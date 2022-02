Swiss League 30, 31, 32: Ian Derungs' Torhunger beim HC Thurgau ist noch lange nicht gestillt Ein historisches Spiel bei der EVZ Academy? Ja, das gibt's. Im Fall des 4:1-Auswärtssiegs des HC Thurgau am Sonntagnachmittag sogar gleich in mehrfacher Form. Auch dank Torschützenkönig Ian Derungs. Matthias Hafen aus Zug 20.02.2022, 18.40 Uhr

Ian Derungs war mit seiner Triplette einmal mehr Thurgaus spielbestimmende Figur. Bild: Mario Gaccioli (Winterthur, 29. Dezember 2021)

Wohl nur die wenigsten der 192 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Zuger Bossard-Arena waren sich der Tragweite dieser Partie bewusst. EVZ Academy gegen HC Thurgau hatte an diesem Sonntagnachmittag historisches Ausmass. Nach sechs Jahren begegneten sich die beiden Teams zum letzten Mal. Dies, weil der EV Zug sein Farmteam Ende Saison aus der Swiss League zurückziehen wird. Und damit die Zuger in dieser Meisterschaft nochmals auf die Thurgauer treffen, müssten sie aufgrund der aktuellen Konstellation die Playoff-Halbfinals erreichen. Unwahrscheinlich für den Tabellenneunten.

Das 25. und letzte Spiel gegen die EVZ Academy hatte für den HC Thurgau eines gemein mit allen vorangegangenen Partien gegen die Zentralschweizer: Es war ein hartes Stück Arbeit. Nur zweimal seit 2016 betrug die Differenz überhaupt vier Tore: Ende Dezember 2019 beim 5:1-Heimsieg in Weinfelden und Anfang Dezember 2020 bei der 0:4-Heimniederlage des HCT. Deutlicher war kein Resultat – auch an diesem Sonntag nicht. Mit 4:1 ging das letzte Duell zumindest an die Ostschweizer. Unter dem Strich haben sie gegen die EVZ Academy 18 Siege (2 nach Verlängerung, 1 nach Penaltyschiessen) und 7 Niederlagen (1 nach Verlängerung) auf dem Konto.

Derungs’ übertrifft 14 Jahre alte Bestmarke von Marco Truttmann

Historisch war aber nicht nur die Affiche. Die trostlose Bühne der fast leeren National-League-Arena in Zug nutzte Ian Derungs für einen Meilenstein. Einen Meilenstein sowohl für die Karriere des 22-jährigen Stürmers wie auch für den HC Thurgau. Mit seinen Toren 30, 31 und 32 in dieser Saison entschied Derungs nicht nur die Partie. Seit 2008 und Marco Truttmann (31) hat für Thurgau kein Spieler mehr 30 Tore erzielt in der Regular Season. Nicht einmal ein Ausländer. Und Derungs hat die alte Bestmarke in Zug gar überboten.

Dank seines Paradesturms – Topskorer Jonathan Ang erzielte am Ende das 4:1 ins leere Zuger Tor – überwand der HC Thurgau gegen die EVZ Academy einen etwas harzigen Start nach frühem 0:1-Rückstand (10./Gradin). Mit insgesamt 52:12 Torschüssen lief das Spiel jedoch so einseitig ab wie selten in der Vergangenheit, wenn diese beiden Mannschaften aufeinandergetroffen waren. Wie schon am Freitag gegen die Ticino Rockets verdienten sich die Thurgauer zwar keinen Schönheitspreis. Doch das war gar nie ihr Ziel.

Bereits der fünfte Sieg in Serie

Mit drei weiteren Punkten, dem fünften Sieg in Serie und grosser Zuversicht, was das Erreichen des vierten Platzes betrifft, ist die Equipe des Trainerduos Mair/Winkler zu Recht zufrieden. Denn noch immer muss der Tabellenvierte ohne seinen schwedischen Stürmer Rickard Palmberg auskommen. Thurgaus zweiter Ausländer fehlte wegen einer Hirnerschütterung mittlerweile schon das neunte Spiel in Folge. Eine Rückkehr ist weiterhin nicht in Sicht.

EVZ Academy – Thurgau 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Bossard-Arena, Zug – 192 Zuschauer – SR Potocan/Weber, Bachelut/Humair.

Tore: 10. Gradin (Gehringer, Schwitter) 1:0. 16. Derungs (Ang, Rundqvist) 1:1. 30. Derungs (Spannring, Lehmann) 1:2. 46. Derungs (Forrer) 1:3. 58. Ang (Derungs) 1:4 (ins leere Tor).

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen die EVZ Academy, 1-mal 2 Minuten gegen Thurgau.

EVZ Academy: Meyer; Vogel, Sidler; Gehringer, Nussbaumer; Schwendeler, Buchli; Kieni; Stehli, Neumann, Hofer; Gradin, Wüest, Schwitter; Marchon, Alge, Muggli; Betsch­mann, Halberstadt.

Thurgau: Rüegger; Soracreppa, Forrer; Moor, Parati; Schmutz, Kühni; Törmänen; Derungs, Lehmann, Ang; Baumann, Hobi, Spannring; Petrig, Hollenstein, Binias; Jolliet, Rundqvist, Woger.

Bemerkungen: EVZ Academy ohne Welter, von Allmen und Del Ponte (alle verletzt). Thurgau ohne Palmberg, Fechtig, Fritsche, Loosli und Senn (alle verletzt). – EVZ Academy von 57:30 bis 57:42 mit sechstem Feldspieler anstelle des Goalies.



Nächstes Spiel. Dienstag, 22. Februar, 20.00 Uhr: Thurgau - Olten.