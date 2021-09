Sulger Lehrerin eckt mit Aussagen zur Coronapandemie an

SULGEN Nein zur Maske und Warnung vor der Impfung: Lehrerin eckt mit Aussagen zur Coronapandemie an An der Sulger Sekundarschule Befang rät eine Lehrperson den Schülerinnen und Schülern vom Maskentragen ab, um ein Ende der Pflicht herbeizuführen. Ausserdem warnt sie vor einer Impfung gegen Covid-19. Georg Stelzner Jetzt kommentieren 15.09.2021, 05.30 Uhr

Die Sekundarschule Befang an der Auholzstrasse in Sulgen. Bild: Manuel Nagel (Sulgen, 14. September 2021)

Den Eltern verging schlagartig der Appetit, als ihre 14-jährige Tochter am Mittagstisch folgendes zum Besten gab: Ihre Lehrerin habe die Klasse angehalten, einfach keine Masken mehr zu tragen, dann höre das mit der Maskenpflicht endlich auf. Doch damit nicht genug. Denn die Lehrerin habe ihren Schülerinnen und Schülern auch geraten, sich vor einer allfälligen Impfung Blut abnehmen zu lassen. So könnten sie nach der Impfung nachweisen, dass sich ihr Blut gentechnisch verändert habe und dass es auch optisch anders aussehen würde.

Vater und Mutter sind schockiert, nehmen mit der Schulleitung Kontakt auf und bitten um Aufklärung. Christoph Stäheli, Präsident der Volksschulgemeinde Region Sulgen, bestätigt, was die Schülerin zu Hause erzählt hat. Er sagt auf Anfrage der «Thurgauer Zeitung»:

«Es ist zutreffend, dass eine Lehrperson mit einzelnen Lernenden über die Maskentragpflicht und die Impfung diskutiert hat.»

In diesen Gesprächen habe die Lehrerin zu ihrer persönlichen Haltung Stellung genommen. Stäheli spricht von einem schmalen Grat zwischen Stellung beziehen zu aktuellen Themen und Beeinflussung der Jugendlichen:

«Schule ist auch ein Abbild unserer Gesellschaft und somit sind auch in diesem Umfeld alle Strömungen vorhanden.»

Die Eltern der Schülerin akzeptieren diese Einschätzung des Sachverhalts nicht. Sie sehen in den Äusserungen der Lehrerin eine unzulässige Beeinflussung ihrer Tochter. Die Lehrerin habe die Kompetenzen überschritten und das Mädchen auf verantwortungslose Weise verunsichert.

Es gelten die Vorgaben des Bundes

Christoph Stäheli, Präsident der Volksschulgemeinde Region Sulgen. Bild: PD (10. März 2020)

Es stellt sich die Frage, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Laut Stäheli «kann nicht restlos definiert und geklärt werden, was erlaubt ist und was nicht». Die Lehrpersonen seien im Austausch mit den Jugendlichen. Während des Unterrichts, in Pausen und nach der Schule fänden auch Gespräche statt, die nicht direkt unterrichtsbezogen sind.

Lehrpersonen müssten sich ihrer Rolle und Wirkung sowie der Verantwortung gegenüber den Jugendlichen bewusst sein. Diskussionen und Gespräche seien altersgerecht zu führen. Der Schulpräsident betont: «Alle Mitarbeitenden der Volksschulgemeinde Region Sulgen sind aufgefordert, sich an die Vorgaben des Bundes und des Kantons zu halten – und dies seit Beginn der Pandemie!»

Über allfällige Konsequenzen für die Lehrerin will sich Stäheli unter Berufung auf den Persönlichkeitsschutz nicht äussern. Auch hinsichtlich des Unterrichts an der Sekundarschule Befang sieht er keinen Handlungsbedarf:

«Es handelt sich hier um einen Einzelfall. Daraus ergeben sich keine Massnahmen für den Unterricht.»

Die Abgrenzung von persönlichen Stellungnahmen zur sachlichen Information bei sehr kontrovers diskutierten Themen werde hingegen im Schulteam und in der Schulbehörde besprochen, sagt Stäheli.

Offizielle Richtigstellung bleibt aus

Den Eltern der Schülerin ist das zu wenig. Sie sind schockiert und hätten erwartet, von der Schule von den Äusserungen in Kenntnis gesetzt zu werden. Sie seien einzig darüber informiert worden, dass an der Schule ab 13. September wieder die Maskenpflicht gilt. Eine offizielle Richtigstellung gegenüber den Jugendlichen durch die Schulleitung hat gemäss Auskunft des Schulpräsidenten nicht stattgefunden. Man wisse nicht, welche Kinder die Aussagen gehört haben, lautet die Begründung.

Man habe aber mit jenen Eltern, die sich wegen der Äusserungen der Lehrerin gemeldet haben, gesprochen. Stäheli betont, dass es zu den Aufgaben der Schule gehöre, die Lernenden in die Lage zu versetzen, sich eine eigene Meinung bilden zu können. Wie dies geschehen soll und wie weit Lehrpersonen die eigene Meinung einbringen können, sei Thema schulinterner Diskussionen und Absprachen.

Die Aufforderung der Lehrerin an die Schülerinnen und Schüler, «alles wieder zu vergessen», was sie geäussert habe, genügt den Eltern der eingangs erwähnten Oberstufenschülerin nicht. Der Vater erklärt:

«Unser Vertrauen in die Sekundarschule Befang ist erschüttert.»

Seine Tochter befürchte jetzt sogar Sanktionen, weil sie nicht – wie von der Lehrerin verlangt – Stillschweigen bewahrt habe.