Swiss League 3:1-Sieg in Olten: Der HC Thurgau sendet ein starkes Signal aus Im ersten Spiel seit Weihnachten bekräftigt der HC Thurgau seinen Anspruch auf einen direkten Playoff-Platz. Die fünftplatzierten Ostschweizer gewinnen auswärts gegen Leader Olten 3:1. Ian Derungs trifft schon nach wenigen Sekunden. Peter Birrer aus Olten 15.01.2022, 22.10 Uhr

Die Thurgauer bejubeln den Treffer zum 2:0. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Sie gehen keinem Duell aus dem Weg, sie werfen sich mutig in Schüsse, sie verteidigen solidarisch, denn sie wollen eines unter allen Umständen: diesen Sieg in Olten. Die Thurgauer führen 3:1, der Gegner greift nun mit sechs Feldspielern an, die letzten Minuten laufen in dieser ersten Partie, die beide Mannschaften im neuen Jahr bestreiten.

Dass die späte Wende ausbleibt, hat seine Richtigkeit. Der HCT verdient sich diesen Sieg zum Auftakt mit einer insgesamt sehr guten Leistung, die auch geprägt ist von Effizienz. «Wir haben uns für einen aufopferungsvollen Kampf belohnt», sagt Verteidiger Marco Forrer und hebt aus gutem Grund einen seiner Kollegen hervor: Noël Bader. Der Leihgoalie vom NLA-Partnerteam Rapperswil-Jona hat mit mehreren Paraden geglänzt.

Nach vier Niederlagen der erste Sieg gegen Olten

Als der Abend im Kleinholz anfängt, tut sich früh schon Erstaunliches. Nicht Grün legt forsch los, sondern Gelb, nicht Olten, sondern Thurgau. Lediglich 25 Sekunden benötigt der Gast, um in Führung zu gehen. Der Treffer ist ein Produkt der ersten Linie. Rickard Palmberg und Jonathan Ang bereiten vor, Derungs schliesst ab. Captain Patrick Parati wird später sagen: «Das schnelle 1:0 hat uns zweifellos Selbstvertrauen gegeben.» Der Leader reagiert, erhöht den Druck, trifft aber auf eine Mannschaft, die leidenschaftlich verteidigt, die sich das nötige Glück verdient und sich eben auf Noël Bader verlassen kann. Die Thurgauer überstehen die stürmische Phase der Oltner darum schadlos. Mehr noch: Sie schaffen es gar, auf 2:0 zu erhöhen. Ein erstes Überzahlspiel nützt Dominik Binias aus, der 19-jährige Tscheche profitiert davon, dass EHCO-Goalie Simon Rytz die Sicht verdeckt ist.

Thurgaus Captain Patrick Parati (Mitte) legt sich gleich mit zwei Oltnern an: Silvan Wyss (links) und Cédric Hüsler. Bild: Marc Schumacher/ Freshfocus

Der HCT erweckt nicht den Eindruck, als würde er sich nach mehr als drei Wochen Zwangspause schwertun, in den Wettkampfmodus zu schalten. Er überzeugt mit Solidarität, er zeigt Lust, sich gegen den Favoriten nicht nur ehrenvoll aus der Affäre zu ziehen, sondern im Kampf um einen Platz im Playoff den Maximalertrag einzufahren, den Sieg. Viermal traf Thurgau in dieser Saison auf Olten, jedes Duell endete mit einer Niederlage: 2:3, 1:4, 1:4, 0:4. Nun aber scheint sich die fünfte Partie ganz anders zu entwickeln als die bisherigen Vergleiche. Nach 25 Minuten rückt Topskorer Ang in den Mittelpunkt, der bald 24-jährige Kanadier findet die Lücke und verbucht mit dem 3:0 seinen nächsten Punkt. Der deutliche Spielstand ist allein deshalb bemerkenswert, weil die Oltner die mit Abstand stabilste Defensive der Liga stellen: In 30 Begegnungen liessen sie nur 45 Treffer zu.

Die Gastgeber sind ob der Unerschrockenheit des hartnäckigen Gegners offensichtlich irritiert. Wie nach dem 0:1 bemühen sie sich darum, eine passende Antwort zu geben. Aber so unbestritten ihre Qualität ist: Lösungen finden die Spieler von Coach Lars Leuenberger diesmal keine. Und wenn es doch verheissungsvoll aussieht, bedeutet Bader Endstation.

Simon Rytz (rechts) geht, Silas Matthys kommt: Im Mitteldrittel wechselt der EHC Olten die Goalies aus. Marc Schumacher/Freshfocus

Thurgaus Trainer Mair lobt die kämpferische Einstellung

Im letzten Abschnitt nährt das 1:3 die Hoffnung der Einheimischen auf eine Wende. Doch mehr als diesen einen Treffer von Simon Lüthi bringen sie nicht zustande. Die Thurgauer überstehen heikle Momente dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung. «Wir müssen als Einheit funktionieren, wenn wir gegen Teams wie den EHC Olten bestehen wollen», sagt Trainer Stefan Mair, dem vor allem eines imponiert hat: die kämpferische Einstellung: «Die Bereitschaft, Schüsse zu blocken, war jederzeit vorhanden.»

Das Jahr ist lanciert, und Mair hat die Hoffnung, dass der Sieg im Kleinholz Schwung gibt für die nächsten Tage, die es zweifellos in sich haben. Am Mittwoch, Freitag und Sonntag stehen drei Heimspiele gegen Kloten, Winterthur und Langenthal an, bevor es fünf Tage später nach Visp geht. So schön das 3:1 in Olten auch ist: Falsch einschätzen will es Captain Parati nicht: «Jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, gegen Kloten nachzulegen.»

Olten – Thurgau 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Kleinholz – 2334 Zuschauer – SR Castelli/Wiegand, Pascal Nater/Lars Nater.

Tore: 1. (0:25) Derungs (Ang, Palmberg) 0:1. 14. Binias (Lehmann, Kühni/Ausschluss Schmuckli) 0:2. 25. Ang 0:3. 43. Lüthi (Sterchi, Neukom/Ausschluss Derungs) 1:3.

Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Olten, 3-mal 2 Minuten gegen Thurgau.

Olten: Rytz (25. Matthys); Heughebaert, Antonietti; Schmuckli, Lüthi; Jens Nater, Weisskopf; Maurer; Horansky, Forget, Nunn; Lhotak, Sterchi, Neukom; Mosimann, Wyss, Hüsler; Schwab, Weder, Oehen.

Thurgau: Bader; Soracreppa, Forrer; Parati, Moor; Törmänen, Kühni; Schmutz, Bircher; Derungs, Palmberg, Ang; Lehmann, Hobi, Binias; Spannring, Rundqvist, Woger; Ramsauer, Hollenstein, Petrig.

Bemerkungen: Olten ohne Fuhrer, Knelsen, Hasani und Portmann (alle verletzt). Thurgau ohne Rüegger, Baumann, Fritsche, Fechtig, Loosli (alle verletzt) und Bischofberger (Chur/MSL). – 57. Olten-Goalie Matthys durch einen sechsten Feldspieler ersetzt. – 58. Time-out Olten.



Nächstes Spiel. Mittwoch, 19. Januar, 19.45 Uhr: Thurgau – Kloten (TV-Spiel).