Swiss League 5:2-Sieg in Kloten: Zuzug Will Pelletier hat bei allen Treffern des HC Thurgau den Stock im Spiel Der neue kanadische Stürmer William Pelletier ist die grosse Figur des HC Thurgau beim 5:2-Auswärtssieg gegen den EHC Kloten. Seine ansteckende Spielfreude bescherte den Ostschweizern am Donnerstagabend beinahe vorzeitig den Playoff-Heimvorteil. Matthias Hafen aus Kloten 03.03.2022, 23.08 Uhr

Will Pelletier (rechts) bejubelt mit den Teamkollegen seinen Powerplay-Treffer zum 1:0. Bild: Mario Gaccioli

Was für ein Einstand! In seinem ersten Spiel für den HC Thurgau beschert der Kanadier Will Pelletier dem Swiss-League-Team aus der Ostschweiz einen 5:2-Prestigesieg gegen den EHC Kloten. Zuvor hatten die Klotener, souveräne Qualifikationssieger und Aufstiegsfavoriten, kein einziges Heimspiel nach 60 Minuten verloren.

Beinahe hätte Thurgaus Exploit im Stadion Schluefweg auch den sicheren Heimvorteil in den Playoff-Viertelfinals gegen Langenthal bedeutet. Doch dafür hätten die Langenthaler zeitgleich in La Chaux-de-Fonds verlieren müssen. Lange sah es danach aus. Im Schlussdrittel aber drehten die Berner die Partie und sorgten damit für einen Showdown mit dem HCT am Samstag um 17.45 Uhr in Langenthal. Thurgau geht mit einem Punkt Vorsprung in diese Direktbegegnung, braucht also trotz des Überraschungserfolgs in Kloten nochmals einen Sieg.

Die Lage nicht verbessert, die Moral aber schon

Nützlich ist das 5:2 vom Donnerstagabend für die Thurgauer dennoch. Primär für deren Moral. Der HCT tankte in Kloten eine Menge Selbstvertrauen. Die Mannschaft sah, wozu sie mit einem zweiten Ausländer fähig ist. Dass die Klotener an diesem Abend freiwillig auf ihre zwei besten Skorer verzichtet hatten, sowohl dem Kanadier Eric Faille wie auch Marc Marchon eine Pause gönnten, tat diesbezüglich nichts zur Sache. Will Pelletier füllte bei Thurgau die Lücke, die der verletzte Schwede Rickard Palmberg in den vergangenen 13 Partien hinterlassen hatte mehr als aus.

Will Pelletier (Mitte) zeigt in seinem ersten Spiel für den HC Thurgau vollen Einsatz. Bild: Mario Gaccioli

Nach dem Saisonende mit dem österreichischen Tabellenletzten Linz strotzte Pelletier bei seinem Début mit Thurgau vor Spielfreude. Bei seinem Torjubel beim 1:0 im Powerplay (2.) strahlte der Frankokanadier übers ganze Gesicht.

Eine fast perfekte Powerplay-Ausbeute

Pelletiers Lockerheit übertrug sich auf das ganze Team. Mit drei Treffern im Mitteldrittel führte der HC Thurgau in Kloten die Vorentscheidung herbei. Beim 2:1 (26.) machte auch Jonathan Ang Werbung in eigener Sache, liess mit seinem Slalom-Vorstoss gleich drei Klotener stehen und gab mit dem grandiosen Treffer sein Bewerbungsdossier für die National League ab. Beim Powerplay-Tor zum 3:1 (36.) standen mit Ang, Pelletier, Ian Derungs, Adam Rundqvist und Torschütze Nico Lehmann fünf nominelle Stürmer auf dem Feld. Rundqvist agierte in Kloten jedoch als Verteidiger.

Bis zu Steve Kellenbergers Strafe in den Schlussminuten wies der HC Thurgau eine Powerplay-Ausbeute von 100 Prozent aus. Das Überzahlspiel ist zweifellos ein Schlüssel im Spiel der Ostschweizer. Genauso wie die disziplinierte Abwehrarbeit, an der zum ersten Mal in dieser Saison auch Kloten scheiterte. Das hatte nicht zuletzt mit dem überragenden Auftritt von HCT-Goalie Luis Janett zu tun.

HC Thurgau braucht in Langenthal einen Sieg Vom HC Thurgau wird bis zum letzten Qualifikationsspiel alles abverlangt. Am Samstag um 17.45 Uhr in Langenthal steht für die Ostschweizer Platz vier und der Heimvorteil im Playoff-Viertelfinal auf dem Spiel. Die aktuell viertplatzierten Ostschweizer weisen vor diesem Showdown einen Punkt Vorsprung auf den Tabellenfünften aus dem Oberaargau auf. Weil der Sieger der samstäglichen Partie gleichzeitig die Direktbegegnungen in dieser Saison für sich entscheidet, braucht der HCT im Stadion Schoren auf jeden Fall einen Sieg, um den Playoff-Heimvorteil zu holen. In den Viertelfinals wartet ab dem Sonntag, 13. März, erneut Langenthal als Gegner. (mat)

Kloten – Thurgau 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)

Stimo-Arena (Schluefweg) – 3478 Zuschauer – SR Anna Maria Wiegand/Hungerbühler, Lars Nater/Pascal Nater.

Tore: 2. Pelletier (Ang, Derungs/Ausschluss Nodari) 0:1. 8. Meyer (Spiller, Kellenberger/Ausschluss Ang) 1:1. 26. Ang (Pelletier) 1:2. 36. Lehmann (Rundqvist, Pelletier/Ausschluss Altorfer) 1:3. 39. Derungs (Ang, Pelletier/Ausschluss Steiner) 1:4. 42. Nodari (Seiler, Figren) 2:4. 60. (59:40) Derungs (Pelletier) 2:5 (ins leere Tor).

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Kloten, 5-mal 2 Minuten gegen Thurgau. Kloten: Zurkirchen; Steiner, Gähler; Seiler, Nodari; Randegger, Stämpfli; Kindschi, Gian Janett; Spiller, Claireaux, Figren; Altorfer, Meyer, Knellwolf; Hinterkircher, Ness, Obrist; Melnalknis, Kellenberger, Füglister.

Thurgau: Luis Janett; Rundqvist, Forrer; Moor, Parati; Schmutz, Kühni; Törmänen; Derungs, Pelletier, Ang; Baumann, Lehmann, Binias; Petrig, Hollenstein, Woger; Spannring, Jolliet, Bleiker.

Bemerkungen: Kloten ohne Faille/CAN, Marchon (beide überzählig), Ganz (gesperrt), Dostoinov, Lindemann, Schreiber (alle verletzt), Nyffeler (Servette/NL) und Bartholet (Ajoie/NL). Thurgau ohne Spannring (geschont), Soracreppa, Hobi, Palmberg/SWE, Fechtig, Fritsche, Loosli (alle verletzt), Meier, Senn und Azevedo (alle überzählig). – Kloten von 59:30 bis 59:40 mit zusätzlichem Feldspieler anstelle des Goalies.



Nächstes Spiel. Samstag, 5. März, 17.45 Uhr: Langenthal – Thurgau.