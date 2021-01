Swiss League Amerikaner, ledig, jung sucht: HC-Thurgau-Zuzug T.J. Brennan erwartet vom Leben mehr als Tore und Siege Was mit Strassenhockey begann, führte Terrence James Brennan bis in die NHL. Seit Anfang Jahr spielt der Eishockeyprofi für den HC Thurgau. Der 31-Jährige aus New Jersey mag Diskussionen mit Tiefgang und scheut sich nicht davor, zu erwähnen, dass er noch Single ist. Matthias Hafen 14.01.2021, 05.20 Uhr

T.J. Brennan wurde vom HC Thurgau bis Ende Saison engagiert. In Nordamerika ist er die Nummer drei der torgefährlichsten Verteidiger in der Geschichte der American Hockey League (AHL). Mario Gaccioli

Das erste, was Terrence James Brennan im Thurgau erlebte, war ein Albtraum, wie er sagt. Die zehntägige Einreisequarantäne nach der Ankunft aus den USA verlangte dem 31-jährigen Amerikaner einiges ab. «Du bist eingesperrt in einer Wohnung, die du vorher noch nie gesehen hast, und darfst nicht einmal ein Getränk kaufen gehen», so Brennan. «In dieser Zeit fühlte ich mich gerade sehr weit weg von meiner Komfortzone.» Seit einer Woche ist der Eishockeyprofi aus dem US-Bundesstaat New Jersey wieder in seinem Element, trainiert täglich mit dem HC Thurgau und absolvierte am vergangenen Samstag schon ein erstes Spiel für seinen neuen Klub. Zwei Treffer waren die Ausbeute des früheren NHL-Profis. Schon bei seinem NHL-Debüt 2011 war dem Verteidiger ein Tor gelungen. Ein Mann des ersten Eindrucks?

Mit dem Eishockey seinen eigenen Weg gefunden

Das Stichwort lockt Brennan aus der Reserve. «Ich denke, das hat tatsächlich mit dem Reiz einer neuen Aufgabe zu tun. Die Ungewissheit zwingt dich, schon im ersten Moment das Beste aus dir zu holen.» Selten sind Gespräche mit Sportlern so tiefgründig, ja fast schon philosophisch. Vier Jahre NHL (Buffalo, Florida und Toronto) sowie fast 700 Spiele in der nächsthöchsten Liga AHL haben den Amerikaner geprägt – nicht nur in seinem Spiel. Obwohl erst 31-jährig wirkt Brennan ungemein erfahren. Der Nordamerikaner sagt:

«Ich fühle mich noch immer jung - vielleicht nicht gerade im Kader des HC Thurgau.»

Doch ist er gegen verbale Sticheleien seiner jüngeren Mitspieler resistent. «Hey, ich bin mit drei älteren Schwestern und einem jüngeren Bruder aufgewachsen.»

Ein Amerikaner mit Tiefgang: T.J. Brennan betrachtet Ehrlichkeit als höchste Währung. Er mag gehaltvolle Diskussionen. Mario Gaccioli

Die Familie bedeutet T.J. Brennan viel. Sein Vater nenne ihn als einziger Terrence. Ansonsten habe sich der Name «Teejay» durchgesetzt. Selber hat er keine Kinder, ist Single und «zaghaft auf der Suche» nach einer Partnerin, wie er sagt. Seine Rolle als sechsfacher Onkel geniesst er umso mehr. «Es macht mich so stolz.» Der Familie verdankt T.J. auch seine Karriere als Profisportler. Zwar spielte vor ihm keiner der Brennans Eishockey. «Doch die Sportbegeisterung bei uns war gross und wir durften so vieles ausprobieren.» Als er sich zum ersten Mal mit einfachen Plastikstöcken im Strassenhockey versuchte, merkte er, dass er darin ein besonderes Talent hat. «So kam ich zum Eishockey», sagt Brennan. «Es war meins. Ich liebte es. Und ich hatte innerhalb der Familie so etwas wie meine eigene Reise gefunden.»

Eine Zukunft in Europa scheint nicht abwegig

In seinem mittlerweile zwölften Profijahr ist T.J. Brennan noch immer so spontan wie zu Beginn seiner Karriere. Deshalb hat er das Angebot des HC Thurgau angenommen, ohne vom Swiss-League-Klub aus Weinfelden vorher je gehört zu haben. Einen Vertrag hatte er keinen mehr in Nordamerika. Und wegen der Coronapandemie und dem Spielstopp in der AHL konnte er sich auch für keinen aufdrängen. Umso mehr freut er sich auf seine neue Herausforderung in der Schweiz. Wie es Ende Saison weitergeht, will Brennan noch gar nicht wissen. Er sagt:

«Ich bin bereit, hier zu bleiben, wenn es sich richtig anfühlt.»

Sein Gefühl geleitete ihn durch die ganze bisherige Karriere, machte ihn nicht nur zum NHL-Profi, sondern auch zum drittbesten Skorer unter den Verteidigern in der Geschichte der AHL.

Der frühere NHL-Profi T.J. Brennan scheut sich nicht, im Training des HC Thurgau seinen Mitspielern Anweisungen zu geben. Mario Gaccioli

Doch T.J. der Spontane kann auch nachdenklich. Ob er denn das Maximum aus seiner Karriere herausgeholt habe? «Ich muss das glauben», sagt er. «Wenn du dieses, das und jenes bereust, machst du dich nur verrückt.» Und bereuen tue er nichts. «Manchmal musst du einfach Entscheidungen treffen – da geht es nicht um richtig oder falsch», sagt er. «Ich könnte jedenfalls nicht glücklicher sein, als ich bin.» Und, wer weiss, vielleicht bahnt sich ja beim HC Thurgau gerade eine zweite Karriere an von Terrence James Brennan. Die Europakarriere, die mit einem Albtraum begann.

Der HC Thurgau empfängt am Donnerstag, 14. Januar, um 20.00 Uhr den EHC Kloten.