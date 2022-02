Swiss League Der nächste Verletzte: Beim 0:5 in La Chaux-de-Fonds ist das Resultat für den HC Thurgau nur zweitrangig Nach sieben Siegen in Serie muss der HC Thurgau am Freitagabend in La Chaux-de-Fonds wieder einmal als Verlierer vom Eis. Schwerer als die 0:5-Niederlage dürfte allerdings die Verletzung von Verteidiger Sebastiano Soracreppa wiegen. Matthias Hafen aus La Chaux-de-Fonds 25.02.2022, 22.43 Uhr

Marco Forrer und der HC Thurgau (hier im Heimspiel vom Donnerstag gegen Oliver Achermann) liefen diesmal gegen La Chaux-de-Fonds schon früh einem 0:3-Rückstand hinterher. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 24. Februar 2022)

Es war der Abend, der einmal kommen musste – und den man vom HC Thurgau eigentlich schon viel früher erwartet hatte. Die Müdigkeit der Spieler machte sich in den Beinen und auch im Kopf bemerkbar. Und anders als noch tags zuvor lief diesmal gegen den Tabellendritten La Chaux-de-Fonds auch das Spiel nicht zu Gunsten der Ostschweizer. Vielmehr sahen die 2317 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Patinoire des Mélèzes zu Beginn eine Umkehr der Ereignisse vom Vortag.

Diesmal nutzten die Neuenburger eine frühe Strafe gegen Adam Rundqvist durch Mathias Trettenes zum 1:0 (8.). Und mit der zweiten Strafe gegen den HCT – Kevin Kühni wurde wegen Beinstellens in die Kühlbox geschickt – fiel auch schon das 2:0 (11.). Diesmal traf Daniel Carbis. Und gut zwei Minuten später verdeutlichte das 3:0 von La Chaux-de-Fonds den aktuellen Zustand dieser beiden Teams. Topskorer Sondre Olden überlief an der Bande Thurgaus Verteidiger Misha Moor wie Usain Bolt in der Regel seine Konkurrenten, passte zur Mitte, wo auch Torschütze Toms Andersons Kevin Kühni einfach mal stehen liess.

Nicht einmal das Powerplay half den Thurgauern

Thurgaus Trainer Stephan Mair nahm nach dem 0:3 unverzüglich sein Time-out und schaffte es damit, sein Team wieder zu stabilisieren. Die Müdigkeit seiner Spieler konnte aber auch der Südtiroler nicht wettmachen. Und weil an diesem Abend selbst das sonst überzeugende Powerplay der Thurgauer nicht mehr lief wie in den Tagen und Wochen zuvor, war die Partie schnell einmal entschieden.

Man wünschte dem HC Thurgau nur noch, dass er den Abend mit einem würdigen Ergebnis beenden konnte – und vor allem verletzungsfrei. Der erste Wunsch ging dank viel Aufopferung, dem grossen Charakter der Mannschaft und einem unverwüstlichen Bryan Rüegger im Tor einigermassen in Erfüllung. Nicht aber der zweite Wunsch.

Nach Eugsters Bandencheck bleibt Soracreppa lange liegen

In der 26. Minute streckte der Chaux-de-Fonnier David Eugster Thurgaus Verteidiger Sebastiano Soracreppa an der Bande nieder, so dass Soracreppa nur noch gestützt von zwei Personen das Eis verlassen konnte. Kurz zuvor hatte auch HCT-Stürmer Patrick Spannring seinen Gegenspieler Axel Andersson überhart in die Bande gedrückt. Im Gegensatz zu Andersson war bei Soracreppa an eine Rückkehr aufs Eis aber nicht mehr zu denken. Dass der Stadionarzt kurz nach der Aktion in die HCT-Kabine eilte und Soracreppa das Stadion in der zweiten Pause mit dem Arm in der Schlinge verliess, lässt nichts Gutes erahnen. Die Stimmung war in dieser Phase unerklärlich aufgeheizt, obwohl die Partie eigentlich längst entschieden war. Dass Thurgaus Verteidiger ihren verletzten Kollegen später rächten und Übeltäter Eugster immer wieder mit Crosschecks eindeckten, spricht für den Zusammenhalt im Team der Ostschweizer. Letztendlich begünstigte es aber nur, dass La Chaux-de-Fonds im Mitteldrittel in Überzahl auf 4:0 erhöhte.

Verfolger Langenthal macht zwei Punkte wett

Das 0:5-Schlussresultat kann der viertplatzierte HC Thurgau nach sieben Siegen in Serie gut verkraften. Der Vorsprung auf Verfolger Langenthal (2:1-Sieg nach Verlängerung in Olten) beträgt noch immer sieben Punkte. Hingegen dürfte Soracreppas Verletzung den HCT so kurz vor dem Playoff deutlich mehr beunruhigen.

La Chaux-de-Fonds – Thurgau 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Les Mélèzes – 2317 Zuschauer – SR Erard/Müller, Baumgartner/Dreyfus.

Tore: 8. Trettenes (Andersons, Olden/Ausschluss Rundqvist) 1:0. 11. Carbis (Achermann, Andersons/Ausschluss Kühni) 2:0. 13. Andersons (Olden) 3:0. 35. Privet (In-Albon, Augsburger/Ausschluss Kühni) 4:0. 49. Olden (Achermann, Andersons) 5:0.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen La Chaux-de-Fonds, 6-mal 2 Minuten gegen Thurgau.

La Chaux-de-Fonds: Östlund; Augsburger, Oejdemark; Smons, Andersson; Nauris Sejejs, Iglesias; Döpfner, Trettenes, Carbis; Olden, Achermann, Andersons; Dubois, In-Albon, Voirol; Muller, Privet, Eugster; Nils Sejejs.

Thurgau: Rüegger; Soracreppa, Forrer; Moor, Parati; Schmutz, Kühni; Törmänen; Derungs, Lehmann, Ang; Baumann, Rundqvist, Binias; Petrig, Hollenstein, Woger; Spannring, Jolliet, Bleiker.

Bemerkungen: La Chaux-de-Fonds ohne Jaquet, Ulmer, Wyss, Matewa, Suleski (alle verletzt) und Bouchareb (überzählig). Thurgau ohne Hobi, Palmberg, Fechtig, Fritsche, Loosli, Senn (alle verletzt), Meier, Salamin (beide HCT Young Lions), Azevedo (Bern U20) und Goalie Bader (zurück zu Rapperswil-Jona/NLA). – 12:37 Time-out Thurgau. – 26. Soracreppa scheidet verletzt aus.