Swiss League Arrivederci, Coach: Beim HC Thurgau bahnt sich der Abgang von Trainer Stephan Mair an Der 54-jährige Südtiroler stand sechs Jahre an der Bande des HC Thurgau. Und jedes Jahr führte er die Ostschweizer ins Playoff - 2019 gar bis in den Halbfinal. Nun deutet einiges darauf hin, dass Stephan Mair den HCT verlassen wird. Dass er aktuell ein Kandidat für den Trainerposten bei den SCL Tigers in Langnau sein soll, hat damit nichts zu tun. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 27.01.2022, 05.10 Uhr

Stephan Mair ist stets mit vollem Einsatz am Werk - ob zu Gunsten seiner Spieler oder zu Gunsten seines Klubs. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 9. Januar 2021)

Das verflixte siebte Jahr schenken sich der HC Thurgau und Stephan Mair. Die Wege des Swiss-League-Klubs und des italienischen Trainers werden sich nach sechs erfolgreichen Saisons mit grösster Wahrscheinlichkeit trennen. «Jeder Trainer hat ein Ablaufdatum», hatte Mair stets gesagt, als er auf die lange und erfolgreiche Zeit mit dem HCT angesprochen wurde. Aus seiner Sicht scheint dieses Datum jetzt gekommen zu sein, wie man hinter den Kulissen hört. Direkt angesprochen auf seine Zukunft sagte der 54-Jährige kürzlich nur: «Es ist wichtig, dass beide Seiten bald Klarheit haben.» Um die Planung der Saison 2022/23 voranzutreiben.

So könnte der HC Thurgau schon bald das Ende der «Ära Mair» verkünden. Just zu dem Zeitpunkt, zu dem Mair als einer der möglichen Nachfolger von Langnaus Interimstrainer Yves Sarault gehandelt wird. Doch das ist Zufall. Mairs Zukunft liegt wohl nicht in der Schweiz.

Selten sieht man Stephan Mair in der Öffentlichkeit lachen. Seine oft grimmige Miene ist aber mehr Ausdruck seiner Konzentration denn seiner Laune. Bild: Donato Caspari (Weinfelden, 4. September 2019)

Der Notnagel entpuppte sich als Glücksgriff

Dabei hat sich der Südtiroler in den sechs Jahren im Thurgau mit dem Schweizer Eishockey angefreundet. Nicht selbstverständlich für einen, der im Sommer 2016 als Notnagel über den Brenner gekommen war. Der HCT brauchte damals dringend einen Nachfolger für den heutigen Davos-Trainer Christian Wohlwend, der Thurgau nach wenigen Trainings Hals über Kopf wieder verlassen hatte. Und der Notnagel entpuppte sich als Glücksgriff.

Stephan Mair brachte den sportlichen Erfolg in den Thurgau zurück. 2017/18, in Mairs erster Saison, in der er auch wesentlich Einfluss aufs Spielerkader hatte, schloss der HCT die Qualifikation so erfolgreich ab wie seit 14 Jahren nicht mehr. Am 8. März 2019 verewigte sich der ehemalige italienische Nationalcoach endgültig in den Geschichtsbüchern des Swiss-League-Klubs aus Weinfelden. Seine Mannschaft, Siebte nach der Qualifikation, besiegte den Tabellenzweiten Ajoie im entscheidenden Viertelfinalspiel auswärts 2:1. Der HC Thurgau hatte nach 21 Jahren wieder einmal die Playoff-Halbfinals erreicht. Das animierte Mair zu einem unvergessenen Freudentanz auf der Spielerbank.

Hier tanzt Stephan Mair den Freudentanz nach dem entscheidenden Playoff-Sieg gegen Ajoie. Video: MySports

In der laufenden Saison positionierte er den HCT aktuell hinter den Aufstiegsfavoriten Kloten und Olten an der erweiterten Spitze. All das mit der Hilfe von Assistent Beni Winkler.

Aus No-Name-Spielern wurden gefragte Skorer

Grossen Anteil am Erfolg hat Mairs Gespür für Rohdiamanten. Der Italiener schliff in der Swiss League nicht nur die Kanadier Jaedon Descheneau und Jonathan Ang zu gefragten Juwelen. Er schaffte das regelmässig auch mit Schweizer Spielern wie Andri Spiller, Michael Loosli, Melvin Merola oder jüngst Ian Derungs. Der HCT-Trainer arbeitet akribisch, hat den Blick für jedes Detail und nimmt seine Aufgabe ernst. Wer mit Mairs Art umgehen kann, wird als Spieler unweigerlich davon profitieren. Beim HCT holte er aus wenig sehr viel heraus.

Der HC Thurgau wusste in all den Jahren um sein Glück und liess den Headcoach mehr oder weniger in Ruhe arbeiten, was Mair auch sehr zu schätzen wusste. Den Wunsch allerdings, die besten Spieler einmal zu halten, um nicht jede Saison wieder von vorne anfangen zu müssen, konnte ihm der HC Thurgau bis zuletzt nicht erfüllen.

Stephan Mair im Herbst 2016 in seiner ersten Saison mit dem HC Thurgau. Damals war er im Nebenamt auch noch Headcoach der italienischen Nationalmannschaft. Bild: Mario Gaccioli

Von den Thurgauer Leuen zu den Südtiroler Füchsen?

Diese Art der Anerkennung blieb Mair auch auf anderer Ebene verwehrt. So erhielt er in all den Jahren nie ein Angebot, einen Klub aus der National League zu coachen. Und als ihn 2019 der EHC Kloten als Aufstiegstrainer verpflichten wollte, stand Mair seine eigene Korrektheit im Weg, indem er den kürzlich unterschriebenen Vertrag mit Thurgau einhielt. Dass er aktuell als Geheimtipp auf den Posten als Langnau-Trainer gehandelt wird, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Mair hinter Michael Liniger von den GCK Lions höchstens die zweite Wahl wäre.

Das Desinteresse aus der National League schrieb Mair stets seiner Nationalität zu. Es deutet deshalb vieles darauf hin, dass der 54-Jährige seine Karriere in der Südtiroler Heimat fortführen wird – beim HC Pustertal Wölfe in der ICE, der Topliga Italiens und Österreichs. Dort, wo Mair bereits früher als Spieler und Trainer gewirkt hat.

