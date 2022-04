Swiss League Der HC Thurgau baut an seiner Zukunft: Ein Schwede wird Trainer, ein Quartett muss gehen Nach der Saison ist vor der Saison: Beim HC Thurgau nimmt das Kader für die Saison 2022/23 immer mehr Gestalt an. Die Ostschweizer werden sich von mehreren Spielern trennen, einige gehen von sich aus. Die Trainersuche führte den HCT nach Skandinavien, wo der Nachfolger für Stephan Mair gefunden wurde. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verteidiger Misha Moor ist einer von vier Spielern, die den HC Thurgau verlassen müssen. Bild: Pascal Müller/Freshfocus (Kloten, 1. April 2022)

Wenn der HC Thurgau heute Donnerstag ab 18.30 Uhr zur Saison-Abschlussparty lädt, dann steht das Feiern im Vordergrund. Schliesslich haben die Ostschweizer vor genau einer Woche ihre erfolgreichste Saison der Klubgeschichte abgeschlossen. Platz vier in der Qualifikation, der erneute Einzug in die Halbfinals nach 2019 und dort zwei Auswärtssiege gegen den Aufstiegsfavoriten Kloten entfachten eine Euphorie.

Der öffentliche Anlass im Thurgauer Dörfli neben der Eishalle Güttingersreuti in Weinfelden bietet aber auch Gelegenheit, sich von einigen der Playoff-Helden zu verabschieden. Allen voran von Headcoach Stephan Mair, der den HCT nach sechs erfolgreichen Jahren auf eigenen Wunsch verlässt. Mair zog diese Woche bereits in seine Südtiroler Heimat und kehrt für das Saison-Abschlussfest nochmals in den Thurgau zurück.

Für vier Spieler hat es keinen Platz mehr

Ein Abschied wird es auch für einige Spieler sein, die in der nächsten Saison nicht mehr für den HC Thurgau antreten werden. Rekordtorschütze Ian Derungs informierte den Klub, dass er von seiner National-League-Ausstiegsklausel Gebrauch machen wird. Das heisst, der junge Schweizer spielt 2022/23 sicher in der höchsten Liga, was sich aktuell weder von Kloten noch von Olten sagen lässt. Derungs wurde zuletzt mit dem HC Ajoie in Verbindung gebracht. Auch Topskorer Jonathan Ang ist für Thurgau nicht zu halten. Angeblich hat der Kanadier beim EHC Kloten unterschrieben, könnte bei einem Nicht-Aufstieg der Zürcher am Ende aber auch andernorts landen (Ajoie?).

Jonathan Ang, einer der spektakulärsten Spieler der Swiss League, hat angeblich einen Vertrag beim EHC Kloten unterschrieben. Bild: Pascal Müller/Freshfocus (Kloten, 1. April 2022)

Vier Spielern teilte der HC Thurgau mit, dass er künftig ohne sie plant, wie Geschäftsführer und Sportchef Urban Leimbacher sagt. Die Verteidiger Misha Moor und Aaro Törmänen sowie die Stürmer Jason Fritsche und Daniel Woger müssen sich einen neuen Klub suchen. Der Entscheid sei von der Sportkommission des HCT getroffen worden, so Leimbacher. Keine Option sei es gewesen, B-Lizenz-Spieler Mischa Bleiker (Chur) weiter zu verpflichten. Anders sieht das bei Stürmerkollege Frédéric Jolliet (Düdingen) aus, mit dem man wie mit zahlreichen anderen im Gespräch bleibt. Was Dominik Binias betrifft, so ist der HCT «in guten Verhandlungen» mit Lizenzhalter Fribourg-Gottéron, wie Leimbacher sagt. Zwar soll sich Binias bei den Freiburgern in der National League beweisen. Doch dürfte der 19-jährige Tscheche mit Schweizer Lizenz zum HCT zurückkehren, sollte das noch zu früh sein. Und falls nicht, wird Thurgau ein anderer Spieler aus Fribourgs Talentschmiede in Aussicht gestellt.

Schwedischer WM-Trainer an der Bande?

Bleibt noch die Frage nach dem Headcoach. Es ist mittlerweile ein offenes Geheimnis, dass der HC Thurgau nächste Saison von einem Schweden trainiert wird. Aber von wem? Mairs Nachfolger dürfte Markus Åkerblom werden, wie unsere Recherchen zeigen. Der 52-Jährige ist seit 2019 Assistent von Schwedens Nationalcoach Johan Garpenlöv, war an den Olympischen Spielen in Peking dabei und wird das Tre-Kronor-Team auch an der WM in diesem Frühjahr in Finnland mitcoachen. Die Bestätigung von Åkerbloms Verpflichtung steht seitens des HCT jedoch noch aus.

HC Thurgau Kader 2022/23 Torhüter

Luis Janett (21)

Bryan Rüegger (21)



Verteidiger

Marco Forrer (25)

Kevin Kühni (29)

Patrick Parati (35)

Adam Rundqvist (31)

Silvio Schmutz (25)

Sebastiano Soracreppa (22)



Stürmer

David Baumann (21)

Dominic Hobi (30)

Nico Lehmann (21)

Janik Loosli (24)

Devin Stehli (21/neu/EVZ Academy)



Trainer

Markus Åkerblom? (SWE/neu)

Beni Winkler (Assistent)

Karl Malmquist (SWE/Goalietrainer)



Abgänge

Jonathan Ang (CAN/Kloten?)

Cyrill Bischofberger (Chur)

Mischa Bleiker (B-Lizenz/zurück zu Chur)

Ian Derungs (Ajoie?)

Jason Fritsche (?)

Stephan Mair (ITA/Pustertal?)

Misha Moor (?)

Rickard Palmberg (SWE/?)

Aaro Törmänen (?)

Daniel Woger (Österreich?)



Zukunft offen/In Verhandlung

Dominik Binias

Bernhard Fechtig

Fabio Hollenstein

Frédéric Jolliet (B-Lizenz)

Will Pelletier (CAN)

Jan Petrig

Valentin Senn

Patrick Spannring

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen