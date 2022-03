Swiss League Besser geht nicht: Der HC Thurgau siegt in Langenthal 4:1 und braucht dafür nicht einmal die Tore von Derungs und Ang Mit dem Auswärtserfolg holen sich die an diesem Abend überragenden Thurgauer im Viertelfinal gegen den SC Langenthal bei erster Gelegenheit das Break, führen in der Best-of-seven-Serie nun 2:0. Spiel drei findet am Donnerstag um 19.45 Uhr in Weinfelden statt. Matthias Hafen aus Langenthal 15.03.2022, 22.53 Uhr

Ungewohnte Skorer (von links): David Baumann, Fabio Hollenstein, Marco Forrer und Adam Rundqvist bejubeln das 2:0 für den HC Thurgau. Bild: Leroy Ryser

Als wäre es nicht schon schwer genug, im Playoff auswärts zu gewinnen, tat dies der HC Thurgau am Dienstag in Langenthal in überzeugender Manier. Die Mannschaft des Trainerduos Mair/Winkler ging beim 4:1-Erfolg im zweiten Viertelfinalspiel nicht nur die Extrameile, sie ging einen ganzen Extramarathon. Wenn man noch ein Beispiel brauchte, wie sich in dieser Mannschaft jeder für den anderen zerreisst, dann wurde man nicht enttäuscht.

An einem Abend, an dem die Langenthaler Thurgaus Paradelinie mehrheitlich im Griff hatten, sprangen andere in die Bresche: Verteidiger Aaro Törmänen mit dem 1:0 in der Sturm-und-Drang-Phase gleich zu Beginn der Partie (3.), Fabio Hollenstein mit dem 2:0 Sekunden vor der ersten Pause und schliesslich Dominic Binias bei Spielmitte, als er nach einem weiteren Topschuss von Törmänen den Abpraller zum 3:0 verwertete. Die Langenthaler dürften sich die Augen gerieben haben, ob der Tatsache, wer da alles gegen sie traf.

Das eigene Gehäuse mit aller Kraft verteidigt

Der HC Thurgau hatte die Tore von Ian Derungs, Jonathan Ang und Will Pelletier gar nicht nötig, um in der Best-of-seven-Serie gegen Langenthal mit 2:0 vorzulegen. Derungs als Torschütze und Ang als Passgeber setzten mit dem 4:0 (50.) nur noch den Deckel auf den überzeugenden Auftritt der Thurgauer. Doch es waren nicht nur die aussergewöhnlichen Torschützen, die an diesem Abend für den Erfolg sorgten. Es waren auch die Verteidiger, die es gegen einen deutlich stärkeren Gegner als noch am Sonntag an allen Ecken und Enden brauchte.

Wie Captain Patrick Parati das Dispositiv dirigierte, Adam Rundqvist in den Special Teams Sondereinsätze leistete, Marco Forrer als Fels in der Brandung dastand, Silvio Schmutz und Misha Moor über sich hinauswuchsen und Kevin Kühni selbst mit dem letzten Atemzug die Gegenspieler vom Torschuss abhielt, war einfach grosse Klasse. Dies ganz besonders, als die Thurgauer im Mitteldrittel reihenweise Strafen kassierten und sich gleich zweimal in doppelter Unterzahl mit aller Kraft gegen einen Langenthaler Treffer stemmten. Doch man könnte jeden Namen nennen, der an diesem Abend auf dem Matchblatt stand. Sie alle verausgabten sich als Kollektiv für ihren Klub, für den Erfolg, für diese super Ausgangslage im Viertelfinal.

Goalie Janett glich einem Schweizer Sackmesser

Und hinten im Tor glich Luis Janett einmal mehr einer Wand, an der bis in die Schlussminuten niemand vorbeikam. Der HCT-Goalie war beweglicher als ein Schweizer Armeemesser, fuhr immer wieder einen Arm, ein Bein oder was auch immer aus, um die Langenthaler zu stoppen. Das 1:4 drei Minuten vor Schluss vermieste zwar seinen verdienten Shut-out, doch angesichts der Tragweite des Sieges, wird er es verkraften können.

Langenthal – Thurgau 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Schoren – 2004 Zuschauer – SR Castelli/Ruprecht, Pitton/Urfer.

Tore: 3. Törmänen (Spannring, Parati) 0:1. 20. (19:01) Hollenstein (Baumann, Rundqvist/Strafe gegen Langenthal angezeigt) 0:2. 32. Binias (Strafe gegen Langenthal angezeigt) 0:3. 50. Derungs (Ang) 0:4. 57. Kummer (Bärtschi) 1:4.

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Langenthal, 8-mal 2 Minuten gegen Thurgau.

Langenthal: Caminada; Müller, Christen; Weber, Pienitz; Helfer, Maret; Chanton, Higgins; Kämpf, Coffman, Rüegsegger; Tschannen, Kummer, Elo; Bärtschi, Kläy, Leone; Rehak, Nyffeler, Wyss.

Thurgau: Janett; Rundqvist, Forrer; Moor, Parati; Schmutz, Kühni; Törmänen; Derungs, Pelletier, Ang; Petrig, Hobi, Binias; Baumann, Hollenstein, Woger; Jolliet, Spannring, Ramsauer; Salamin.

Bemerkungen: Langenthal ohne Fuss (krank), Dähler, Wigger, Stauffacher und Guerra (alle überzählig). Thurgau ohne Lehmann, Palmberg/SWE, Soracreppa, Fechtig, Fritsche, Loosli (alle verletzt), Meier, Senn und Azevedo (alle überzählig). – 39. Pfostenschuss Christen. – Langenthal ab 57:03 mit sechstem Feldspieler anstelle des Goalies. – 58:58 Time-out Langenthal. – Gesamte Geschäftsleitung und gesamter Verwaltungsrat des HC Thurgau im Stadion mit krankheitsbedingter Ausnahme von Präsident Thomas Müller.