Swiss League Ein Sieg, dem die Süsse fehlt: Der HC Thurgau gewinnt gegen die Ticino Rockets 4:3 nach Verlängerung Zwei Tage nach dem begeisternden Auftritt in Visp tut sich der HC Thurgau gegen den Tabellenletzten schwer. Doch die Ostschweizer drehen die Partie gegen die Tessiner zweimal und beweisen damit eine intakte Moral. Der Vorsprung auf das viertplatzierte La Chaux-de-Fonds vergrössert sich damit auf drei Punkte. Matthias Hafen 30.11.2021, 23.25 Uhr

Jonathan Ang, Torschütze des so wichtigen 3:3, müht sich vor Ticino-Goalie Davide Fadani und Verteidiger Jari Näser ab. Mario Gaccioli

Betrachtet man es in den Augen von Trainer Stephan Mair konnte man dem Heimspiel gegen die Ticino Rockets durchaus Positives abgewinnen. Mair versteht den HC Thurgau derzeit wie ein Eichhörnchen vor der Winterruhe. Eines, das Vorräte für die kalte Jahreszeit anlegt. Jeder Punkt für den HCT ist eine Nuss für das Hörnchen: Extrem wichtig in der aktuellen Situation – egal, woher die Nuss kommt.

Irgendwie hat der zuletzt so begeisternde HC Thurgau seine Schokoladenseite am Sonntag aber in Visp gelassen. Für einen Tabellendritten der Swiss League sind zwei von drei möglichen Punkten gegen das Schlusslicht eben kein Ruhmesblatt. Auch wenn die Begegnungen mit dem Tessiner Farmteam stets sehr schwierig zu spielen sind. Immerhin entschied Ian Derungs in der zweiten Minute der Verlängerung die Partie mit seinem 4:3 im Powerplay zu Gunsten des HCT, der damit den dritten Sieg in Folge einfuhr und insgesamt den siebten in den vergangenen zehn Partien. Der Vorsprung auf das viertplatzierte La Chaux-de-Fonds, Thurgaus nächster Gegner am Freitag im Neuenburger Jura, beträgt neu drei Punkte.

Thurgau gerät zunächst in Rückstand

Gegen die Ticino Rockets brachte sich der HC Thurgau selber in Bredouille, als sich der gegnerische Topskorer Petr Cajka und Denys Rubanyk viel zu einfach durch den grünen Abwehrriegel spielen konnten und Cajka zum 1:0 für die Gäste traf (10.). Doch nur wenig später drehten die Thurgauer dank Treffer von Verteidiger Marco Forrer und Stürmer Ian Derungs die Partie innert 61 Sekunden. Da war er wieder, der HCT, der begeisterte. Vor allem Derungs’ 2:1 war ein kleiner Lausbubenstreich. Er schoss den Puck absichtlich an den Rücken eines Tessiner Verteidiger, von wo die Scheibe den Weg über die Schulter von Goalie Davide Fadani ins Netz fand.

Am Ende konnten die Anhänger des HC Thurgau doch noch jubeln. Mario Gaccioli

Doch das Heimteam wusste nicht lange zu begeistern. Im zweiten Drittel wurde die Partie zu einer zähen Angelegenheit. Bis Rockets-Stürmer Evan Tschumi, Sohn des früheren NLA-Profis Mike Tschumi und Neffe der Tessiner Eishockeylegende Rick Tschumi, bei Spielmitte zum 2:2 traf. Thurgaus Daniel Woger hatte seinen spielaufbauenden Pass nicht aus der eigenen Zone gebracht.

Auch die Rockets wissen, wie man eine Partie dreht

Nun roch auch der Tabellenletzte, der zuvor in zwei Partien gegen Thurgau keinen einzigen Treffer zustandegebracht hatte, Lunte. Und gut vier Minuten später hatte Altmeister Adrien Lauper die Partie zugunsten der Gäste gedreht. Vor dem 2:3 agierte der HCT viel zu passiv. Doch die Ostschweizer hatten an diesem Abend gleich mehrere Lebensretter in ihren Reihen.

Noch vor der zweiten Pause, als Thurgau in Unterzahl weiter Ungemach drohte, entwischte Topskorer Jonathan Ang und erzielte mittels Shorthander den 3:3-Ausgleich. Letztlich wohl der spielentscheidende Treffer, weil der die Moral des Teams hochhielt. Im Schlussdrittel trumpfte auch Goalie Bryan Rüegger gross auf, als er kurz nacheinander Josselin Dufey und den Kanadier François Beauchemin stoppte. Nun deutete wieder alles auf einen knappen Vollerfolg des Heimteams hin. Doch auch auf der anderen Seite hexte einer zwischen den Pfosten. Der 20-jährige italienische Nationalgoalie Davide Fadani rettete Ticino mit starken Paraden in die Verlängerung. Und dort brauchte es eine Überzahlsituation von Thurgau, um ihn entscheidend zu bezwingen.

Gut für den HC Thurgau, dass ab Mittwoch die Tore des Adventskalenders öffnen. Das könnte helfen, die Schokoladenseite wieder zu finden.

Thurgau – Ticino Rockets 4:3 n. V. (2:1, 1:2, 0:0)

Güttingersreuti, Weinfelden – 621 Zuschauer – SR Ströbel/Potocan, Nater/Grau.

Tore: 10. Cajka (Rubanyk) 0:1. 12. (11:38) Forrer (Woger, Lehmann/Ausschluss Fontana). 13. (12:39) Derungs (Törmänen) 2:1. 31. Tschumi (Neuenschwander, Ugazzi) 2:2. 35. Lauper (Dufey) 2:3. 39. Ang (Ausschluss Moor!) 3:3. 62. Derungs 4:3.

Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Thurgau, 5-mal 2 Minuten gegen Ticino.

Thurgau: Rüegger; Soracreppa, Forrer; Parati, Moor; Törmänen, Kühni; Schmutz; Derungs, Palmberg, Ang; Spannring, Rundqvist, Woger; Petrig, Hobi, Lehmann; Hollenstein, Fritsche, Binias; Salamin.

Ticino Rockets: Fadani; Fontana, Villa; Pastoni, Ugazzi; Rubanik, Näser; Gärtner, Ortenszky; Bionda, Cajka, Dal Pian; Cavalleri, Beauchemin, Chiquet; Barbei, Tschumi, Neuenschwander; Lauper, Dufey, Werder.

Bemerkungen: Thurgau ohne Bischofberger (krank), Fechtig, Loosli, Baumann (alle verletzt), Senn, (überzählig) und Bircher (Rapperswil-Jona/NLA). Ticino Rockets u. a. ohne Croce, Haussener, Fatton, Vedova und Incir (alle abwesend). – 46. Pfostenschuss Törmänen. 60. Pfostenschuss Ang. – 56:41 Timeout Thurgau.



Nächstes Spiel. Freitag, 3. Dezember, 19.45 Uhr: La Chaux-de-Fonds – Thurgau