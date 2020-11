SVP Amriswil schaut kritisch auf die hohen Investitionen der Stadt Wegen der aktuellen Lage führte die Ortspartei ihre Budgetversammlung online durch. 16.11.2020, 16.40 Uhr

Die SVP-Budgetversammlung fand virtuell über Zoom statt. Bild: PD

(red) Über 20 Mitglieder und Interessierte durfte Ortsparteipräsident Claude Brunner an der Budgetversammlung der SVP Amriswil begrüssen. Trotz Online-Durchführung nahmen diverse Personen an der Budgetversammlung teil. Die Referenten Thomas Grimm, Finanzchef der Stadt Amriswil, und Severin Gutjahr-Preisig, Schulbehördenmitglied, präsentierten das Budget der Stadt respektive der Volksschulgemeinde. Sowohl bei der Stadt als auch bei der VSG ist für das Jahr 2021 derselbe Steuerfuss vorgesehen. Aufgrund der hohen Investitionen der Stadt ist eine Steuerfusserhöhung auf das Jahr 2023 vorgesehen. Die weiterhin hohen Investitionen wurden von der Versammlung kritisch zur Kenntnis genommen.

Schulpräsident Christoph Kohler berichtete zudem von den Herausforderungen der Schule und stellte das Projekt Best vor. Mit «Best» soll der Umgang der Schule mit verhaltensauffälligen Schülern, die das System zunehmend belasten, geregelt werden. Weiter gab Andreas Niklaus, Raumplaner und Mitglied der Revision Ortsplanung, Einblick in ebendiese Revision, über welche die Bevölkerung am 29. November abstimmt.

Die Mitglieder der SVP stimmten einstimmig die Ja-Parole für die Budgets und der Revision Ortsplanung. Für die bevorstehenden kantonalen und nationalen Abstimmungen hat die SVP Thurgau die Ja-Parole für den Neubau einer Schulsport-Turnhalle am Bildungszentrum für Technik in Frauenfeld gefasst. Für die nationalen Volksinitiativen «Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten» und «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt» beschloss die Kantonalpartei der SVP bereits die Nein-Parole.