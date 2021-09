Swiss League «Der Thurgau und seine Leute werden unterschätzt»: HCT-Captain Patrick Parati stösst in die Sphären der Klublegenden vor Beim Saisonauftakt am Freitag um 20.00 Uhr auswärts gegen den EHC Winterthur bestreitet Patrick Parati sein 600. Swiss-League-Spiel. Der Teamcaptain des HC Thurgau hat bereits mehr Partien in Grün-Weiss-Gelb absolviert als Beni Winkler oder Patrick Henry. Bei der Frage, ob er mittlerweile ein richtiger Thurgauer sei, reagiert der 35-jährige Zürcher leicht verlegen. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 10.09.2021, 04.40 Uhr

Captain Patrick Parati steigt in seine siebte Saison mit dem HC Thurgau. Bild: Mario Gaccioli

Wenn seine Mitspieler in der Mannschaftskabine die Musik aufdrehen, würde Patrick Parati manchmal gerne leiser stellen. «Daran merkst du, dass du älter wirst», sagt der Captain des HC Thurgau und lacht. «Meinen Übernamen Papa habe ich zwar schon seit Juniorenzeiten. Doch jetzt passt er besser.» Mit seinen 35 Jahren ist Parati nicht nur der älteste Spieler im Kader der Ostschweizer. Er ist auch am längsten dabei. Das Auswärtsspiel am Freitag um 20 Uhr in Winterthur läutet für den Zürcher Oberländer die siebte Saison mit dem Swiss-League-Klub aus Weinfelden ein. Und zum Auftakt in die Meisterschaft 2021/22 wartet ein Meilenstein auf Parati. Er wird in Winterthur seine 600. Partie in der zweithöchsten Liga bestreiten.

Beim HC Thurgau kommt Parati dann auf 264 Spiele. Damit hat er Klublegenden wie Patrick Henry und Beni Winkler schon überholt. Als Nächstes ist die Marke von Cuno Weisser dran (278). Bis zu den 437 Spielen von Allzeit-Leader Ralph Ott im HCT-Dress dauert es allerdings noch ein wenig.

Ein wichtiger Faktor des sportlichen Wiederaufbaus

Wenn Parati in grün-weiss-gelben Erinnerungen schwelgt, denkt er primär an die Halbfinalqualifikation 2019 gegen Ajoie. Der HCT ist für den Verteidiger, der 2015 von Olten zu Thurgau gewechselt hat, längst zur Herzensangelegenheit geworden. Parati sagt:

«Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Spieler ein grosser Teil eines solchen Wiederaufbaus werden kann. Das schätze ich sehr.»

Als er in Weinfelden angefangen hatte, belegte der Klub noch die hinteren Tabellenränge. «Seither hat sich der HCT in eine sehr positive Richtung entwickelt.»

Auf die Frage, wie sehr er sich heute als Thurgauer fühlt, reagiert der Eishockeyprofi leicht verlegen. «Ich pendle täglich von Meilen (am Zürichsee, Red.) her.» Etwas, das er schon zu seiner Zeit in Olten getan hat. «So kann meine Familie in ihrem gewohnten Umfeld bleiben. Das ist mir wichtig.» Gleichwohl habe er die Mentalität der Thurgauer über die Jahre schätzen gelernt. Parati sagt:

«Es ist ein bisschen wie mit dem HC Thurgau: Ich habe das Gefühl der Kanton und seine Leute werden oft unterschätzt. Dabei könnte und müsste er in der Schweiz viel präsenter sein.»

Patrick Parati wird in Thurgaus Verteidigung zusammen mit Zuzug Marco Forrer ein Duo bilden. Mario Gaccioli

Auch ein 35-jähriger Captain hat nie ausgelernt

Präsenz markieren auf dem Eis, das gehört für Parati zum Selbstverständnis eines Captains. «Ich wollte mir schon immer meinen Respekt erarbeiten.» Gleichwohl müsse man sich auch als Routinier stetig weiterentwickeln. Er sagt:

«Wir Älteren können durchaus von den Jüngeren lernen.»

Zumal die Jungen heutzutage besser ausgebildet seien als früher. «Die Hierarchie ist auch nicht mehr so streng wie in meinen Anfangsjahren», sagt Parati. «Als Neuling durfte ich jeweils ganz zuletzt in die Massage, wenn überhaupt.»

Am Ende dieser Saison läuft der Vertrag des 35-Jährigen aus. Spätestens bis zum Jahreswechsel möchte er für sich und seine Familie entschieden haben, wie es weitergeht. Die Lust am Eishockey und am HC Thurgau sei jedoch ungebrochen.

Erstes Heimspiel am Samstag Dankbar oder undankbar? Für den HC Thurgau beginnt die Swiss-League-Saison 2021/22 an diesem Wochenende mit zwei Partien, in denen er favorisiert ist. Sowohl das Auswärtsspiel vom Freitag um 20:00 Uhr gegen Winterthur als auch die Heimpremiere am Samstag gegen die EVZ Academy sollte für die Mannschaft von Trainer Stephan Mair kein Stolperstein sein. Die Partie gegen die Zuger ist eines von nur drei Samstagsspielen, die der HCT heuer in der Weinfelder Güttingersreuti austrägt. Es beginnt erst um 20:00 Uhr und nicht wie früher üblich um 17:30 Uhr. Bei allen Begegnungen in der Swiss League herrscht Covid-Zertifikatspflicht. Ein Testcenter stellt der HC Thurgau vorerst noch bis Ende September vor der Eishalle zur Verfügung. (mat)