04.50 Uhr

Grosser Pechvogel: Der Kanadier Derek Hulak wollte beim HC Thurgau eine zweite Karriere starten, stattdessen fing er sich eine folgenschwere Hirnerschütterung ein. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 9. Januar 2021)

Für das Heimspiel vom Mittwoch um 19.45 Uhr gegen Ajoie gibt es für den HC Thurgau zunächst positive Nachrichten. Joel Scheidegger (fehlte zuletzt wegen Prüfungen) und wohl auch der genesene Routinier David Wildhaber werden in die Aufstellung zurückkehren. Damit entspannt sich die Lage zumindest in der dünn besetzten Defensive ein wenig. Voraussichtlich sieben Spieler werden HCT-Coach Stephan Mair im Heimspiel gegen die Jurassier dennoch fehlen. Davon bereitet eine Personalie dem Swiss-League-Klub aus Weinfelden besonders Sorge: Derek Hulak.

Der 31-jährige Kanadier fiel die letzten zwei Begegnungen erneut aus, nachdem er bereits die ersten 17 Spiele der laufenden Saison verpasst hatte. Der langjährige AHL-Profi wollte 2020 in Europa eine zweite Karriere lancieren – und lief wortwörtlich in den Hammer. Bereits in seinem ersten Einsatz für Thurgau, im Vorbereitungsspiel gegen Langenthal, wurde er von Gegenspieler Vincenzo Küng derart in die Bande gecheckt, dass Hulak eine Hirnerschütterung erlitt. Und ebendiese Verletzung bereitet dem Nordamerikaner nun erneut Probleme.

Der HC Thurgau ist in der Zwickmühle

Das bringt den HC Thurgau in eine verzwickte Lage. Einerseits wollen die Ostschweizer ihrem Importspieler die Stange halten, den Pechvogel nicht noch zusätzlich demotivieren. Andererseits tritt der HCT gegen Ajoie schon zum 13. Mal in der laufenden Saison mit nur einem Ausländer an. In den nächsten Tagen unterzieht sich Hulak weiteren Tests. Dann soll entschieden werden, wie es mit dem 31-jährigen Stürmer weitergeht.

Es gibt Stimmen, die sagen, dass Hulak in dieser Saison ohnehin nicht mehr seine Höchstform erreichen werde.

Die Fühler hat Thurgau deshalb bereits Richtung Nordamerika ausgestreckt. Das bestätigte Sportchef Gody Kellenberger am Rande des Auswärtsspiels in Zug. «Ja, wir prüfen Alternativen.»

Einer hätte sogar bezahlt, um beim HCT spielen zu können

Und für einmal spielt Corona dem HCT in die Hände. «Die Lage auf dem internationalen Spielermarkt ist weit weniger problematisch als in anderen Jahren», sagt Kellenberger. Weil zahlreiche Ligen pausieren – darunter auch die AHL – seien relativ viele gute Spieler sofort zu haben. «Und sie kosten fast nichts», so Thurgaus Sportchef, der von einem jungen Nordamerikaner erzählt, der sogar den Flug in die Schweiz selber berappt hätte, nur, um beim HCT spielen zu können. Ein Ersatz für Hulak wäre also schnell und unkompliziert aufgetrieben. Und dennoch sagt Kellenberger: «Es wäre sehr schade, wenn Derek nicht weiter für uns spielen könnte. Er hat einen so guten Eindruck gemacht.»