Swiss League Die Faszination des Unbequemen - oder warum HC-Thurgau-Trainer Stephan Mair auch diesmal beim EHC Kloten ein Thema sein könnte Nach dem verpassten Aufstieg gegen den HC Ajoie sucht der EHC Kloten einen Nachfolger für Trainer Per Hanberg. Einen, der die Zürcher Unterländer in der kommenden Saison in die Elite des Schweizer Eishockey zurückführt. An Thurgaus Stephan Mair bestand schon 2019 Interesse. Matthias Hafen 01.05.2021, 04.40 Uhr

Die gute Arbeit, die Stephan Mair beim HC Thurgau leistet, wird auch andernorts wahrgenommen. Mario Gaccioli (Küsnacht, 14. Februar 2021)

Wenn im Schweizer Eishockey ein so begehrter Trainerposten wie derjenige beim EHC Kloten frei wird, schiessen Spekulationen wie Pilze aus dem Boden. Zwar gilt Lars Leuenberger, der in Biel wieder Antti Törmänen Platz machen muss, als heissester Kandidat auf die Nachfolge von Per Hanberg. Doch fällt der Name Stephan Mair nicht zum ersten Mal im Zusammenhang mit Kloten. 2019 bemühten sich die Zürcher Unterländer schon um Thurgaus Headcoach, der dannzumal sensationell den Playoff-Halbfinal mit dem HCT erreicht hatte – gegen den HC Ajoie mit Philip-Michael Devos und Jonathan Hazen. Bis heute ist Mairs Thurgau das letzte Team, das die Jurassier in einer Playoff-Serie bezwingen konnte.

Insofern würde es nicht erstaunen, wenn es stimmt, dass der 53-jährige Südtiroler auch diesmal auf der Liste des EHC Kloten steht. Zwar schaffte Mair seither keinen Vorstoss in die Halbfinals mehr. Sein Erfolg mit den bescheidenen Mitteln des HC Thurgau lässt sich aber auch in den vergangenen zwei Saisons nicht von der Hand weisen.

Mair bringt einiges mit, das Kloten guttun könnte

Mair ist ein kompromissloser, manchmal unbequemer Trainer, der eine Linie hat und diese auch konsequent durchzieht. Ein Anforderungsprofil, das zum zukünftigen Headcoach von Kloten passen würde. Beim Wundenlecken nach dem verpassten Aufstieg in die National League wurde klar, dass die Zürcher Unterländer einen charismatischen Antreiber an der Bande brauchen. Einen, der die vermeintlichen Stars im Team auch einmal aus ihrer Komfortzone bringen kann. Thurgaus Spieler wissen nur zu gut, dass die Komfortzone unter Trainer Mair eine sehr kleine ist.

Aufstieg erneut verpasst: Die Klotener bekommen in der nächsten Saison einen neuen Trainer. Pascal Muller/Freshfocus

Vielleicht einmal abgesehen vom fehlenden Palmarès würde Mair also einiges mitbringen, das Kloten guttun könnte. Zudem hätte er mit Chief Operating Officer Martin Büsser, dem früheren Geschäftsführer des HCT, wohl einen Fürsprecher in Klotens Leitung. Und nicht nur das: Mit Goalie- und Videocoach Tim Bertsche, dessen Wechsel von Thurgau zu Kloten schon seit längerem bekannt ist, wäre eine hervorragende Zusammenarbeit schon im vornherein garantiert. Gewiss, Stephan Mair steht beim HC Thurgau noch bis Ende Saison 2021/22 unter Vertrag. Und schon 2019 hatte der Italiener den Klotenern eine Absage erteilt, weil er den zuvor unterschriebenen Kontrakt mit dem Swiss-League-Klub aus Weinfelden einlösen wollte. Schliesslich entschied sich der EHC Kloten vor zwei Jahren für Hanberg.

Obwohl Trainer Per Hanberg den EHC Kloten zuletzt zweimal zum Qualifikationssieg geführt hat, muss der 54-jährige Schwede jetzt gehen. Pascal Muller/Freshfocus

Klotener Interesse würde Mair diesmal überraschen

Was aber, wenn Klotens Interesse an Mair tatsächlich ungebrochen ist? Immerhin wäre die Aussicht auf eine Promotion in die National League eine Gelegenheit, die für Mair so schnell nicht mehr wiederkommen dürfte. Alleine schon aufgrund der geplanten Veränderungen im Schweizer Eishockey mit einer künftig geschlossenen National League nicht. Man könnte es dem 53-jährigen, oft unterschätzten Trainerfuchs nicht übel nehmen, wenn er diesmal nach einer vorzeitigen Vertragsauflösung bitten würde.

Auf Anfrage zeigt sich Mair überrascht vom angeblichen Interesse des EHC Kloten an seiner Person. «Mit mir hat niemand gesprochen und ich wurde diesbezüglich von niemandem kontaktiert», sagt Mair. Sowieso müsste ein potenzieller Interessent zuerst beim HC Thurgau anklopfen, da er für die kommende Saison ja noch einen laufenden Vertrag habe. Er und Kloten seien vor zwei Jahren im Guten verblieben, weil jeder den anderen respektiert habe. Dennoch glaubt Mair nicht, dass Kloten in der aktuellen Situation grosses Interesse an ihm habe. Gegen eine Verpflichtung von Mair spricht auch eine Zeile in der NZZ, wonach Kloten seinen neuen Trainer bereits gefunden haben soll und Anfang nächster Woche vorstellen wird. Das würde dann wieder zum «Szenario Lars Leuenberger» passen.