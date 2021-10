Swiss League 8 Tore in 7 Spielen: Ian Derungs ist beim HC Thurgau der Mann der Stunde Surfer, Gitarrist und aktuell bester Torschütze des HC Thurgau: Ian Derungs definiert die Leichtigkeit des Seins neu. Beim 21-jährigen Flügelstürmer läuft's unverhofft rund zu Beginn dieser Saison. Vor dem Auswärtsspiel am Samstag um 17.30 Uhr in Olten sagt er selbstbewusst, dass noch mehr kommen wird von ihm und seinen Teamkollegen. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 02.10.2021, 11.55 Uhr

Der Schnauz ist sein Markenzeichen, der Torriecher ebenfalls: Der 21-jährige Ian Derungs ist drauf und dran, beim HC Thurgau seinen Durchbruch zu schaffen. Mario Gaccioli

An diese Pose könnte man sich gewöhnen. Nachdem Ian Derungs am Dienstag gegen Visp das 2:2 erzielt hatte, riss er die Arme hoch, schaute in die Runde und lachte so breit über das ganze Gesicht, als würde er am liebsten die ganze Welt umarmen. Ja, dem 21-Jährigen läuft’s. Und wie! Derungs erzielte in den ersten sieben Spielen mit dem HC Thurgau schon acht Tore, zwei davon spielentscheidend. Zum Vergleich: Am Ende der vergangenen Regular Season war Patrick Spannring mit zehn Toren aus 41 Spielen Thurgaus bester Torschütze!

Mit Ian Derungs hat der HCT offenbar den lange ersehnten Skorer gefunden. Der im Sommer von Ligakonkurrent Langenthal verpflichtete Flügelstürmer ist nicht nur die perfekte Ergänzung zum Ausländerduo Jonathan Ang/Rickard Palmberg. Er beweist von sich aus viel Talent, ist stocktechnisch und schlittschuhläuferisch schon weit für sein Alter und hat vor allem einen Schuss, der in der Swiss League zu den Besten gehört. Damit ist Derungs für jeden Gegner ein Gefahrenherd.

Bei Langenthal gelernt, was er heute anwendet

Das war gar nicht so einfach vorhersehbar und ist deshalb ein Transfercoup des HC Thurgau. Zwar deutete Derungs schon als Junior des EHC Kloten an, dass er Potenzial hat, gehörte ab der U16 jedes Jahr zum Kreis der Schweizer Nationalmannschaft. Sein letztes U20-Jahr beendete er in Kloten mit 55 Skorerpunkten in 45 Spielen (34 Tore, 21 Assists) und als bester Torschütze seines Teams. Doch nach einer Saison in Kanada («Sie hat mich menschlich am meisten weitergebracht»), geriet Derungs’ Karriere beim Übertritt ins Erwachsenen-Eishockey ins Stocken. In zwei Jahren beim SC Langenthal gelangen ihm so viele Tore, wie er schon in den ersten sieben Partien mit Thurgau erzielt hat. «Mir fehlte dort ein bisschen das Vertrauen des Trainers und entsprechend Eiszeit», sagt der Stürmer. Auch hätten schon viele Spieler die tragende Rolle innegehabt, die er jetzt beim HCT ausfüllt. Als verlorene Jahre betrachtet er die Zeit im Oberaargau keinesfalls. «Nebst der Erfahrung, dass man für sein Ziel beissen muss, habe ich dort hockeytechnisch von meinen Mitspielern viel gelernt, was ich heute anwenden kann.»

Sein Vater spielte 1999/2000 mit Samuelsson, Bührer und Co. beim HCT

Vater Thomas Derungs in der Saison 1999/2000 im Dress des HC Thurgau. Mario Gaccioli

Dass Derungs mit 21 Jahren beim HCT landete, ist nicht nur der überlegten Karriereplanung seines Agenten und Onkels André Rufener zu verdanken. Schon sein Vater Thomas Derungs spielte für Thurgau – in der Saison 1999/2000 mit Morgan Samuelsson, Marco Bührer, Ghaden Gyalzur und wie sie alle hiessen. Es war der Winter, in dem Ian zur Welt kam, am 31. Dezember 1999 in Frauenfeld. Mit einem Lachen sagt Ian Derungs:

«Ich war schon im Bauch meiner Mutter an den Spielen des HC Thurgau dabei.»

Mehr verbindet ihn jedoch nicht mit dem Thurgau. Aufgewachsen ist er im Züribiet, nachdem sein Vater zu den GCK Lions weitergezogen war.

Heute nennt Ian Derungs auch die Strände von Portugal und Spanien sein Zuhause. Zumindest im Sommer, wenn er dort als Surfer weilt. Zudem spielt der 21-Jährige täglich Gitarre. «Die Musik bewegt mich sehr», sagt Derungs, der schon jetzt voll auf die Karte Eishockey setzt und sich vorstellen kann, über die Spielerkarriere hinaus in diesem Metier tätig zu sein. «Es hat mich nie gross etwas anderes interessiert als Sport», sagt er.

Immer mit vollem Einsatz dabei: Ian Derungs (rechts) gegen Valentin Pilet im Heimspiel gegen den EHC Visp, als der HCT-Stürmer alle drei Treffer seines Teams erzielte. Mario Gaccioli

Schulterklopfer machen ihn verlegen

Den Ritt auf der Erfolgswelle geniesst Thurgaus neue Wunderwaffe. «So macht es natürlich Spass», sagt Derungs ganz im Wissen, dass der Erfolg auch kurzlebig sein kann. Der 21-Jährige gehört zu einer Generation, die dem Tiefstapeln entwachsen ist. Dennoch ist er sichtlich verlegen, als ihm die Mitspieler während des Interviews lobend auf die Schulter klopfen. Derungs ist überzeugt, dass Thurgaus Paradelinie noch nicht das volle Potenzial ausschöpft. «Wir werden von Spiel zu Spiel besser.» Auf dem Eis verlässt sich der Stürmer ganz auf seinen Instinkt. Er sagt:

«Ich folge oft meinem Gefühl, denke gar nicht so viel nach.»

Es ist die Attitüde eines potenziellen Stars, eines Künstlers. Der 21-Jährige ist denn auch Beweis dafür, dass Headcoach Stephan Mair die Zügel durchaus locker lassen kann, wo es nötig ist. Doch was nach purer Leichtigkeit aussieht, ist auch bei Derungs mit viel Schweiss verbunden. Seinen Platz in Thurgaus erster Sturmreihe musste er sich erst erkämpfen. Seine Einstellung:

«Wenn du täglich hart arbeitest, bekommst du auch etwas zurück.»