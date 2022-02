Schreibwerkstatt AachThurLand in Sulgen vor Start

Die Schreibwerkstatt AachThurLand im Begegnungshaus an der Schulstrasse 7 in Sulgen ist in der Regel jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat in der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Ausnahmen bilden wegen der Schulferien die Monate April, Juli und Oktober (jeweils nur ein Termin). Zum Start im kommenden Monat kann die Schreibwerkstatt sogar dreimal besucht werden, nämlich am 2., 16. und 30. März. Kontaktadresse: Gutbertshausen 7, 8583 Götighofen; E-Mail: schreibwerkstatt-atl@gmx.ch. (st)