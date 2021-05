Swiss League Der HC Thurgau hat ein grosses Talent an der Angel In der Saison 2021/22 möchte der HC Thurgau den tschechischen Stürmer Dominik Binias vom NLA-Klub Fribourg ausleihen. Eine Einigung soll in Aussicht sein. Hingegen verzögert sich die Suche der Ostschweizer nach einem zweiten Goalie. Der Wunschkandidat wird nun plötzlich von grösseren Klubs umworben. Matthias Hafen 18.05.2021, 04.10 Uhr

Dominik Binias gehörte diese Saison Tschechiens U20-Nationalmannschaft an. Pavel Paprskar/Imago (7. August 2019)

Grosse Namen kann sich der HC Thurgau auch in der kommenden Saison nicht leisten. Grosse Talente aber sind beim Swiss-League-Klub aus Weinfelden noch so willkommen. Derzeit verhandelt der HCT mit dem NLA-Klub Fribourg-Gottéron über eine Ausleihe von Stürmer Dominik Binias. Die Freiburger suchen für den 18-jährigen Tschechen mit Schweizer Lizenz einen Platz in der zweithöchsten Liga, als Zwischenschritt auf dem Weg von den Junioren zur Schweizer Elite.

Binias gilt als grosses Talent mit exzellentem Torriecher. Dass er 2021/22 bei Thurgau unterkommen soll, ist kein Zufall. Seine ersten Schritte in der Schweiz machte der Rechtsschütze vom HC Karlovy Vary 2016/17 bei den Pikes Oberthurgau. Bei der U15 (Mini Top) der Romanshorner brillierte Binias mit 47 Toren und 18 Assists in nur 29 Spielen. In der gleichen Saison realisierte er bei der U17 (Novizen Top) der Pikes in 24 Partien 25 Tore und 20 Assists. Seine hohe Produktivität hielt bis zuletzt an. Diese Saison sammelte er mit Fribourgs U20-Elit in 35 Partien 40 Skorerpunkte (23 Tore/17 Assists). In einer Liga allerdings, in der es Binias mit diesen Werten nicht einmal in die Top 25 der Skorerliste schaffte. Auch ist der näch­ste Schritt ins Erwachsenen-Eishockey nochmals ein ganz anderer. Dennoch machte sich Binias bei Fribourgs Nachwuchs so gut, dass er heuer auch zwei Spiele für Tschechiens U20-Nationalteam bestritt (1 Tor/1 Assist).

Thurgaus Wunschkandidat: Torhüter Viktor Östlund (hier im Einsatz für Ambri-Piotta) wird neuerdings gleich von mehreren anderen Klubs umworben. Alexandra Wey/Keystone (Zug, 17. Januar 2021)

Auch Ajoie und Kloten an Torhüter Östlund dran

Auf eine Ausleihe tendierte der HC Thurgau auch bei der Schlüsselposition Goalie, wo ein zweiter Mann nebst dem 20-jährigen Bryan Rüegger gesucht wird. Die Ostschweizer befanden sich in Verhandlung mit dem NLA-Klub Lausanne über Viktor Östlund, als sich in den vergangenen Tagen plötzlich auch Aufsteiger Ajoie und das sitzen gebliebene Kloten für den 26-jährigen Schweden mit Schweizer Lizenz zu interessieren begannen. Damit dürften die Aussichten des HC Thurgau auf eine Ausleihe von Östlund deutlich bewölkter geworden sein. Zumal die Ostschweizer keine Stammplatzgarantie geben wollen angesichts der positiven Entwicklung von Rüegger. Für den HCT ist es zudem unabdingbar, dass der zweite Goalie auf jeden Fall auch fürs Playoff zur Verfügung stehen muss – selbst wenn er von einem anderen Klub ausgeliehen ist.

Jüngst unterschrieb bereits Jeffrey Meier für eine weitere Saison bei den GCK Lions. Ein 23-jähriges Talent zwischen den Pfosten, das gut zum HCT gepasst hätte. Und der 25-jährige Stefan Müller – Lugano lieh den ehemaligen Pikes-Junior diese Saison schon an Ajoie aus und sucht für das letzte Vertragsjahr nochmals einen Abnehmer – zeigte angeblich kein grosses Interesse, in den Thurgau zu ziehen. Somit dürfte der vertraglose Dennis Saikkonen (28/Visp) zum ersten Anwärter auf den zweiten Goalieposten bei Thurgau werden – alleine aufgrund seiner Erfahrung. Mit dem Schaffhauser Beat Trudel (21/Martigny) ist ein junger Nordostschweizer noch ohne Mannschaft für die kommende Saison. Auch eine Beförderung von Michal Chmel von den Pikes Oberthurgau zum HCT sollte in Betracht gezogen werden. Der 25-jährige Tscheche mit Schweizer Lizenz hat bei den Romanshornern mit starken Leistungen immer wieder angedeutet, dass er auch für höhere Aufgaben geschaffen wäre als die 1. Liga.

Die Hoffnung auf ein Schnäppchen

Während die Goaliefrage beim HC Thurgau höchste Priorität geniesst, lässt sich der Swiss-League-Klub mit der Verpflichtung von weiteren, gestandenen Stürmern mehr Zeit. Die Thurgauer sind überzeugt, dass im Verlauf des Sommers noch einige gute Angreifer aus dem Kader von Klubs aus der National League und Swiss League fallen werden. Und je weniger Optionen diese haben, desto eher sind sie bereit, zu einem Klub zu wechseln, der zwar keine grossen Löhne zahlt, in den vergangenen Jahren aber regelmässig das Optimum aus seinen Möglichkeiten geholt hat. Gut möglich also, dass der eine oder andere Platz im Kader länger offen bleibt in diesem Sommer.