Migros Seepark Kreuzlingen: Wiedereröffnung nach 4 Monaten Umbau

Supermarkt Freude bei den Kreuzlinger Migros-Kindern: Der Seepark steht der Kundschaft frisch aufgebrezelt wieder zur Verfügung Nach vier Monaten Umbauzeit ist die Modernisierung des Supermarkts abgeschlossen und die Zeit des Provisoriums beendet. Zur Wiedereröffnung outet sich sogar der Stadtpräsident als Freund von «seiner» Migros. Urs Brüschweiler 04.11.2021, 04.20 Uhr

Stadtpräsident Thomas Niederberger und Migros Seepark-Marktleiter Michael Gees mit den Schecks zur Wiedereröffnung der Filiale. Bild: Andri Vöhringer

«Wir müssen hier weg, sonst stehen wir den Leuten im Weg.» Am Tag vor der Wiedereröffnung der Migros im Seepark herrscht ein Gewusel im Laden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter füllen die Gestelle auf, Handwerker mit ihren Werkzeugen kreuzen den Rundgang für die Pressevertreter. Marktleiter Michael Gees zeigt den Journalisten den modernisierten Supermarkt. «Das Herzstück nach dem Umbau ist die Frischeabteilung», sagt er nicht ohne Stolz:

«Das ist mein persönliches Highlight.»

Bediente Theken für Käse, Fleisch und Fisch gab es in der Seepark-Migros zwar schon vorher, nun sind sie aber deutlich hochwertiger ausgestaltet und einladender für die Kundinnen und Kunden. Gees erzählt, dass die Mitarbeitenden seit eineinhalb Tagen am Käseschneiden seien, damit zur Eröffnung am Donnerstag alles parat steht.

Bäcker und Metzger über die Schulter schauen

«Der Trend geht dahin, dass die Kundschaft den Metzgern hinter der Theke bei der Arbeit zusehen können», erklärt der Marktleiter die Absicht hinter dem neuen Aufbau und Design. Selbiges gilt auch für die Hausbäckerei, welche in die Verkaufsfläche integriert wurde.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Seit Juli mussten die Migros-Kunden mit einem kleineren Provisorium vorlieb nehmen. Vier Monate später ist die Modernisierung des 1973 eröffneten Supermarktes abgeschlossen. Von 3800 Quadratmetern schrumpft er auf neu 2500 Quadratmeter Ladenfläche. Klein wirkt er deswegen beileibe nicht. «Es zeigt sich auch, dass die Leute zu grosse Märkte gar nicht mögen.»

Kundschaft kann profitieren Von Donnerstag bis Samstag erhalten alle Kundinnen und Kunden von 7.30 bis 10 Uhr einen Kaffee mit Gipfeli gratis. Danach gibt es Bratwurst mit Bürli und Mineral für nur 2.50 Franken. Im Migros-Restaurant, bei der Autowäsche, in der Drogerie und bei der TKB im Seepark warten zur Feier des Tages weitere Rabatte oder Geschenke. (ubr)

Takko Fashion zieht ins Einkaufszentrum

Unterhaltungselektronik, Blumen, Kosmetik haben eigene, hübsch gestaltete Abteilungen erhalten. Einzig die Oberbekleidung für Erwachsene fällt aus dem Sortiment weg. Dafür wird im Einkaufszentrum schon bald der Kleider-Discounter Takko Fashion einziehen. Und zwar zügelt das Geschäft von der Romanshornerstrasse in den Seepark, auf die Fläche, wo sich das Migros-Provisorium befand.

Eindrücke vom modernisierten Supermarkt. Andri Vöhringer Eindrücke vom modernisierten Supermarkt. Andri Vöhringer Eindrücke vom modernisierten Supermarkt. Andri Vöhringer Eindrücke vom modernisierten Supermarkt. Andri Vöhringer Eindrücke vom modernisierten Supermarkt. Andri Vöhringer Eindrücke vom modernisierten Supermarkt. Andri Vöhringer Eindrücke vom modernisierten Supermarkt. Andri Vöhringer Eindrücke vom modernisierten Supermarkt. Andri Vöhringer Eindrücke vom modernisierten Supermarkt. Andri Vöhringer Eindrücke vom modernisierten Supermarkt. Andri Vöhringer Kreuzlingen 3.11.2021 TG - Seepark Migros Filiale Neueröffnung. Andri Vöhringer Eindrücke vom modernisierten Supermarkt. Andri Vöhringer Monika und Christof Roell haben einen Check erhalten für die Organisation «Tischlein deck dich». Andri Vöhringer Beni Merk hat einen Check erhalten für den Verwein «VewertBAR». Andri Vöhringer

Zurück zur modernisierten Migros-Filiale: «Wir haben alles logisch aufgebaut», sagt Michael Gees und ergänzt: «So, wie es für uns logisch ist». Es liege in der Natur der Sache, dass die Käuferinnen und Käufer sich zuerst zurechtfinden müssten. Aber in der Regel gewöhnten sie sich schnell an die neuen Standorte der Produkte. Die Verantwortlichen stöhnen bei der Frage nach der Anzahl Artikel im Laden. Das sei schwierig zu beantworten, sagt Jörg Ehrensperger, Migros Regionalleiter, je nach Jahreszeit.

«Vor Weihnachten sind es am meisten und insgesamt sicher über 100'000 Artikel.»

Mit dem Handy Artikel scannen

Am Ende des Rundgangs, bei den Kassen, kündigt der Regionalleiter eine weitere Neuerung an: Im Seepark biete man ab 15. November «Subito Go» an. Die Kunden können dann mit ihrem Handy die Artikel selber scannen und über die App nach Abschluss des Einkaufs gleich bezahlen.

Vorerst gibt es in der Seepark-Migros aber noch fünf herkömmliche Kassen und sieben Selbst-Check-out-Kassen. Marktleiter Gees betont, dass deswegen keine Kassierinnen oder Kassierer ihre Arbeit verlieren. Überhaupt sei man froh und dankbar, dass die 50 Mitarbeiter und 9 Lernenden nach der Umbauphase wieder aus anderen Filialen zurückkehren konnten.