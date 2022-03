Grundwasseranreicherung in Sulgen durch Thurwasser

SULGEN Schönwetter hat auch Schattenseiten: Bei lang anhaltender Trockenheit ist eine Grundwasseranreicherung notwendig Für einen konstant hohen Grundwasserspiegel pumpt die Wasserversorgung Sulgen in diesen Tagen Wasser aus dem Thurkanal in ein Absetzbecken im Auholzwald. Die Anlage wurde vor 25 Jahren in Betrieb genommen, regelmässig benutzt wird sie seit 2013. Hannelore Bruderer Jetzt kommentieren 29.03.2022, 14.05 Uhr

Die Grundwasseranreicherung läuft: Thomas Zwahlen, stellvertretender Brunnenmeister, beobachtet den Vorgang beim Einlaufschacht. Bild: Hannelore Bruderer (Sulgen, März 2022)

Blauer Himmel und Sonnenschein – Frühlingstage, wie man sie es sich wünscht. Doch die aussergewöhnlich lange anhaltende Schönwetterperiode hat auch seine Schattenseiten: Es ist sehr trocken. Trockene Phasen haben einen direkten Einfluss auf den Thurgrundwasserstrom. Aus diesem pumpt die Wasserversorgung Sulgen einen grossen Teil ihres Trinkwassers, mit dem sie rund 7500 Kunden in Sulgen, Erlen und Leimbach versorgt.

In den Jahrzehnten vor der Jahrtausendwende machte man sich im Sulger Gemeinderat Gedanken darüber, wie man die natürlichen Schwankungen des Grundwasserspiegels ausgleichen könnte, um die Versorgungssicherheit auch in extrem trockenen Zeiten zu gewährleisten. So wurde ein Projekt zur naturnahen Versickerung von Thurwasser über ein Absetzbecken im Auholzwald erarbeitet. Die Anlage wurde 1997 fertiggestellt.

In 20 Tagen durch die Kiesschicht zum Grundwasser

Abgepumpt wird das Wasser vom Thurkanal, dann fliesst es durch eine rund 200 Meter lange Druckleitung bis zum Einlaufschacht, von wo es in ein Absetzbecken sprudelt. Thomas Zwahlen, der stellvertretende Brunnenmeister, erklärt:

«Das Wasser im Becken versickert innert weniger Stunden. Bis es durch die Kiesschicht das Grundwasser erreicht, dauert es dann rund 20 Tage.»

Die Pumpleistung beträgt rund 5700 Liter pro Minute. Das Einleiten von Thurwasser soll verhindern, dass der Grundwasserspiegel unter ein kritisches Niveau sinkt. Obwohl die Anlage seit über 20 Jahren existiert, werde sie erst ab 2013 regelmässig genutzt, erklärt Gemeindepräsident Andreas Opprecht.

«Vorher befand sich im Bereich Au eine Kiesgrube. Da diese tiefer als das Absetzbecken lag, drückte das abgepumpte Wasser in die Kiesgrube, wo sich auch Arbeitsmaschinen befanden. Aus Sorge um eine mögliche Verschmutzung durch die Motoren sowie zum Schutz dieser Geräte sah man bis zur Stilllegung und Zuschüttung der Kiesgrube von der Grundwasseranreicherung ab.»

Kanton kann die Wasserentnahme verbieten

Derzeit ist die Grundwasseranreicherung jeweils für einige Stunden in Betrieb. Damit wird der Grundwasserspiegel vorsorglich angehoben.

Die Aufschaltung erfolgt manuell durch den Brunnenmeister und ist über eine Zeitschaltuhr geregelt.

«Beim Einlauf befindet sich eine Trübungsüberwachung. Ist der Schwebestoffanteil im Wasser zu hoch, stellt die Anlage automatisch ab», erklärt Thomas Zwahlen. Die Wasser­entnahme sei eigentlich immer möglich, ausser die Thur führt aufgrund hoher Trockenheit zu wenig Wasser, sodass der Kanton ein Entnahmeverbot erlasse.

Thomas Zwahlen hat eine Aufstellung gemacht, wie oft die Grundwasseranreicherung in den letzten Jahren in Betrieb war. 2013, im ersten Betriebsjahr, lief die Anlage rund 600 Stunden. Da es 2014 und 2016 genügend regnete, fanden in diesen Jahren keine Grundwasseranreicherungen statt, im Jahr 2015 waren es wegen der Kanalsanierung nur rund 200 Stunden.

Mehr Betriebsstunden wegen Chlorothalonil

Längere Entnahmestunden folgten im 2017 (600 Stunden), 2018 (2150 Stunden), 2019 (1700 Stunden), 2020 (2800 Stunden). 2021 führte das Amt für Raum­entwicklung des Kantons Thurgau eine Probeflutung des Auenwaldes durch, weshalb in diesem Jahr keine Grundwasseranreicherung durchgeführt wurde.

Die hohe Anzahl an Betriebsstunden im Jahr 2020 ist auch auf den erhöhten Chlorothalonilwert im Trinkwasser zurückzuführen. Um diesen zu senken, hatte die Gemeinde nebst dem seit 2019 zugeleiteten Seewasser in die Wasserversorgung Sulgen auch vermehrt Thurwasser in das Absetzbecken eingeleitet.

Breite Abstützung der heutigen Wasserversorgung

Während der Wasserverbrauch durch die Industrie und Private relativ konstant ist, schwankt der Verbrauch in der Landwirtschaft. Jetzt, da es seit längerem trocken ist, könnte dieser wieder rasch ansteigen, sagt der Gemeindepräsident.

«Diese naturnahe Wasseranreicherung ist ein gutes und günstiges Verfahren, wie wir den Grundwasserspiegel möglichst konstant halten können.»

Rückblickend könne man sagen, dass dies ein sehr vorausschauendes Projekt war. «Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Sulger Wasserversorgung 1997 noch nicht vernetzt war und nur über ein Pumpwerk verfügte.» Heute ist die Wasserversorgung breiter abgestützt. Nach einer Netzverbindung zur Wasserversorgung Kradolf-Schönenberg erfolgte 2016 eine weitere Verbindung zur Wasserversorgung Amriswil.

Um die Wasserqualität weiterhin hoch zu halten, muss das Absetzbecken im Auholzwald in den nächsten Jahren frisch ausgebaggert werden. Über die Jahre hat sich dort eine Sedimentschicht gebildet, die entfernt werden muss. «Wenn möglich, möchten wir dies gleichzeitig mit der geplanten Umsetzung des kantonalen Projekts zur Auenwaldüberflutung durchführen», sagt Opprecht.

Thurtalschotter als Grundwasserleiter Das Grundwassergebiet zwischen Kradolf-Schönenberg und Bürglen ist ein in sich weitgehend geschlossener Abschnitt des Thurgrundwasserstroms. Es ist rund sechs Kilometer lang und einige hundert Meter bis einen Kilometer breit.

Grundwasserleiter ist der 10 bis 20 ­Meter mächtige Thurtalschotter. Dieser wird von einer maximal zwei Meter mächtigen Deckschicht überlagert, die dank ihrer lehmigen Natur dem Grundwasser einen gewissen Schutz bietet.

Die Unterfläche wird durch eine recht flach einfallende muldenförmige Rinne von schlecht durchlässigen Moränen und Seeablagerungen gebildet. (pd)

